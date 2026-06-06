Cuenta pública, aterrizaje de Jorge Gómez en Codelco y CAP-AZA marcaron la semana

En su primera Cuenta Pública ante el Congreso en Valparaíso, el Presidente José Antonio Kast se centró fuertemente en dos ejes: el cumplimiento de las metas económicas- con foco en reactivación, ajuste fiscal y empleo-, y especialmente a la seguridad, el tema más desplegado en su mensaje donde apuntó a sintonizar con una de las mayores prioridades de la ciudadanía con una nutrida agenda antidelincuencia que incluyó medidas concretas. Entre ellas, el anuncio de un Registro de Vándalos- a cuyos integrantes se les impedirá recibir beneficios sociales, como gratuidad, pensión garantizada o el subsidio de arriendo-, además de sanciones para un conjunto de “incivilidades” como rayar patrimonio o bienes públicos.

Junto con instar a una rápida tramitación del proyecto de reconstrucción, abordó la difícil alza histórica a los combustibles del pasado 26 de marzo. "Sé que golpeó fuerte. Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones”. Además, repasó las medidas para paliar los efectos y anunció un bono de $ 30 mil por hijo de entre cero y 13 años, para el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

También repasó el complejo escenario fiscal y la profundización del déficit, análisis que horas después dio paso al envío de un proyecto de ley para aumentar en US$ 6.200 millones el techo autorizado de endeudamiento para el sector público este año.

La frase de la semana

"Los focos del nuevo presidente ejecutivo serán la seguridad de las personas, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad". BERNARDO FONTAINE, presidente de Codelco sobre las tareas de Jorge Gómez

El golpe de timón de Martín Arrau

Un día después de la primera cuenta pública que volvió a instalar al control del orden público como la gran prioridad inmediata del gobierno -tras el complejo escenario que llevó a la salida de la exministra Trinidad Steinert-, el nuevo titular de Seguridad Martín Arrau dio una clara señal de su nivel de empoderamiento al remover a los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana. Y previamente, Arrau ya había realizado cambios en los equipos de asesores apartando profesionales considerados cercanos a Steinert,

Tras estos movimientos que evidencian que cuenta con “carta blanca”, Arrau se desplegó en las comisiones de ambas cámaras del Congreso para aterrizar el conjunto de iniciativas presentadas por el Presidente Kast y los ejes del plan estratégico de su cartera.

Quiroz sorprende con proyecto sobre levantamiento del secreto bancario

Un inesperado promotor tiene la idea de levantar el secreto bancario, una permanente reivindicación de la izquierda. En el marco de sus gestiones para impulsar el proyecto de reactivación económica en el Senado, el ministro Jorge Quiroz sorprendió con un anuncio relativo al secreto bancario. “He iniciado un trabajo, hace poco, y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente, de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda”, argumentando el daño causado por la economía ilícita y su competencia desleal. Eso sí, puso de manifiesto las primeras condiciones que marcarán el sello de esta propuesta: la investigación o la apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa. El anuncio sorprendió al oficialismo, donde instaron a discutir cada avance de la iniciativa con sus bancadas.

La atención pública sobre el secreto bancario se encendió con los resultados de la "Operación Tokio", que persigue el lavado de activos por unos $ 78 mil millones para el grupo criminal Tren de Aragua y que llevó a la detención de un empleado de Banco Santander, entre una veintena de otros arrestados.

Codelco ficha a Jorge Gómez

El hasta ahora CEO de Collahuasi, Jorge Gómez, dejará esa minera privada -donde se desempeñó por 14 años- para asumir como nuevo presidente ejecutivo de Codelco a partir del 13 de julio. El ingeniero civil reemplazará a Rubén Alvarado y se convertirá en el principal ejecutivo de la estatal en el inicio de la nueva administración encabezada por Bernardo Fontaine en la presidencia del directorio. “Los focos del nuevo presidente ejecutivo serán la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”, declaró Fontaine.

Considerado una de las figuras más respetadas de la minería, Gómez cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria. Antes de liderar Collahuasi, fue vicepresidente de Operaciones Centro Sur de Codelco y ocupó cargos ejecutivos en Minera Los Pelambres y Antofagasta Minerals. Además, ha participado activamente en gremios como el Consejo Minero y Sonami.

Huachipato cambia de manos

CAP y Aceros AZA sellaron una alianza para reactivar Huachipato mediante la creación de una nueva compañía enfocada en la producción de acero verde. La operación, valorizada en US$ 484 millones, contempla que AZA controle el 85% de la propiedad y CAP el 15% restante.

Para concretar la transacción, Huachipato separará parte de sus activos siderúrgicos, incluyendo la acería, dos laminadores y 91 hectáreas del complejo industrial. Posteriormente, AZA integrará sus plantas de Colina y Renca, junto con su red nacional de recolección y procesamiento de chatarra, aportando activos valorizados en US$ 354 millones y asumiendo el liderazgo operativo del proyecto.

Como parte del acuerdo, CAP recibirá hasta US$ 130 millones, monto compuesto por un 15% de la propiedad de la empresa combinada, además de US$ 25 millones en efectivo y un pago contingente de US$ 42,5 millones. El acuerdo considera además la posibilidad de que CAP eleve su participación hasta el 20% una vez que la nueva acería eléctrica entre en funcionamiento.

China desiste de compra de Transelec

China Southern Power Grid habría desistido de su intento por tomar el control de Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica de Chile, poniendo fin a negociaciones que se extendieron por cerca de dos años.

La compañía china, que ya posee cerca del 28% de la firma, buscaba adquirir la participación controladora de fondos de pensiones canadienses en una operación que podría haber superado los US$ 4.000 millones.

Uno de los factores que habría influido en la decisión fueron los temores a eventuales objeciones desde Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha impulsado un mayor escrutinio sobre las inversiones chinas en infraestructura considerada estratégica en América Latina, lo que habría complicado el avance de la operación. Pese al fracaso de esta negociación, las fuentes señalan que China Southern Power podría retomar su interés por Transelec si las condiciones políticas y regulatorias cambian en el futuro.

Ostalé a la presidencia de Softys

Enrique Ostalé, exvicepresidente de Walmart para Latinoamérica y expresidente de Falabella, asumió la presidencia del directorio de Softys, la filial de CMPC. La compañía, controlada por el grupo Matte, registra ventas cercanas a US$ 3.500 millones y opera en ocho países de América Latina.

Con una trayectoria que incluye la conducción de Walmart Chile, D&S y la vicepresidencia de Walmart para Latinoamérica, el ejecutivo se integrará al equipo liderado por Gonzalo Darraidou, con el objetivo de fortalecer la posición competitiva de la empresa. Softys es la mayor productora latinoamericana de papeles tissue y productos de cuidado personal, con marcas presentes en múltiples mercados y una posición relevante en categorías de higiene y consumo diario.

CMF y ajustes normativos tras caso Santander

El martes se llevó a cabo el megaoperativo "Tokio" contra el Tren de Aragua, ejecutado por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI, que incluyó el allanamiento de una sucursal de Banco Santander y la detención de uno de sus ejecutivos, presuntamente involucrado en un esquema de lavado de activos que habría sacado $78 mil millones de Chile mediante cuentas bancarias y criptomonedas.

Ante las dudas generadas sobre la solidez del marco regulatorio bancario, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, indicó que, por ahora, no ve cambios normativos respecto a la industria financiera y su protección frente al crimen organizado. Agregó que, si bien la norma se revisa en forma continua, "por ahora no vemos algo evidente como espacio de perfeccionamiento, pero siempre tenemos que estar mirando".

Alejandro Bezanilla, nuevo hombre fuerte de Primus Capital

Alejandro Bezanilla, socio y director ejecutivo de Toesca, fue designado presidente del directorio de Primus Capital, marcando el primer gran movimiento tras el cambio de control de la compañía.

El ejecutivo encabezará una mesa completamente renovada, integrada además por los socios de Toesca Alejandro Montero y Manuel Ossa, el socio de TC Latin American Partners, Daniel Grunberg, y la socia de Prieto Abogados, Isabel Wolleter. Eduardo Guerrero, en tanto, continuará como vicepresidente ejecutivo del factoring.

El nombramiento se produce luego de que Toesca y TC Latin American Partners concretaran la adquisición del 90% de Primus Capital, tras recibir la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica.

12,5 % es el nuevo arancel propuesto por la administración Trump.

Nueva arremetida arancelaria de Trump

Donald Trump volvió a mover el tablero del comercio internacional. Su administración propuso aplicar nuevos aranceles a las importaciones provenientes de 60 economías, entre ellas Chile, utilizando una nueva base legal para sostener su política comercial después de que la Corte Suprema limitara algunas de las sobretasas impuestas antes.

La medida se basa en una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EEUU, que concluyó que Chile no cuenta con una prohibición explícita para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Como consecuencia, el país podría enfrentar una sobretasa de 12,5% a sus exportaciones hacia EEUU.

Por su parte, el Gobierno chileno llamó a la cautela, recalcando que se trata de una “recomendación” y no de una decisión definitiva. El proceso sigue en etapa de consultas y negociaciones, mientras gremios locales observan con preocupación el posible impacto sobre sectores clave como la fruta y el salmón.

Aníbal Mosa, máximo accionista de ByN

Aníbal Mosa consolidó su control sobre Blanco y Negro luego de declarar exitosa su segunda Oferta Pública de Adquisición (OPA). A través de Inversiones Panitao, el actual presidente de la concesionaria que administra Colo-Colo adquirió 33.795.192 de acciones serie B y elevó su participación hasta el 72,6% del capital, transformándose en el accionista mayoritario.

La operación marca el cierre de una disputa por el control de la propiedad. A comienzos de año, Mosa había realizado una primera OPA que le permitió aumentar su participación al 38,8%, aunque sin alcanzar el control. En abril lanzó una segunda oferta, esta vez de $162 por acción, con el objetivo de obtener una posición dominante.

Uno de los principales efectos fue la salida definitiva del empresario Leonidas Vial, histórico accionista de Blanco y Negro desde 2005. Así, Mosa no solo se convierte en el mayor accionista de la concesionaria, sino que también consolida una mayoría absoluta en la mesa directiva que administra al club albo.

Uber se asocia con Transvip

Uber y Transvip sellaron una alianza para integrar sus servicios de transporte hacia el Aeropuerto de Santiago. El acuerdo permitirá que las vans de Transvip comiencen a estar disponibles dentro de la aplicación de Uber, con una implementación gradual que partirá con un piloto en Providencia antes de expandirse al resto de la ciudad.

Los viajes podrán reservarse con hasta 90 días de anticipación y mantendrán tarifas fijas definidas por las condiciones de la concesión. Para respaldar el crecimiento esperado, Transvip realizó una inversión cercana a US$ 3 millones destinada a incorporar 100 nuevos minibuses a su flota. Ambas compañías proyectan alcanzar entre 50 mil y 60 mil viajes mensuales hacia fines de este año a través de la alianza.