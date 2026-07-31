La minuta del Congreso | Senado define restitución de recursos para el Fondo Común Municipal
La Cámara Alta debe resolver este martes el único punto pendiente del proyecto de reconstrucción y reactivación.
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Agenda del Senado
Lunes 3 de agosto
- La comisión de la Mujer analizará la implementación de la ley que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Se encuentra invitada la ministra de la Mujer, Judith Marín.
- La comisión de Agricultura abordará el impacto de los temporales en la producción agrícola y las medidas adoptadas por el ministerio de Agricultura. A la sesión están invitados el ministro del ramo, Jaime Campos; y el presidente de la Asociación de Productores de Pisco de Chile, Francisco Munizaga.
Martes 4 de agosto:
- La comisión de Relaciones Exteriores recibirá a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, con el objeto de analizar el reciente incremento de los aranceles aplicados por los Estados Unidos a determinadas exportaciones chilenas.
- Desde las 16.00 horas, se sesionará para votar el informe de comisión mixta de lproyecto de reactivación relativo a la restitución de recursos al Fondo Común Municipal donde el Ejecutivo debe lograr los 26 votos para visar la propuesta que ya aprobó la Cámara de Diputados, que compromete restituir el 100% de los montos que se dejan de recibir por exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años.
Tabla de la Cámara de Diputados
- Lunes 3. La comisión de Desarrollo Social continuará la discusión y votación en particular del proyecto de ley, que ''establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y de medicamentos''.
- Martes 4. La comisión de Trabajo analizará el proyecto de ley del gobierno que perfecciona los mecanismos de adaptabilidad de la jornada de trabajo y establece un régimen especial para el sector turismo y actividades conexas.
- La comisión de Economía someterá a votación en general el proyecto de ley sobre documentos electrónicos, que amplía el uso de la firma electrónica.
- Tribunal Constitucional. A la medianoche del domingo 2 de agosto vence el plazo entregado por el pleno del TC a la oposición para corregir problemas de forma en la presentación de dos de los tres requerimientos que cuestionan la invariabilidad tributaria y la indemnización por anulación de una RCA; posteriormente debe resolver si los acoge a tramitación.
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