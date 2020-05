Latin Lawyer destaca a los mejores estudios locales en mercado de deuda

Entre Códigos

Morales & Besa encabezó el ranking de las operaciones de deuda más importantes de 2019 en el país, tanto en volumen como en monto, según reportó Latin Lawyer El estudio de abogados encabezado por Guillermo Morales, dirigió nueve transacciones por un valor combinado que suma US$ 7.500 millones. En volumen, solo fue igualado por Prieto Abogados (también con 9), seguido de Carey y Barros & Errázuriz, con 8 operaciones cada uno.

En cuanto al monto, a continuación se ubicaron las firmas PPU (US$ 6.900 millones), Carey (US$ 4.219 millones) y Claro y Cía (US$ 1.290). En total, fueron cerca de una decena los estudios locales que ayudaron a cerrar 45 negocios en el mercado de capital de deuda durante el año pasado.