Opinión: Mujeres, nuevos territorios, nuevas verdades

Creo que todos los que trabajamos en publicidad nos hemos dado cuenta -espero- de lo importante que es trabajar en un equipo diverso: jóvenes, adultos, hombres, mujeres, personas LGBTIQ+, entre otros. Esto es relevante porque la inclusión es la que nos ayuda a “abrir la mente”, lo que nos permite llegar a nuevos territorios y verdades, para entender en profundidad una realidad a la que no somos cercanos, porque no nos ha tocado vivirla.

Un claro ejemplo de esto es SAFELIST, una campaña en la que fue vital para su desarrollo que hubiese mujeres en los distintos equipos: creativo, cuentas, planning y cliente.



Safelist, es una idea que empezamos a trabajar desde el 2022 con VML y nuestro cliente Movistar, y nació desde una vivencia personal, que ocurrió un día cuando tomé un taxi en la madrugada con calles muy vacías y con un conductor que tenía una actitud extraña. Por la hora era difícil que alguien estuviese pendiente de mi ubicación, así que ante esa sensación de inseguridad, fingí una llamada con mi novio, en la cual él supuestamente me decía que iba a estar pendiente de mi viaje. Esos 20 minutos se me hicieron eternos y fue un susto de esos que no se olvidan. Al día siguiente, seguí pensando en ese miedo, pero ahí se sumó una sensación de injusticia, porque sin importar la hora o lugar, una mujer se siente más indefensa al subirse a un auto y viajar sola con un desconocido.

Así fue el comienzo de esta idea, que si bien parte desde una vivencia personal, al contarla nos dimos cuenta de que lamentablemente esta es una vivencia colectiva, que toda mujer al menos una vez ha vivido.

El equipo que trabajó esta idea está compuesto por hombres y mujeres, donde fue muy natural que algunos preguntaran: “¿de verdad se sienten así?”, “¿les pasa cada vez que se suben a un taxi?” Desde su realidad ellos no tenían tanta consciencia sobre esta situación, pero al escucharnos, sus ganas de trabajar esta campaña fueron inmediatas y sin la participación de cada uno y una, no hubiésemos logrado este gran resultado: Safelist, una playlist que contiene audios que fingen ser conversaciones en vivo con tu papá, amiga, colega o novio quien va pendiente de tu viaje y espera tu llegada, donde logramos transformar las lyrics de Spotify en el guión que las mujeres deben seguir.

“Cuando sentimos miedo lo primero que hacemos es tomar nuestro celular, así nos sentimos a salvo. Está perfecto que ahí viva nuestra herramienta”. Estas fueron las palabras de Sara Grandon, directora de planning de VML, cuando le contamos la idea. Al escucharla todos asentimos de inmediato.

Posteriormente, llegó el momento de contarle la idea a Paula Callejas, gerente de marketing, y a Iria Romar, gerente de publicidad y contenido. Al terminar la presentación lo primero que nos dijo Paula fue: “esto es real, a mí me pasó. Tenemos que hacer esto”. Se nos puso la piel de gallina y ahí me di cuenta una vez más de lo importante que es tener a mujeres en el equipo y también en puestos de liderazgo, porque muchas veces marcan la diferencia.

Lo que me hace recordar una pregunta que me hacen bastante, que es qué opino de las campañas que son para mujeres pensadas sólo por creativos (hombres). Personalmente no las castigo, creo que todos tenemos una mamá, hermana o amiga con la que se puede buscar empatizar sobre algún tema, pero mi duda o reflexión siempre ha sido en un sentido de ¿por qué no se han trabajado más ideas sobre un brief que afecta a las mujeres, pero desde el punto de vista de un hombre? me refiero a cómo él puede aportar con un cambio, una opinión, un “hombres, dejemos de hacer esto”. Creo que todos podemos aportar para un mismo brief, pero hacerlo desde su verdad o punto de vista lo hace más valioso y verdadero.