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La minuta del Congreso | Proyecto de reactivación enfrenta tercer trámite en la Cámara de Diputados

Se conformará una comisión mixta si los diputados no ratifican los cambios realizados por el Senado en temas como invariabilidad tributaria, franquicia Sence y crédito al empleo.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 18:30 hrs.

Rodolfo Carrasco Congreso Senado proyecto Proyecto de ley
<p>La minuta del Congreso | Proyecto de reactivación enfrenta tercer trámite en la Cámara de Diputados</p>

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