El día de furia del CEO de Colbún contra Enel: "No descansaré hasta que se les termine su concesión"

Una situación personal, que lejos de pasar desapercibida, instaló de lleno ayer en el plano público el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, quien a través de sus redes sociales interpeló con enardecidos comentarios al gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, por los sucesivos cortes de suministro eléctrico que lo han afectado a él y a sus vecinos en la comuna de Las Condes, durante la última semana.

Escobar no solo manifestó su enfado a través de sus cuentas en LinkedIn y X (exTwitter), también lanzó amenazas, que lo enfrascaron en un cruce de opiniones con Tavera, al que se sumaron otros actores de la industria.

Los reclamos del CEO de Colbún se desataron tras los recientes estragos que provocaron las primeras precipitaciones con viento en la capital y que generaron prolongados cortes de electricidad en algunas zonas, incluyendo el sector oriente de la RM.

"Hay quienes por los motivos que sea creen estar en una condición de privilegio que les permite atacar, exigir y amenazar". Rodrigo Castillo, socio fundador Táctica Abogados, en respuesta a los reclamos de Escobar. "Utilizaremos todas las vías legales y públicas para que este abuso que se da en varias comunas de Santiago termine de una vez por todas. ¡Basta ya!". José Ignacio Escobar, CEO Colbún.

En una publicación en LinkedIn, en la que interpeló directamente a Tavera, afirmó: "La situación de Enel Chile en la zona donde vivimos (Fernando de Aragón con Flandes) es insostenible y solicitaremos a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de Energía la terminación anticipada de su concesión de distribución eléctrica".

Escobar aseguró que junto a su familia ha vivido "seis cortes de energía eléctrica en ocho días, el más largo duró 37 horas y el más corto ocho horas". Y añadió que "a decenas de vecinos se nos han podrido los alimentos varias veces, se han quemado artefactos, no tenemos calefacción ni agua caliente en medio de esta ola de frío y lejos, lo más grave, es que tenemos un menor electrodependiente, un adulto mayor hospitalizado con neumonía y así varios otros casos".

El máximo ejecutivo de la eléctrica del grupo Matte dijo, además, haber "conversado con los contratistas que vienen a reparar y nos comentan que no hay presupuesto ni voluntad de buscar una solución". Y acto seguido, lanzó: "No descansaremos hasta terminar con la concesión y utilizaremos todas las vías legales y públicas para que este abuso que se da en varias comunas de Santiago termine de una vez por todas. ¡Basta ya!". En el posteo etiquetó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

Tavera respondió a Escobar, también vía LinkedIn y X, "lamentando profundamente" la situación y comprometiéndose a revisarla. "Vamos a revisar la zona que usted señala a la mayor brevedad, y le contactaremos por los canales formales", publicó.

El CEO de Colbún replicó que los problemas se arrastran hace dos años: "Hemos agotado todas las instancias formales. Ya basta Víctor, es una burla y una vergüenza a tus propios compatriotas. No descansaré hasta que se les termine su concesión y lo digo muy, pero muy en serio".

Llamado a la calma

La discusión en redes sociales escaló hasta otros actores de la industria, reviviendo viejas disputas entre Colbún y el abogado Rodrigo Castillo, exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G y asesor legal de empresas renovables y que hoy es asesor de Tianqi.

Castillo tomó partido, respaldando el trabajo del gerente de Enel Distribución: “Sé que se están sacando la cresta por cada cliente y sé mejor que nadie, por cómo te conozco, que no has dormido hace días por cada uno de esos clientes sin servicio. No sabes el orgullo que siento al leerte en este caso. Hay quienes por los motivos que sea creen estar en una condición de privilegio que les permite atacar, exigir y amenazar”.

Y, de igual manera, interpeló al CEO de Colbún, llamándolo a comportarse como un ejecutivo y no como un “cliente indignado”, advirtiéndole que no resultaba adecuado que representara “ambas cosas al mismo tiempo”.

La relación entre Escobar y Castillo venía tensa desde hace un año, luego de que el ministro de Energía, Diego Pardow, envió al Congreso el proyecto de ley de Transición Energética que impulsa cambios en la infraestructura de transmisión y en el mecanismo de asignación de ingresos tarifarios.

En esa instancia, Castillo planteó que había detractores de la iniciativa que tienen intereses, como Colbún. Y dijo que la postura de la firma ligada al grupo Matte se vía beneficiada por los costos marginales cero que hoy se les pagan a las empresas renovables instaladas en el norte y que se verían parcialmente corregidos con el proyecto de ley.

José Ignacio Escobar, aportó un granito de arena para tensar más el tema, en LinkedIn señaló que las suposiciones de Castillo se basaban en información falsa, de una persona que lleva más de 30 años en el sector, enrostrándole que firma con sus grados académicos y que olvida mencionar que es socio de una empresa de lobby y que trabaja para empresas con nombre y apellido.

Los chats de la industria

El episodio fue comentado en los chats de la industria eléctrica que desde anoche estaban en constante actividad ante la publicación.

Los comentarios de los ejecutivos del sector iban en torno a que al ser un problema personal, Escobar no tendría que haber usado su cuenta de LinkedIn donde aparece como CEO de Colbún y, desde esa posición amenazar a otra compañía eléctrica.

Y al parecer ese punto caló hondo, ya que Colbún ayer envió disculpas a Enel, asegurando que se trataba de declaraciones a título personal.