Abogados que bloquearon paquete salarial de Musk esperan cobrar la mayor tarifa legal en la historia de EEUU

Un tribunal de Delaware anuló en enero el paquete salarial de Tesla de US$ 56 mil millones para Elon Musk. Ahora debe decidir cuánto pueden cobrar los abogados de los demandantes que lograron bloquear el desembolso. Está en juego la que podría ser una de las mayores tarifas legales en la historia de Estados Unidos.

En la audiencia celebrada el lunes en un tribunal de Delaware se enfrentaron sobre qué beneficio financiero, si acaso hubo alguno, se obtuvo de una decisión del Tribunal de Cancillería de Delaware en enero de cancelar el paquete salarial de Musk, cuyo valor ha aumentado a US$ 75 mil millones debido al alza en las acciones de Tesla.

El dato es clave en una batalla sobre cuánto se les debe a los abogados del demandante, encabezados por Greg Varallo, de Bernstein Litowitz, que han pedido 29 millones de acciones de Tesla (valoradas ahora en US$ 7 mil millones).

El abogado de la compañía, Daniel Fischel, dijo al tribunal que la decisión no tenía ningún valor para los accionistas de Tesla: sólo un cambio de acciones que no afectaba ningún flujo de efectivo. Las acciones netas que se le debían a Musk, después de ejercer la opción, ascendían aproximadamente a 270 millones de títulos. Pero la cancelación de esas acciones evitó una dilución del capital de más de US$ 50 mil millones en la fecha del fallo, un beneficio directo para Tesla que luego podría utilizar esos recursos para fusiones y adquisiciones o cualquier otra cosa.

Varallo luego dijo al tribunal que simplemente estaba pidiendo una décima parte de ese beneficio, una cifra conservadora en proporción a las concesiones de honorarios precedentes (por supuesto, US$ 7 mil millones serían un récord).La jueza de cancillería de Delaware, Kathaleen McCormick no se pronunció inmediatamente sobre la adjudicación de honorarios. Pero es posible que incluso tenga que cambiar su posición original, ya que los accionistas de Tesla volvieron a aprobar, en junio, el paquete de remuneraciones para Musk, que ahora se discutirá en una nueva jurisdicción, luego de que Tesla trasladara su domicilio a Texas.