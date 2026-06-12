Exponor bate récords y cierra su edición 2026 con 60 mil visitantes y US$ 1.200 millones en negocios proyectados
La exhibición organizada por la Asociación de Industriales de Antofagasta convocó a 1.382 empresas expositoras de 36 países y generó más de 3.400 reuniones de negocios, consolidando a la región como una vitrina global para la minería, la energía y la innovación.
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Exponor 2026 cerró este jueves en Antofagasta con cifras récord para la industria minera y energética. La muestra, organizada por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), proyectó US$ 1.200 millones en negocios, convocó a 60 mil visitantes y reunió a 1.382 empresas expositoras, de las cuales 552 correspondieron a compañías internacionales provenientes de 36 países y la Unión Europea.
La versión 2026 se transformó en la más grande realizada por la exhibición y reforzó el posicionamiento de Antofagasta como plataforma de encuentro para compañías mineras, energéticas y proveedores. Durante cuatro días, la agenda estuvo marcada por reuniones comerciales, seminarios, charlas técnicas, visitas a faenas e instancias de transferencia tecnológica.
Regreso de un mandatario
La inauguración fue encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, lo que marcó el regreso de un mandatario en ejercicio al evento después de más de dos décadas. Durante su discurso, Kast reforzó el llamado a invertir en Chile ante representantes de la industria minera local e internacional. “Chile es el mejor país para invertir en el mundo, no solamente en Sudamérica”, afirmó, apuntando a la recuperación de la seguridad, la certeza jurídica y un mayor orden interno como condiciones para atraer capitales.
Además, sostuvo que el país tiene “una oportunidad única” por tener casi dos años sin elecciones, lo que -dijo- permitiría mirar las decisiones de inversión con mayor perspectiva.
La feria también contó con la participación de seis ministros de Estado, tres subsecretarios, 25 embajadores, autoridades regionales, gremios empresariales, universidades, centros de investigación y ejecutivos de las principales compañías mineras y energéticas.
El presidente de la AIA, Marko Razmilic, señaló que “Exponor 2026 ha demostrado una vez más que Antofagasta es el lugar donde se encuentran las industrias que impulsan el desarrollo del mundo. Durante estos cuatro días vimos cómo convergieron la minería, la energía, la innovación, la academia, los proveedores, los emprendedores y las autoridades para abordar los grandes desafíos del futuro. Esta ha sido la versión más grande de nuestra historia y una muestra concreta del liderazgo que tiene nuestra región en materias productivas, tecnológicas y de desarrollo sostenible”.
Negocios y proveedores
La Rueda de Negocios volvió a ser uno de los espacios de mayor movimiento comercial de Exponor 2026. La instancia superó las 3.400 reuniones entre compañías mandantes y proveedores, con participación de empresas mineras, energéticas, logísticas e industriales.
En la lista de participantes estuvieron Albemarle, Antofagasta Minerals, Codelco, Escondida BHP, Spence BHP, Glencore, Minera El Abra, Sierra Gorda SCM, SQM, Pan American Silver, Capstone Copper, NovaAndino Litio, Freeport-McMoRan, KGHM, Finning, ATI, Puerto Angamos, FCAB, Kospo, Las Cenizas y Minera HMC Faena Michilla, entre otras.
El espacio funcionó como una vitrina para proveedores locales, empresas tecnológicas y firmas internacionales que buscan entrar o ampliar su presencia en la cadena minera del país. Desde la organización destacaron que el alto número de reuniones refleja el interés de la industria por extender su red de abastecimiento y detectar nuevas soluciones para sus operaciones.
La agenda de Exponor 2026 también tuvo un fuerte componente técnico. Durante la exhibición se realizaron siete seminarios internacionales y más de 150 charlas, con foco en inversiones mineras y energéticas, minerales críticos, competitividad energética, desarrollo territorial, innovación, liderazgo femenino, talento humano y sostenibilidad.
Otro de los espacios fue “Lanza tu Innovación”, que reunió a 120 participantes y seleccionó a 30 emprendedores tecnológicos de distintas regiones del país. Las soluciones presentadas estuvieron vinculadas a Inteligencia Artificial, automatización, monitoreo industrial, seguridad, sostenibilidad y transformación digital.
La muestra también recibió a más de 70 delegaciones técnicas de más de 30 compañías mineras, energéticas, industriales y grandes proveedoras, que recorrieron la exhibición para conocer tecnologías aplicables a sus operaciones. A eso se sumaron nueve visitas técnicas a ocho faenas mineras y energéticas de la Región de Antofagasta.
Próximo invitado de honor
En paralelo, el evento abrió espacio a proveedores locales, PYME, emprendedores y artesanos regionales. Más de 40 artesanos de distintas comunas exhibieron productos ligados al patrimonio local, mientras que el Pabellón AIA - PYME permitió a pequeñas y medianas empresas mostrar su oferta ante potenciales clientes nacionales e internacionales.
Durante la jornada de cierre, la organización anunció a Suiza como País Invitado de Honor de Exponor 2028, como parte de la agenda de cooperación tecnológica, comercial e industrial que la exhibición busca proyectar para su próxima edición.
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