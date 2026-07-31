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La minuta del Congreso | Senado define restitución de recursos para el Fondo Común Municipal

La Cámara Alta debe resolver este martes el único punto pendiente del proyecto de reconstrucción y reactivación.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 20:00 hrs.

Rodolfo Carrasco Congreso Senado proyecto Proyecto de ley
<p>La minuta del Congreso | Senado define restitución de recursos para el Fondo Común Municipal</p>

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