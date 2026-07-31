Lo que debes saber al terminar la semana I Cruce por aranceles de EEUU y maratón judicial de Sartor

La aplicación por parte de EEUU de un arancel de 12,5% a importantes rubros exportadores chilenos en represalia por el "fracaso" en la prohibición a la comercialización de productos relacionadas al trabajo forzoso la semana pasada abrió el primer impasse entre la administración Trump -a través de su embajador, Brandon Judd- y el gobierno en ejercicio. O parte de él, ya que la controversia partió por las críticas de dos de sus ministros: el titular de Defensa Fernando Barros -“parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”, afirmó- y su par de Agricultura Jaime Campos, quien en su conocido estilo disparó: "La chiva que inventaron para imponernos esta medida casi parece chiste", y que ni el mayor enemigo de los intereses chilenos" se había atrevido a sostener" que en el país hay trabajo forzoso.

La respuesta del embajador Judd fue una arremetida directa contra las críticas con una dura advertencia: "no habrá acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones sin tener nada que ver con ellas“, aludiendo al destino de las conversaciones en curso para intentar revertir o atenuar las medidas que lidera la Cancillería y la titular de la Subrei Paula Estévez, a quien calificó como “una muy buena negociadora y hay mucha confianza en ella”.

Todo, ad portas de la visita de Jeffrey Goettman, segundo al mando de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, sigla en inglés) prevista en agosto para continuar las negociaciones, hito ante el cual trascendió que el Gobierno instruyó no confrontar a la administración Trump y manifestar confianza en el diálogo bilateral.

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La agenda de Kast en Perú

Mientras guardaba prudente distancia de los cruces con el representante de EEUU en el país, el Presidente José Antonio Kast visitó Lima con motivo de la investidura de Keiko Fujimori como mandataria de la nación andina, con quien sostuvo previamente una reunión bilateral en el Palacio de Torre Tagle, y luego conversaciones con sus pares de Ecuador y Bolivia, además del vicepresidente de Colombia. La asunción de la líder de Fuerza Popular consolida un escenario de jefes de Estado ligados a la derecha, tema que ha formado parte activa de la agenda de Kast antes y después de asumir en La Moneda y que la próxima semana tendrá un nuevo hito con su gira a Colombia para asistir al cambio de mando de Abelardo de la Espriella.

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El duro impacto de los temporales

Tras avanzar en la evaluación del “daño gigantesco” ocasionado por los fuertes temporales en las la región de Coquimbo y Atacama, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, estimó que el costo de la reconstrucción podría llegar a US$ 500 millones. Una cifra podría elevarse a niveles de US$ 700 millones si se suman los pasivos en infraestructura, en temas hídricos, de vialidad y de telecomunicaciones.

La frase de la semana

"Es muy decepcionante que, mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan palabras como “farsa”". Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile.

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Freno en San Antonio y luz verde en Valparaíso

A un futuro incierto se encaminó el Puerto Exterior de San Antonio -el mayor desarrollo de infraestructura propuesto en el país con inversiones por US$ 4.500 millones (entre recursos públicos y privados)- luego que la empresa portuaria (EPSA) dejó sin efecto la principal licitación internacional -para grandes obras conexas como la construcción del molo de abrigo por unos US$ 1.950 millones-, que había llamado la atención de grandes compañías internacionales. Ahora en plena reformulación del proceso, EPSA abrirá nuevos procesos separando las obras preliminares de las relacionadas al molo de abrigo, y enfrenta un gran reto económico ya que el Ejecutivo instruyó desarrollar su estructura financiera sin garantías del Estado, por lo cual iniciará conversaciones con organismos multilaterales. Por el contrario, el vecino Puerto de Valparaíso recibió una esperada noticia: el Comité de Ministros dio luz verde definitiva a su expansión tras 12 años de tramitación despejando una inversión de US$ 380 millones que que permitirá recibir buques New Panamax y añadir 300 mil TEUs de capacidad.

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Las claves de la cumbre de Moneda Patria

Con el título "From Global to Local", Moneda Patria reunió a cerca de un centenar de inversionistas y autoridades de Chile y Argentina el pasado miércoles. El anfitrión, Pablo Echeverría, marcó el tono declarándose "claramente más optimista respecto de Chile que hace un año" tras un "período largo de borrachera política populista". Además, valoró el plan de reconstrucción como "un cambio significativo de dirección", aunque advirtió que "no es el punto de llegada" y que el país aún debe recuperar crecimiento, mercado de capitales y empleo. Entre los invitados de honor estuvo el ministro Jorge Quiroz, quien se enfocó en destacar avances como la reducción en las trabas burocráticas y la recaudación del CAE, así como de los efectos de la ley de reactivación -que se encuentra aprobado casi en su totalidad- y cerró su discurso con la promesa de "generar un boom de inversión".

El debate lo abrió el economista Sebastián Edwards, con un duro diagnóstico sobre Codelco. "Está en una crisis profunda y requiere cirugía mayor", comentó. Sin abogar por una privatización total, propuso transformar cada división en una sociedad anónima separada y "repensar el acuerdo con SQM" y el negocio del litio. Aun así, se dijo "extremadamente optimista" en relación a Chile.

El cierre fue para el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza. "Chile va muy bien", lanzó, antes de pedir "olvidarse del Imacec y la tontera cíclica" y recoger el guante de Edwards sobre Codelco: "No se limiten en las ambiciones". La mano derecha de Caputo usó a Argentina como ejemplo de ajuste fiscal, inflación a la baja y un RIGI con 42 proyectos por US$ 150.000 millones.

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El maratón judicial de Sartor

La semana también estuvo marcada por el desenlace del caso Sartor. El miércoles se conoció la declaración de Carlos Larraín a la Fiscalía, en la que, igual que Michael Clark, buscó distanciarse de las decisiones de inversión y sostuvo que el rescate del factoring E-Capital nunca se informó al directorio de la AGF. Esa misma tarde, el liquidador de la matriz dejó sin efecto la compra del 90% del fondo que controla Azul Azul por parte de Clark, retrotrayendo la propiedad de "la U" a su situación anterior.

Luego, el jueves arrancó la esperada formalización de los 11 imputados en el Centro de Justicia. En una minuta de 86 páginas, el Ministerio Público cifró en US$ 193 millones el perjuicio a los fondos y acusó que los exejecutivos priorizaron "operaciones crediticias que iban en beneficio de ellos mismos", con préstamos a sociedades relacionadas. A los cargos sumó lavado de activos contra Clark por la arista Azul Azul. Al cierre de la semana, la Fiscalía pidió prisión preventiva para cinco imputados: los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín, Clark, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante, con el debate de cautelares agendado para el lunes.

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El veredicto para Álvaro Jalaff

Los tribunales siguieron haciendo noticia con otro capítulo del caso Factop llegando a su fin. El miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Álvaro Jalaff, exsocio de Grupo Patio, a cinco años con libertad vigilada intensiva tras un procedimiento abreviado. El empresario, que estuvo seis meses en prisión preventiva, reconoció su culpabilidad por delitos de estafa, administración desleal, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios, a cambio de una rebaja de su participación de autor a cómplice. Deberá pagar multas por $ 720 millones. "Prefiero tener paz en vez de la razón, y avanzar con mi vida", resumió al aceptar el acuerdo.

La clave del pacto fue su colaboración eficaz. Según su abogado, Álvaro Morales, lo determinante fue una declaración de junio sobre la operación de Parque Capital con Luis Hermosilla, en la que Jalaff reconoció por primera vez la calidad de funcionario público del abogado, pieza central para la causa en su contra. "El Ministerio Público tiene un objetivo: Hermosilla preso", lanzó.

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Gómez pide la venia en Codelco

En la industria minera los ojos siguieron en Codelco. Jorge Gómez tuvo su primer directorio como presidente ejecutivo de Codelco y no fue uno cualquiera. En una maratónica sesión de casi cinco horas, a la que llegó acompañado de los 11 vicepresidentes de la cuprífera, el exCEO de Collahuasi pidió un voto de confianza a la mesa para hacer los cambios que tiene proyectados en la estatal. Se revisaron las cifras del primer semestre y el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, expuso el "diagnóstico real de la situación", con el foco puesto en "estabilizar operaciones y recuperar Codelco". La premisa de fondo es que la compañía ya no tiene que ser la mayor productora de cobre del mundo, sino una empresa solvente.

Las definiciones en estudio son de fondo: se busca fusionar Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales en el norte, buscar socios privados para Gaby y resolver el futuro de El Teniente y de Salvador, que por sus altos costos apunta a achicarse o a cerrar su fundición.

9,4 % fue la tasa de desempleo en el trimestre abril-junio de 2026.

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Anglo Teck nombra nuevo CEO

Anglo American y Teck despejaron una de sus grandes incógnitas en medio de su fusión. Dale Webb, exgerente general de Quebrada Blanca y actual vicepresidente senior de Operaciones para Latinoamérica de Teck, será el CEO en Chile de la firma combinada. Webb asumirá una vez cerrada la operación, prevista entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 y aún sujeta a aprobaciones regulatorias. Anglo Teck reunirá seis operaciones locales como Los Bronces, Collahuasi y Quebrada Blanca.

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El buen debut de los resultados locales

La primera tanda de resultados del segundo trimestre en el S&P IPSA dejó sorpresas operacionales positivas, con la banca como gran motor. Seis empresas no bancarias (Enel Chile, Enel Américas, Engie, Colbún, Andina y Parque Arauco) superaron en promedio los pronósticos, con un alza de 7,2% interanual en el Ebitda, un 3,3% por sobre el consenso. La última línea fue más dispar: aunque las utilidades subieron 3% en promedio, hubo contracciones en Colbún, Engie y Parque Arauco. El impulso decisivo vino de los bancos, donde las utilidades del grupo crecieron 13,8% en promedio favorecidos por la mayor variación de la UF.

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4 de 7 Magníficas

En EEUU también hubo entrega de resultados con cuatro de las "siete magníficas" reportando sus cifras del trimestre y, esta vez Wall Street se inclinó por quienes están logrando monetizar sus megainversiones en IA.

Microsoft fue la gran ganadora. Sus ingresos crecieron 18% a US$ 90.000 millones, la utilidad 31% y Azure se disparó 43%, su mayor avance en cuatro años. Amazon la acompañó, con un alza de 37% en los ingresos de su nube AWS. La otra cara fue Meta, que pese a un crecimiento en sus ingresos vio caer su utilidad neta 14%, golpeada por un salto en los costos ligados a la IA. Apple, en tanto, cayó alrededor de 4% por ventas menores a las esperadas en China, en el último trimestre de Tim Cook antes de ceder el mando a John Ternus el 1 de septiembre.

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2° mayor OPI en China

La fiebre por la inteligencia artificial dejó otro hito en Asia. CXMT, el mayor fabricante chino de chips de memoria, se disparó 472% en su estreno en la bolsa de Shanghái el lunes, llegando a subir hasta 535% durante la jornada, y alcanzó una capitalización cercana a US$ 487.000 millones. La operación, que recaudó unos 66.600 millones de yuanes, fue la segunda mayor oferta pública inicial en la historia de China y detrás está la apuesta por reducir la dependencia de proveedores extranjeros de memoria, componente crítico para los centros de datos de IA.

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La semana de los bancos centrales

Tres institutos emisores se cuadraron en la misma vereda esta semana al mantener sus tasas de política monetaria. En Chile, el Banco Central dejó la TPM en 4,5% por séptimo mes consecutivo, en una decisión unánime ante el "resurgimiento de los riesgos" del conflicto en Medio Oriente y una inflación que en junio subió a 4,3% anual.

En EEUU, la Reserva Federal mantuvo la tasa en el rango de 3,5%-3,75% por quinta vez seguida, pero la decisión estuvo marcada por tres gobernadores regionales que votaron en contra, la mayor disidencia desde 2016. Y en Asia, el Banco de Japón dejó su tasa en 1%, su mayor nivel desde 1995, con un voto disidente que pedía subirla. El emisor insinuó un nuevo ajuste hacia octubre, en medio de un yen debilitado que amenaza con presionar los precios.

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