Economista de la reforma tributaria de Hacienda llega a liderar nuevo Subdepartamento de Ingresos Públicos de la Dipres

En medio de los cuestionamientos a las estimaciones de ingresos fiscales de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y sus consecuencias en recortes de gastos que estaban aprobados para este año, los movimientos en Teatinos 120 continúan para hacerse cargo del problema.

Desde el pasado lunes, la Dipres creó el nuevo Subdepartamento de Ingresos Públicos, que liderará el economista de la Universidad de Chile y magíster en Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst, Nicolás Bohme, quien hasta ahora se desempeñaba como coordinador de Políticas Tributarias de Hacienda.

Desde su anterior cargo, que compartía con el abogado Diego Riquelme, Bohme participó activamente en el primer proyecto de reforma tributaria que impulsó el Gobierno y que fue rechazado por el Congreso, y luego en los proyectos de royalty minero y de cumplimiento tributario que sí se convirtieron en ley.

La nueva área de ingresos será parte del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, que también desde el lunes encabeza la economista Claudia Sotz. Esta última repartición reemplazó a la hasta ahora División de Finanzas Públicas, cuya jefatura estaba vacante desde julio, tras la salida del ingeniero David Duarte, en medio de las dudas por las proyecciones de ingresos para el año.

Desde la Dipres señalaron que Bohme tendrá a seis profesionales a cargo y su área será la contraparte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la asistencia técnica que se está llevando a cabo para revisar y actualizar los modelos de proyección de ingresos, acción que comprometió el Ejecutivo con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en el acuerdo marco alcanzado durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025.

“Entre las principales funciones de este nuevo equipo se encuentran realizar la consolidación y seguimiento de los ingresos generales de la nación, preparación del Estado de Operaciones mensual y trimestral del Gobierno Central, la elaboración de modelos de proyección de ingresos fiscales de corto y mediano plazo, el análisis cuantitativo de las tendencias y cambios estructurales al sistema tributario con efecto en los ingresos fiscales, entre otras”, agregaron.

Para 2024, desde el Gobierno han señalado que los ingresos recaudados serán cerca de US$ 4.400 millones inferiores a los estimados. Según el académico de la U. de los Andes y excoordinador macroeconómico de la Dipres, Mauricio Carrasco, en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), el Gobierno ya reconoció ingresos por cerca de US$ 1.200 millones menos que el Presupuesto 2024, pero los ingresos efectivos serán US$ 3.000 millones y US$ 3.500 millones inferiores incluso si se compara con la última proyección.

Conocedores de la interna, aseguran que la llegada de Bohme y Sotz a la Dipres dan cuenta del interés del ministro Mario Marcel por mejorar en esa área.

Bohme es comunista y participó en la campaña del Presidente Boric, pero no conocía a Marcel hasta llegar a Hacienda. Cercanos señalan que ambos construyeron positivos lazos profesionales. El economista fue uno de los fundadores del Observatorio de Políticas Económicas y Sociales (OPES) y ya trabajó antes en Hacienda, en el área macroeconómica durante el segundo gobierno de Bachelet. También participó en la campaña presidencial del exalcalde Daniel Jadue, junto con la actual subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, con quien ingresó la JJ.CC. en 2011.