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Lo que debes saber al terminar la semana I Ley de Reactivación y sinceramiento del IFP

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue el gran ganador de la semana, al lograr sacar adelante el proyecto en el Senado dentro de "sus" plazos.

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Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 18:40 hrs.

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<p>Lo que debes saber al terminar la semana I Ley de Reactivación y sinceramiento del IFP</p>

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