Lo que debes saber al terminar la semana I Ley de Reactivación y sinceramiento del IFP

Tras una maratónica sesión que se extendió hasta las 2:40 horas de la madrugada de este jueves, el proyecto de Reconstrucción Naciona l -la reforma emblemática del gobierno de José Antonio Kast- superó su jornada más decisiva en el Senado. Luego de semanas de tensas negociaciones , entre los aspectos centrales del texto destacan la mantención de la rebaja del impuesto de Primera Categoría desde 27% a 23% -a un ritmo de 25,5% en 2027, de 24% en 2028 y de 23% a contar de 2029- (fórmula que imperó luego que Hacienda retiró su intento de bajarla hasta 22%); invariabilidad para grandes inversiones; la reposición gradual de la integración del sistema tributario; exención de contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años más una compensación al Fondo Común Municipal, y un crédito al trabajo formal focalizado en empresas que exporten servicios vinculados a la economía digital.

“Es un paso importante, pero no es el último”, señaló el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, sobre el inicio de su tercer trámite en la Cámara de Diputados, instancia cuya partida está prevista para este martes 21 de julio y que tendrá la última palabra un eventual despacho a ley o el paso a comisión mixta, curso en el cual serán decisivos los votos del Partido de la Gente, abriendo un nuevo espacio de negociaciones que se anticipa intensa ya que algunos diputados de esa colectividad han anticipado un eventual rechazo a algunas normas en la votación de la próxima semana.

La frase de la semana

"¿Qué cambia con esta ley? Una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidades de tenerlo. Una empresa que hoy no puede invertir, va a poder hacerlo. Una persona que perdió su casa en los incendios, va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción". Jorge Quiroz, ministro de Hacienda

Las nuevas expectativas de crecimiento

Un sinceramiento de la lenta trayectoria de la economía en lo que va de este año que llevó a un recorte en tres décimas de proyección de crecimiento del PIB a 1,8%, pero un mejor horizonte para 2027, marcaron la nueva actualización del panorama macroeconómico y fiscal del Informe de Finanzas Públicas (IFP). En el balance para el presente año, el diagnóstico constató reducciones en la gran mayoría de las variables -como es el caso del PIB minero, la actividad no minera, y la demanda interna- respecto al IFP del primer trimestre, aunque la expectativa se sitúa levemente por encima del rango entre 1% y 1,75% proyectado por el Banco Central en el IPoM de junio.

Por el contrario, Hacienda y la Dipres corrigió al alza la perspectiva de expansión del PIB para el próximo año en cinco décimas a un 2,9%, al tiempo que estimó un significativo efecto adicional en función de la aprobación de la ley de reactivación, con un aumento de la actividad a 3,7% anual en 2027 de la mano de su conjunto de medidas pro crecimiento. Y en ese escenario las expectativas para el PIB se amplían dese 2,2% a 2,7% en 2028 y de 2,2% a 3,4% en 2029.

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Nuevos ejes en Corfo

La primera sesión del consejo de Corfo -integrado por seis ministros y su vicepresidente José Ignacio Mujica-, bajo el actual gobierno abordó reformulaciones de fondo para la actual estructura del principal organismo de fomento del país. En la instancia, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, propuso revisar la pertinencia de los ocho comités sectoriales que abordan áreas estratégicas: entre ellas, el Sistema de Empresas; la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático; Agroseguros; Desarrollo Indígena; Hidrógeno Verde y Litio y Salares, cuyos presupuestos para 2026 superan los $ 12 mil millones. Además, el titular de la Dirección de Presupuestos, José Pablo Gómez, propuso un seguimiento a las líneas de las gerencias de Corfo para “evaluar su impacto”, según informó Diario Financiero.

Estos propósitos abrieron el debate sobre el rumbo de Corfo bajo la actual administración, que ha reforzado su propósito como herramienta efectiva para impulsar el crecimiento, el empleo y la competitividad -con prioridades como la IA y el apoyo a emprendimientos que respondan a necesidades reales- en una lógica de productividad y eficiencia.

Las dos comparecencias de Kevin Warsh esta semana

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, compareció esta semana ante el Congreso y el Senado estadounidenses en sus primeros testimonios semestrales al frente de la Reserva Federal. Warsh dijo que el objetivo principal es acertar con la política monetaria.

El líder de la Fed se mostró optimista respecto a la economía, describiendo el mercado laboral como ampliamente estable, con pocos indicios de despidos y un sólido crecimiento de los salarios nominales.

Por otra parte, se mostró más cauto respecto al auge de la inteligencia artificial (IA), que, según dijo, está impulsando un aumento de la inversión empresarial, pero que también plantea incertidumbres para la economía.

Las proyecciones de BofA para Chile

A solo unos días de que el Senado votara el proyecto de mega reforma, Bank of America (BofA) actualizó su mirada sobre la economía chilena.

En su informe “Chile: Pro-growth bill and monetary policy”, el banco de inversión prevé que medidas como la invariabilidad tributaria y la reducción del impuesto corporativo entregarán un impulso relevante a la inversión. En ese escenario, concluye que las reformas podrían elevar el crecimiento del PIB hacia 2027, pasando desde un 1,4% estimado para este año a cerca de un 3%.

Decreto de racionamiento

Luego de semanas de tramitación, finalmente la ministra de Energía, Ximena Rincón, informó este lunes que el Gobierno trabaja en un decreto de racionamiento eléctrico, que está a la espera de ser firmado por el Presidente José Antonio Kast. De acuerdo con la autoridad, se trataría de una medida preventiva en pos de mantener el suministro a lo largo del país.

El debut de Jorge Gómez en Codelco

Este lunes también fue el primer día del nuevo presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez. El exCEO de Collahuasi vivió una primera jornada llena de reuniones, encuentros y recorridos en la Casa Matriz de la cuprera, donde su primera cita oficial fue con el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine.

En el inicio de sus funciones, realizó un discurso ante ejecutivos, donde destacó que las prioridades de esta nueva etapa de la empresa serán fortalecer la seguridad, estabilizar las operaciones y avanzar hacia una gestión más disciplinada, cercana a los equipos y orientada a resultados, según consignó la compañía en un comunicado.

El salto del petróleo

Los precios del crudo subieron cerca de un 5% el viernes, después de que Estados Unidos e Irán intensificaran los ataques en todo el golfo Pérsico, con el transporte marítimo amenazado por un posible cierre del mar Rojo, además de las restricciones al tráfico a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent subieron US$ 3,87, o un 4,59%, a US$ 88,10 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cerraron con un alza de US$ 3,54, o un 4,48%, a US$ 82,49.

Ambos referenciales han subido más de un 15% esta semana. El Brent cerró con su tercera alza semanal consecutiva, mientras que el WTI con la segunda.

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4,59 % subieron los futuros del Brent hasta los US$ 88,10 el barril.

Sueldos de trabajadores

La nueva radiografía de ingresos dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reportó que la mitad de los trabajadores ganó $ 680 mil o menos en 2025.

Por otra parte, a través de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2025 -que abarca cada año a todas las regiones del país-, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de $ 962.945 líquido mensual.

Si bien ambos datos representan incrementos frente a 2024, a juicio de los analistas no reflejan necesariamente un avance estructural del mercado laboral.

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Screening de inversiones

Por otra parte, el Gobierno conformó una mesa interministerial para evaluar las implicancias de un screening para inversiones extranjeras. Este mecanismo permitiría al Estado revisar operaciones de compra de empresas nacionales o de infraestructura crítica cuando puedan comprometer la seguridad nacional, la autonomía o intereses estratégicos del país.

En la práctica, este control busca evitar situaciones de monopolio en áreas sensibles como los minerales críticos, cadenas de suministro o sectores tecnológicos.

Movimientos en CCU

Esta semana se produjo el primer movimiento de Eduardo Ffrench-Davis al mando de CCU. A dos semanas de asumir como gerente general -reemplazando a Patricio Jottar tras 28 años en el cargo-, Ffrench-Davis anunció una reestructuración organizacional cuyo pilar es la creación de la gerencia general de CCU Chile, que quedará a cargo de Matías Bebin, hasta ahora gerente general de Cervezas y Comercial CCU, quien reportará directamente al nuevo CEO y tendrá bajo su alero los negocios de cervezas, analcohólicos, y las áreas de servicio y operaciones.

La reestructuración también alcanza a la Compañía Pisquera de Chile —que sumará la responsabilidad comercial de vinos— y a VSPT Wine Group, que se enfocará en exportaciones, innovación de productos y producción vitivinícola en Chile y Argentina.

Resultados de bancos en EEUU y Netflix

Mientras unos ganan, otros pierden. Esta semana se dio a conocer los resultados de la banca en Estados Unidos, entidades que alcanzaron su récord. JPMorgan reportó sus mayores ganancias trimestrales de la historia, gracias a que los operadores de acciones superaron ampliamente las estimaciones de los analistas y a que una participación de larga data en Visa generó una utilidad de US$ 4.600 millones.

Goldman Sachs superó sus propios récords de negociación de acciones en Wall Street, registrando US$ 7.420 millones en un trimestre. En tanto, Bank of America también mostró sólidos resultados, favorecido por un volumen sin precedentes de operaciones bursátiles y por el repunte de las fusiones y adquisiciones. Por su parte, Wells Fargo superó previsiones en gestión de patrimonio y banca de inversión.

En contraste, la acción de Netflix cayó un 9% luego de la presentación de sus resultados del segundo trimestre. La compañía proyectó ingresos de US$ 12.900 millones en el trimestre actual y ganancias de US$ 0,82 por acción, cifras ligeramente inferiores a las expectativas de los analistas. Con esto, las acciones de la compañía han caído más del 40% en el último año.

Uber y Pedidos Ya

Por último, Uber presentó una oferta para adquirir Delivery Hero, la matriz de PedidosYa, por US$ 14.800 millones. La compañía opera en cerca de 50 mercados a nivel global.

Antes de anunciar la operación, Uber ya controlaba aproximadamente el 24,8% de los derechos de voto de Delivery Hero y mantenía una participación económica adicional de 11,7% a través de instrumentos financieros derivados. La transacción aún está sujeta a la aprobación de los reguladores.

Producción BHP

BHP reportó que su producción de cobre rozó nuevamente los dos millones de toneladas por segundo año consecutivo, con un récord también en mineral de hierro, pese a la caída de 3% en Escondida y de 21% en Spence. El nuevo CEO global, Brandon Craig, destacó que todos los activos cerraron el ejercicio dentro de sus rangos de costos pese a las presiones inflacionarias. Eso sí, la minera anticipa un retroceso para el año fiscal 2027, con una producción de entre 1,65 y 1,8 millones de toneladas, principalmente por la caída proyectada en la ley de mineral de Escondida.