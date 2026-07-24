Aprobado el eje central del proyecto de reactivación

A la normativa que impulsa el Ejecutivo solo le falta la aprobación de un artículo pendiente sobre la restitución de recursos al Fondo Común Municipal.

Hitos

Proyecto de reactivación

El proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social fue aprobado en tercer trámite por la Cámara de Diputados y quedó listo para ser enviado al Tribunal Constitucional para su control de legalidad. Las normas de invariabilidad, rebaja de impuestos corporativos, crédito al empleo formal y exención de pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, entre otras, ya fueron ratificadas. El único punto en discrepancia que revisó una comisión mixta, cuyo informe aprobó la Cámara y quedó pendiente en el Senado, es el mecanismo de restitución para el Fondo Común Municipal por la menor recaudación derivada de la aplicación de la exención de las contribuciones a las personas mayores de 65 años.

Tarifas eléctricas

Concluyó su tramitación en el Congreso la normativa que busca evitar una nueva alza de las cuentas de electricidad. Además, propone hacerse cargo de la deuda acumulada con las empresas distribuidoras, que deben pagar los usuarios, producto del sucesivo congelamiento de tarifas eléctricas.

Con la aprobación de este cambio legal, se establece un mecanismo colectivo de pago, a partir del año 2028 y hasta el 2035, que implica un cargo aproximado de $ 5 por kilowatt hora, en las cuentas de luz. Esta alza será contenida en sus efectos, ya que el año 2028 se genera una baja de dichas cuentas en un monto mayor a lo que se añadirá con este nuevo cálculo.

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Agenda Senado

Informe de comisión mixta. El martes 4 de agosto está citado el Senado para votar el último tema pendiente relativo al proyecto de reactivación. Se trata de la restitución de recursos al FCM donde el Ejecutivo debe lograr los 26 votos requeridos para visar la propuesta que ya aprobó la Cámara de Diputados.

En tanto, la próxima semana se debe conocer si el TC acoge a tramitación los tres requerimientos presentados por la oposición a la reforma a la reconstrucción en materias de invariabilidad tributaria y por la indemnización fiscal a empresas cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada. Luego se debe fijar una fecha para los alegatos de ambas partes (Oposición y gobierno) sobre los requerimientos.