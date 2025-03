Líder de Nvidia en la región despeja los temores ante DeepSeek y apuesta a la robotización

El director ejecutivo para América Latina, Marcio Aguiar, inició su trayectoria en Nvidia en 2010, cuando esa compañía facturaba US$ 3 mil millones al año y reportaba menos del 1% de sus utilidades actuales. A 15 años de ese momento, el directivo hace un balance del crecimiento y analiza los -nuevamente sorpresivos- resultados que la firma entregó esta semana.

“El reporte fue extremadamente positivo. Hemos tenido una tasa de 100% de crecimiento ya en tres años consecutivos”, indicó Aguiar desde su oficina en Sao Paulo, Brasil.

A pesar de que la semana cerró con las acciones de la compañía cayendo alrededor de un 8%, las ganancias e ingresos de la firma se dispararon el último trimestre de 2024 y así, se mantiene como una de las más beneficiadas del auge de la inteligencia artificial (IA) y la creciente demanda por infraestructura tecnológica.

Las ventas aumentaron un 78% interanual hasta US$ 39.300 millones, superando las estimaciones de los analistas, mientras las utilidades se dispararon a US$ 22.100 millones, con un alza del 80% respecto al año anterior.

El reporte era una prueba de fuego que el mercado seguía de cerca. Las dudas se daban a un mes de que el chatbot chino DeepSeek irrumpiera con un nuevo modelo de bajo costo que desató un fuerte escepticismo sobre el futuro de Nvidia. El valor en bolsa de la firma llegó a derrumbarse un 17% ante la amenaza de que la IA no necesitaría millonarias inversiones ni chips de última generación.

En entrevista con Señal DF, Aguiar pone paños fríos y enfatiza que los buenos resultados reportados el miércoles pasado despejan esos temores. “Los investigadores de China lograron desarrollar un nuevo lenguaje de programación de bajo costo muy eficiente. Eso lleva a que, efectivamente, no todas las compañías e industrias necesitan tener grandes modelos de lenguaje ni las mejores unidades de procesamiento gráfico (GPU). Pero, al contrario de afectarnos, esta democratización de la tecnología abrió la puerta a que más compañías ingresen a ese mercado y que se ejecuten más proyectos de inteligencia artificial", explicó.

"Chile es un país pequeño, pero tiene una visión: quiere ser un país más digital, más ágil, y eso es lo que más importa". Marcio Aguiar

Pese a los avances de los científicos asiáticos con DeepSeek, hay especulación y dudas en relación a los costos reales que implicó su desarrollo. “Nosotros tampoco sabemos exactamente todo lo que utilizaron. Ellos no podían utilizar nuestros chips más avanzados por restricciones, pero no sabemos si los ocuparon y tampoco ellos podrían decirlo públicamente. Cuando hablo con personas del mercado, muchos tienen dudas sobre si realmente utilizaron solamente GPU de bajo costo.

Robots, un nuevo foco

Según adelanta el número 1 de Nvidia en la región, el foco de crecimiento estaría próximo a dar un giro. Actualmente el 88% de los ingresos provienen del negocio de “Data Centers”, el 11% de “Videojuegos” y menos del 1% de “Automotriz”. Este último sector también abarca la robotización, y es ahí donde la firma pondrá sus fichas. “El aporte de cada línea de negocio va a cambiar en los próximos años, ya que estamos apostando a un crecimiento de la robotización”, indicó.

El anuncio y detalle de la estrategia estaría programado para el próximo mes, pero al interior de la compañía ya proyectan que esta línea de negocio vuelva a aumentar sus ventas en niveles de 100%. “Estamos entrando en la era donde la IA tiene la capacidad de razonar, y en esta etapa la red neuronal demanda mucho poder. Vamos a escuchar mucho de este nuevo concepto de IA generativa. Va a haber un cambio muy grande, principalmente en el área de salud, donde habrá mucha inversión en laboratorios, fármacos y hospitales”, agregó.

-¿Están viendo el ingreso de nuevos competidores?

-¿Cuál competidor? Yo no lo veo.

-AMD es un competidor...

-AMD hace muy buen hardware, muy buenas GPU, pero el tema es que ellos no tienen el ecosistema de software que tenemos nosotros y eso es lo que cambia todo. Hemos construido un ecosistema desde hace 15 años que AMD, así como Intel o Huawei, no tienen. Entonces, sí son competidores, pero en niveles distintos.

-¿Cuál es su participación de mercado?

-Decimos que somos creadores de mercado, no de participación de mercado. Sin embargo, según los analistas, tenemos el 90% del mercado global de GPU.

Avanzar y diversificar

-Están en un proceso de transición de la generación Hopper hacia Blackwell, lo que ha golpeado su rentabilidad.

-Eso es normal cuando lanzamos una nueva generación. De todas formas, esperamos mantenernos en niveles de 70%, que ya es un número muy grande. También hay que considerar que hemos tenido un aumento muy grande en nuestros costos operacionales; en los últimos tres años pasamos de ser una compañía con 20 mil personas a 30 mil.

-Un tercio de sus ingresos provienen de sólo tres clientes. El mercado lo ve como un gran riesgo.

-Nuestro modelo de negocio es ir al mercado a través de partners, porque no vendemos directamente. Eso es lo que hicimos hace ocho años: capacitamos a los Cloud Service Providers para que pudieran ofrecer todas nuestras plataformas de software y hardware en sus nubes. Ahora, las compañías en general están cada vez más maduras en su propia infraestructura, y eso nos da una oportunidad de abrir negocios más allá de los partners.

¿Una burbuja?

-Si las utilidades de Nvidia se mantuvieran en el tiempo, una acción de la compañía recuperaría su valor en 30 años más. Algunos analistas dicen que las valorizaciones están elevadas y que estamos frente a una burbuja. ¿Lo son?

-Obviamente no. Mi pregunta para los analistas es: ¿Cuánto tiempo demora una burbuja en estallar? Nosotros hemos demostrado resultados sólidos y, por eso, hemos crecido en los últimos cinco años un 1.800% en la bolsa.

-¿Queda espacio para crecer?

-Por supuesto que sí. Morgan Stanley dice que tenemos un potencial de crecimiento de casi el 20%.

Somos una compañía de tecnología que tiene un poder de innovar que ninguna otra tiene. El tema es que la industria nos mira como la empresa que hace tarjetas gráficas, no de alto desempeño.

-Nvidia entrega acciones a sus empleados. ¿Usted ya las vendió?

-Moneticé una parte, pero recibimos e invertimos más. Depende del perfil de cada empleado, personalmente sigo invertido y lo veo como si estuviera emprendiendo. Eso lo refleja nuestro fundador, quien continúa como CEO de la compañía.

Beijing vs Washington

-Producir en Taiwán los hace vulnerables a la lucha geopolítica. A eso se suma que Biden aumentó las restricciones de venta y, Trump, lejos de cambiar eso, ha amenazado con nuevos aranceles. ¿Cómo sortear estos desafíos?

-Monitoreando bien de cerca. Ninguna compañía quiere que esta ley entre en vigor, porque eso limita mucho el poder de venta de todo el ecosistema. Pero estamos trabajando con ambos escenarios, pase o no pase. Aún Trump no ha anunciado aranceles para Taiwán. Para nosotros, lo principal es seguir enfocados en generar nuevos conceptos computacionales, porque, si no, quedamos obsoletos.

-Nvidia ya anunció inversiones en EEUU, ¿han evaluado trasladar sus operaciones?

-TSMC, que es la fábrica que utilizamos en Taiwán, anunció inversiones en Estados Unidos. Pero en Taiwán hacen muy buen trabajo y no tenemos ninguna obligación de cambiar eso. Claramente, si hay mucha imposición, vamos a ir a producir a Estados Unidos.