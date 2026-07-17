La minuta del Congreso | Proyecto de reactivación enfrenta tercer trámite en la Cámara de Diputados

Juzgado del Trabajo: El Senado aprobó y dejó en condiciones de ser promulgada como ley el proyecto que crea un tercer juzgado de letras del trabajo en la ciudad de Santiago, refuerza la dotación de jueces de los tribunales de letras del trabajo de las ciudades de Antofagasta, Concepción y Punta Arenas e incrementa la dotación de funcionarios de los mencionados tribunales. Actualmente, existen 26 juzgados de letras del trabajo a nivel nacional con una dotación de 108 jueces.

Turismo aventura: Con 45 votos a favor, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto, en segundo trámite, que establece medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura. Se indicó que hoy se fiscaliza a menos del 10% de los operadores de este sector.

Autopistas urbanas: La Cámara de Diputados aprobó la solicitud para crear una comisión investigadora que recabe antecedentes sobre los actos del gobierno en materia de otorgamiento de contratos de concesión de obras públicas de autopistas urbanas e interurbanas, desde marzo de 2014.

Agenda senado

Martes 21 de julio

La comisión de Economía iniciará el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección, con urgencia calificada de suma. Están invitados el ministro de Economía, Daniel Mas, y el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

Miércoles 22 de julio

La comisión de Hacienda sesionará para escuchar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al Director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez, respecto del último Informe de Finanzas Públicas.

La comisión de Trabajo iniciará el estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para crear el contrato por horas. Para esta sesión se ha invitado al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

Agenda cámara

Proyecto de reactivación: La sala de la Cámara de Diputados tiene citada a sesión el martes 21 de julio desde las 10:00 horas para debatir y votar en un máximo de tres horas el proyecto de ley de reactivación y reconstrucción en su tercer trámite. De aprobarse los cambios del Senado el texto queda en condiciones de ser remitido al Tribunal Constitucional para control de legalidad previo a su promulgación; pero si se rechazan algunos cambios, deben pasar a comisión mixta.

Martes 21 de julio

La comisión de Economía continuará la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros cuerpos legales relacionados.

La comisión de Minería recibirá al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Juan Carlos Sáez, a fin de que exponga sobre la situación actual de la empresa, su estado financiero, operacional y productivo.