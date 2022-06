Ministra del Medio Ambiente defiende necesidad de cerrar Ventanas: “Es responsable de 62% del dióxido de azufre”

"Esta es una decisión que tomó Codelco. Nosotros como Gobierno la celebramos, la apoyamos. El trabajo que viene ahora es de transición", sostuvo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al defender la decisión de la empresa estatal de cerrar la Fundición Ventanas como respuesta a los episodios de contaminación en la zona de la bahía de Quintero.

Sobre la responsabilidad de esas instalaciones de Codelco en los niveles de polución y cuadros de intoxicación en ese sector de la Región de Valparaíso, la autoridad señaló hoy domingo en el programa Mesa Central de Canal 13 que esa fundición "es responsable de casi 62% del dióxido de azufre que hay", al detallar los argumentos que motivaron la aplicación de la medida.

Por ese motivo, Rojas indicó respecto del efecto que se espera con la aplicación del cierre de Ventanas que "es evidente que si yo saco 62% de las emisiones, por lo menos eventos asociados a dióxido de azufre deberían disminuir".

Consultada en relación a si no resultaba más conveniente dar curso al plan de inversión por US$ 52 millones que había definido Codelco para reducir las emisiones de la Fundición Ventanas, la ministra Rojas enfatizó que "Codelco sabe hace mucho tiempo que no será suficiente porque el plan es gradual y se tiene que revisar".

En cuanto a los próximos pasos que tiene previsto el gobierno para abordar el escenario de contaminación en la zona de Quintero y Puchuncaví, la ministra destacó que en el marco del plan de descontaminación general en curso se considera a un total de 20 industrias, respecto de las cuales indicó que mañana lunes deberán entregar sus diseños de actualización de sus planes operacionales a la cartera de Medio Ambiente.

"Quiero enfocarme en el tema ambiental y de salud. Ese es el motivo central de la decisión que se tomó aquí. La seguridad de los trabajadores de Ventanas, tanto como para mineros como para la fundición, es algo que se va a trabajar con ellos", detalló.

Asimismo, la ministra Rojas subrayó que "hay una termoeléctrica en la misma localidad (Ventanas) que va a cerrar durante este año".

Futuro de los trabajadores

Frente al rechazo que ha despertado esta decisión entre los sindicatos de Ventanas y en las federaciones de la estatal cuprífera, Rojas indicó que el directorio de Codelco sabía que era una opción que sus trabajadores anunciaran un paro. No obstante, enfatizó que "la transformación para enfrentar esta crisis va a traer beneficios".

Junto con recordar que la autoridad estableció tres opciones para los trabajadores de la fundición –“retirarse anticipadamente, reconversión o irse a trabajar a una de las otras tres fundiciones que tiene Codelco"– la secretaria de Estado reiteró el compromiso del Presidente Gabriel Boric en cuanto a que asegurarán los empleos de los trabajadores de la fundición para luego de su cierre, proceso que estimó se completará en un período de cinco años. "Hay 21 empresas contratistas… se va a trabajar con todos ellos. Todas esas áreas seguirán funcionando hasta que se desmantele la planta", señaló.

En cuanto a las repercusiones que tendrá esta decisión, agregó que "cuando el Presidente Boric dice que este será el Gobierno ecologista, desde el Ministerio de Medio Ambiente decimos que lo tiene que ocurrir en Chile es un proceso de transición ecológica, y también social", agregó.