Temporal, megarreforma, IA y petróleo coparon la agenda

Con la aprobación de la gran mayoría de su articulado en en la sala de la Cámara de Diputados, el gobierno celebró la aprobación la ley de Reconstrucción y de lo que se denomina como el corazón de este plan luego de casi tres meses de tramitación.

Entre los puntos clave, quedaron ratificadas la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría de 27% al 23% -gradual en tres años, partiendo en 25,5% en 2027-, y la invariabilidad tributaria escalonada por 10 años para inversiones desde US$ 50 millones a menos de US$ 100 millones; 15 años desde US$ 100 millones y a menos de US$ 350 millones; y 20 años para iguales o superiores a US$ 350 millones. Otros puntos destacados fueron el crédito tributario al empleo para los trabajadores de empresas exportadoras de servicios de la economía del conocimiento; la indemnización por anulación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y la exención de pago de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores de 65 años.

De esta última medida derivó el único punto que quedó pendiente de la tramitación de la iniciativa, ya que diputados del PDG y la oposición buscan mejorar la forma de compensación a los municipios, tema que se tratará en la primera semana de agosto. Y a la espera de ese punto se encuentra la última batalla de los detractores del proyecto con el examen de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con la presentación tres requerimientos para objetar la invariabilidad tributaria y el pago por la revocación de una RCA.

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La factura de los temporales

Tras la pérdida de vidas humanas y la solución a la serie de crisis en provisión de servicios básicos, conectividad y abastecimiento a la población en amplias zonas del país -con foco en las regiones de Atacama y Coquimbo-, los intensos sistemas frontales cobraron un efecto sobre las actividades económicas que están en plena evaluación.

Uno de los especialistas en asumir la tarea fue la consultora Colliers, que cifró en niveles de US$ 700 millones los daños sobre infraestructura –especialmente conectividad, redes eléctricas y servicios básicos, que ascenderían a unos $ 400 millones- y vivienda (en torno a US$ 200 millones) y sectores productivos. Entre estos últimos destacan agricultura con unos US$ 75 millones por inundaciones de terrenos cultivados y daño en sistemas de riego, y comercio por cierre de locales, pausas en faenas mineras y cese en actividad turismo por unos US$ 50 millones.

El shock de los aranceles en EEUU

Como un verdadero balde agua fría fue recibido en el país -desde el gobierno, los principales gremios empresariales y las industrias exportadoras involucradas- el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, su sigla en inglés) de aplicar una tasa del 12,5% a los envíos chilenos -acción justificada la imputación de que su economía importan productos que son elaborados con trabajo forzoso- con lo cual nuestro país quedó en el grupo de 39 naciones con la carga arancelaria más alta bajo el cargo de no contar con la normativa que impida ese tipo de comercio.

La sobretasa -que reemplaza el 10% original aplicado en abril de 2025- afecta principalmente a los sectores del salmón, la fruta fresca y los vinos, dejando fuera a materias primas clave como el cobre. Por eso, la decisión del organismo estadounidense fue especialmente cuestionada por aquellos gremios que representaron a Chile en el proceso abierto por la autoridad norteamericana que incluyó audiencias ante la USTR, para mostrar antecedentes que evitaran la aplicación de la tasa, como Frutas de Chile y Salmon Chile, a quienes sumaron la Sofofa, la SNA y la CPC, entre otros, acusando la situación de desventaja en que quedan esos rubros respecto a sus competidores.

Con el nuevo arancel ya vigente, desde esos gremios instaron a profundizar que el diálogo bilateral permita avanzar hacia mejores condiciones para el comercio.

La frase de la semana

“La aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación" Declaración del Gobierno de Chile en respuesta a la aplicación de aranceles por EEUU.

Solución a la deuda con las distribuidoras

Con una expedita tramitación desde su presentación por el Ejecutivo el 23 de junio pasado, el Congreso despachó con un amplio respaldó a ley el proyecto "Ordenemos la Cuenta" que busca saldar la deudas pendientes por cerca de US$900 millones con las empresas distribuidoras con las empresas distribuidoras, con lo cual se evitaron alzas en las cuentas de la luz –que pudieron haber subido cerca de un 4% a nivel nacional sin este mecanismo- permitirá pagar esas obligaciones der forma gradual entre 2028 y 2035. Además, extendió por un año el subsidio eléctrico para las familias más vulnerables a 2027.

La nueva escalada del petróleo

A poco más de dos semanas de la ruptura del alto al fuego pactado el mes anterior entre Estados Unidos e Irán, ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz reanudaron la presión sobre los mercados internacionales del combustible. Pero en los últimos días la entrada en escena nuevamente de rebeldes hutíes -respaldados por Irán y con base en Yemen- atribuyéndose la responsabilidad de ataques contra dos petroleros saudíes y su amenaza con seguir perturbando el tráfico comercial en el mar Rojo elevó las alertas al máximo por el peligro para las operaciones marítimas por esa rutas alternativa del golfo Pérsico para los exportadores de petróleo. La escala bélica en el Medio Oriente con un potencial segundo golpe para el sector energético mundial tuvo fuertes repercusiones en el precio del crudo -cuyo índice Brent superó los US$ 100 el barril por primera vez desde mayo- mientras el mundo está a la expectativa del “ataque masivo” contra Irán que advirtió el Presidente Trump.

Expectación por precios de la bencina

El recrudecimiento de las tensiones en el Medio Oriente implica un cambio relevante en el escenario de la estabilidad de los precios de los combustibles alcanzado en Chile en las últimas semanas, y con efectos inmediatos, ya que expertos advierten que -de continuar los enfrentamientos-, este miércoles 29 de julio se podría anunciar una próxima alza de alrededor de $30 en el valor de las bencinas en el mercado local, luego de dos bajas consecutivas. Si el precio del barril sigue con presiones al alza, podría ser la primera de varias subidas. De hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no descartó un alza en el precio de los combustibles en Chile a raíz del escalamiento del conflicto, aunque llamó a la mesura: "tenemos que estudiar la situación", dijo.

Auditoría externa a Codelco

Una tarea de grandes proporciones encargó el directorio de Codelco a KPMG: una auditoría externa independiente para revisar los reportes de producción correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, con lo cual dio un nuevo paso en la investigación a las inconsistencias detectadas en los reportes de producción de fines del año pasado.

La decisión -que representa la primera revisión externa integral de los reportes de producción del período involucrado en el caso- busca investigar los hechos con "independencia” para “establecer los hechos, determinar responsabilidades, corregir la información y fortalecer permanentemente los controles”, señaló la directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic, ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados.

La partida de José Codner

Partió otro emblemático protagonista de la escena empresarial chilena de las últimas décadas. José Codner Chijner, fundador de la cadena FASA, murió a los 84 años. Su historia fue la saga de un negocio familiar que partió en la botica de su padre en el centro de Santiago y siguió con un constante crecimiento que dio forma a lo que fue la partida de Farmacias Ahumada en 1976 hasta crear uno de los grandes actores del sector hasta que en 2010 vendió el 51,1% de la cadena en US$ 234 millones al grupo mexicano Casa Saba, que a su vez, en 2014, vendió el negocio a Walgreens Boots Alliance hasta que 2023 lo traspasó a un grupo de inversionistas locales formado por LarrainVial, Guillermo Harding y Gabriel Ruiz-Tagle.

US$ 100 alcanzó el precio de barril de petróleo este jueves a raíz de la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

Los puntos de Clark sobre el caso Sartor

En la recta final del proceso de formalización en el bullado caso Sartor en contra de 11 imputados el próximo 30 de julio, una serie de nuevos antecedentes se liberaron esta semana, destacando la primera parte de las declaraciones del expresidente de Azul Azul, Michael Clark. En 120 páginas de testimonio, el exdirector de Sartor AGF procuró tomar distancia de las irregularidades detectadas al interior de la gestora y criticó la forma en que se aprobaban los créditos para las operaciones de los fondos desde sus roles como asesor externo de Asesorías e Inversiones Sartor por invitación de Pedro Pablo Larraín y luego como director de la AGF, cargo desde el cual participó de los comités de crédito semanales que revisaban propuestas de operaciones de deuda privada. Sobre su desempeño, aseveró que manifestó sus reparos desde un comienzo -al propio Larraín y también transmitidas a los socios- y que nunca percibió señales de alerta sobre la situación financiera de los fondos de Sartor AGF.

Santiago Solar en venta

Santiago Solar -una de las mayores plantas fotovoltaicas en operación en la Región Metropolitana con 115 megawatts capacidad instalada y más de 360 mil paneles solares- fue puesta en venta por sus dueños (la firma chilena AME y francesa EDF, ambas con un 50%) confirmando al sector de la energía como uno de los protagonistas en el ámbito de las fusiones y adquisiciones locales este año-con las salidas al mercado de GasValpo y GasMar. Esta semana fue el turno de esta iniciativa en generación renovable cuya venta, mandatada a BTG Pactual se espera cerrar entre fines de este año e inicios de 2027.

El retroceso de las tecnológicas

Bajas pronunciadas en bolsa fueron la consecuencia directa de la entrega de los primeros resultados de las grandes tecnológicas correspondientes al segundo trimestre. Y no fue por causa de los ingresos –que en general se mostraron sólidos- sino por una reacción negativa del mercado a la magnitud de las inversiones en IA.

En el caso de Alphabet -que reportó ingresos récord por US$ 119.800 millones (24% interanual)- sus títulos bajaron un 15%, mientras que Tesla que anotó ventas por US$ 28.200 millones que se ajustaron a las expectativas del mercado, pero sus acciones cayeron 7% ante la constatación del nivel de gastos en IA, robótica y la producción del Cybercab.

La lectura fue clara para las siete magníficas: luego de varios trimestres premiando anuncios de inversión y expansiones, ahora los inversionistas buscan claridad en cuanto a que el elevado gasto en infraestructura y centros de datos generará retornos sostenibles.

IA fuera de control

Un hackeo vinculado a OpenAI despertó las máximas alertas sobre los crecientes riesgos de la carrera por la Inteligencia Artificial. La compañía informó que durante su proceso de entrenamiento, su modelo GPT- 5.6 Sol se escapó del espacio de prueba, conocido como sandbox, y se conectó a internet y atacó a la startup de datos abiertos Hugging Face.

Este incidente -uno de los primeros casos públicos de un ciberataque ejecutado por un sistema de IA actuando fuera del control humano y que se asemeja al ocurrido en Anthropic con Mythos en abril pasado- reabrió las interrogantes respecto del real control que tienen los grandes desarrolladores en las pruebas de sus modelos más autónomos y los riesgos que involucran métodos de las principales compañías desarrolladoras a ir más allá de los límites seguros con tal de liderar la carrera tecnológica. La preocupación también escaló a nivel de autoridades en relación a qué resguardos tomar y cómo se debe regular el uso y el desarrollo de estos sistemas.

Una abrupta renuncia en Hacienda

En medio de una semana especialmente intensa para el gobierno -como la urgencia de atender el impacto de los temporales, aprobar el proyecto de ley de reconstrucción y los coletazos de la entrevista a la exministra vocera Mara Sedini- una abrupta salida en las altas esferas del Ejecutivo sorprendió a todos. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, renunció al cargo y nada menos que tras dar positivo a un test de droga.

Y si bien el cese del cargo ya es un hecho irreversible –de hecho, en su reemplazo asumió como subrogante Tomás Bunster, jefe de asesores y estrecho colaborador del ministro Jorge Quiroz- las causas de este episodio siguen en discusión: mientras todavía queda pendiente el análisis de una contramuestra, el exsubsecretario insiste en su inocencia y se encuentra realizando exámenes adicionales en otros laboratorios para probar que no es consumidor de estupefacientes, y aseguró que ejercerá todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.