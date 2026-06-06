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Cuenta pública, aterrizaje de Jorge Gómez en Codelco y CAP-AZA marcaron la semana

La designación de un profesional de destacada trayectoria presidente ejecutivo pone en marcha una nueva etapa en la cuprífera. En el sector acerero, la compra de activos de CAP por AZA dará un nuevo impulso a Huachipato.

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Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 20:20 hrs.

<p>Cuenta pública, aterrizaje de Jorge Gómez en Codelco y CAP-AZA marcaron la semana</p>

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