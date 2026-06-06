Proyecto para subir endeudamiento complica el camino al de reactivación

Esta semana comenzó la tramitación del proyecto de reactivación económica en el Senado, hasta donde llegó casi intacta la propuesta del gobierno, ya que en la Cámara sólo se cayeron dos artículos rechazados transversalmente: la eliminación de la franquicia tributaria Sence y el artículo sobre propiedad intelectual, que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz decidió no reponer en el Senado, sino llevarlo a un proyecto que se tramite de manera independiente. En esta corporación, luego que el proyecto se analice en general en la Comisión de Hacienda, volverá a la Sala para se que vote la idea de legislar. De aprobarse -lo que es muy probable- vuelve a Hacienda para su estudio en particular; luego deberá pasar por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, tras lo cual vuelve a la Sala para ser votado en particular y despachado a tercer trámite.

Por lo pronto se entiende que en el Senado se repondrá con modificaciones el artículo referido a la franquicia Sence, por lo que el tercer trámite sería inevitable. Políticamente, el escenario la Cámara Alta no se ve fácil. Desde la oposición insisten en que el sector rechazará unido la idea de legislar del proyecto; aunque sus acuerdos han demostrado ser bastante frágiles. Y como el gobierno está consciente de esta debilidad es que tiene el foco puesto en el Socialismo Democrático (SD) para alcanzar el quorum exigido.

Algo que el senador Alejandro Kusanovic no da por seguro, por lo que el propio ministro del Interior, Claudio Alvarado, tomó en sus manos la semana que concluye las negociaciones con el senador por la Región de Magallanes, que él aseguraría –sin la necesidad de negociar con nadie más- la aprobación de la idea de legislar, que exige un quorum de 26 votos. Por otro lado, lo que puso más a contrapelo esta iniciativa entre la oposición fue el ingreso del proyecto del gobierno que pide autorización para aumentar el techo máximo de endeudamiento del Estado. Según la oposición, la propuesta del Ejecutivo, que se comenzó a tramitar en la Cámara con suma urgencia, se contrapone al proyecto de reactivación económica, sobre todo en la situación fiscal en que se encuentra Chile.