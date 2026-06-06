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Proyecto para subir endeudamiento complica el camino al de reactivación

Desde la oposición esgrimen que es contraproducente que la iniciativa que apunta a mayor deuda del Estado con una rebaja del impuesto corporativo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 20:20 hrs.

Claudia Rivas
<p>Proyecto para subir endeudamiento complica el camino al de reactivación</p>

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