La minuta del Congreso | Senado define restitución de recursos para el Fondo Común Municipal

La comisión de Relaciones Exteriores recibirá a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, con el objeto de analizar el reciente incremento de los aranceles aplicados por los Estados Unidos a determinadas exportaciones chilenas.

Desde las 16.00 horas, se sesionará para votar el informe de comisión mixta de lproyecto de reactivación relativo a la restitución de recursos al Fondo Común Municipal donde el Ejecutivo debe lograr los 26 votos para visar la propuesta que ya aprobó la Cámara de Diputados, que compromete restituir el 100% de los montos que se dejan de recibir por exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años.