Mundo cripto se inunda de optimismo con la elección en EEUU

El mundo de las criptomonedas es uno de los sectores que espera con atención el 5 de noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales en EEUU. A pocas semanas de ese momento, muestra un panorama de alta volatilidad e incertidumbre, mientras estudian los posibles efectos que las políticas y regulaciones futuras tendrán sobre bitcoin, Ethereum y el ecosistema digital en general. Con todo, y a pesar de estos movimientos, bitcoin se ha mantenido durante los últimos seis meses en un rango de precios entre los US$ 60.000 y US$70.000, lo que indica un nivel de madurez como activo. En lo que viene, no obstante, prevén una racha alcista.

Alza asegurada

Según un informe elaborado por la plataforma de inversiones Orionx, el sector de criptomonedas ha tendido a beneficiarse en las elecciones presidenciales estadounidenses, cualquieras estas sean. Así al menos se ha visto en el pasado, cuando en las elecciones de 2020 -entre Joe Biden y Donald Trump- el bitcoin aumentó 392%, pasando de un precio de US$ 13.984 a US$ 66.789, mientras en las de 2016 -donde se enfrentó Trump con Hillary Clinton-, el incremento fue aún más considerable, pasando de US$ 712 a US$ 20.089, registrando un alza de 2.721%. Ahora, y de forma inédita, tanto Trump como Harris han expresado su apoyo a las criptomonedas y a la tecnología blockchain, aunque con miradas divergentes.

“Lo que esperamos es que a medida que las elecciones de EEUU avancen y los mercados asimilen los resultados, bitcoin alcance nuevos máximos históricos y a menos que ocurra algún evento macroeconómico relevante, probablemente comenzará un rally alcista más agresivo para el 2025”, indica Joel Vainstein, de Orionx. El ejecutivo prevé que la moneda podría acercarse a niveles entre US$79.000 y US$150.000. “Este crecimiento de bitcoin impulsará a las altcoins, generando un efecto alcista general en el mercado para el próximo año”, agrega.

Visión de candidatos

Hace tres años el candidato republicano hablaba de las criptomonedas como una “estafa”, pero ahora Trump se ha autodenominado un “cripto candidato”. De hecho, hace algunos meses participó en la mayor conferencia de bitcoin a nivel mundial en Nashville.

Si bien ambos candidatos han mostrado una posición propicia al tema, los inversionistas especulan que la normativa estadounidense respecto de las criptomonedas será más favorable en el caso de que gane Trump. El ex presidente ha prometido convertir a su país en “la capital cripto del planeta”, además de posicionar la moneda como una superpotencia global e incorporarlas en las reservas federales. Incluso se ha dedicado a promocionar su propia plataforma DeFi y ha realizado pagos con bitcoin en público como parte de su campaña. Entre otras cosas, se ha comprometido a destituir al Presidente de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), Gary Gensler, prometiendo nombrar a un presidente que construya el futuro, no que lo bloquee. En este contexto, se espera que bajo una administración Trump las criptomonedas puedan operar con mayor libertad y cercanía con el sistema financiero, lo que tendría un impacto positivo en el desarrollo de la industria, desencadenando una tendencia alcista aún más fuerte en el sector, prevé Orionx.

Así lo explica uno de los cofundadores de la empresa, Joel Vainstein, quien señala que la postura de Trump implicaría una regulación más flexible que favorecería el crecimiento del bitcoin y de la industria cripto. Señala que su política de menores restricciones fiscales podría incentivar la inversión en bitcoin como reserva de valor para EEUU, aunque un riesgo importante sería el crecimiento acelerado de la industria cripto. “Aunque los ETF han facilitado la entrada de inversionistas institucionales adaptando bitcoin al marco tradicional, el desafío más grande es cómo regular el ecosistema real de las criptomonedas sin intermediarios. Sin un marco adecuado, la expansión podría descontrolarse, afectando la convivencia de las finanzas descentralizadas con el mundo tradicional, lo que a su vez podría facilitar fraudes y malas prácticas, un punto que aún no se ha logrado abordar completamente y representa una deuda pendiente que Trump debería resolver”, señala el ejecutivo.

Kamala Harris, por su parte, recientemente en el Foro del Economic Club de Pittsburgh, destacó la importancia de desarrollar un marco regulatorio claro que permita impulsar la adopción de monedas digitales y tecnologías emergentes como blockchain e inteligencia artificial, a través de un enfoque más moderado. Esa fue la primera vez que la candidata se refirió al tema, 40 días antes de las elecciones presidenciales, y cuando la carrera entre ambos candidatos se empieza a ajustar y cada voto se va volviendo crucial. Para Vainstein, en el caso que la demócrata saliera electa como presidenta de Estados Unidos, la ventaja sería una mayor claridad regulatoria, aportando transparencia. “Sin embargo, una regulación más estricta podría limitar la innovación y concentrar el poder en grandes empresas capaces de cumplir con normativas costosas. Además, el posible aumento de impuestos y controles podría desincentivar a los usuarios minoristas y reducir la participación en el mercado”, comenta.

Independiente de quien gane, el optimismo parecería ser generalizado. Recientemente Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, la empresa gestora de activos más grande del mundo, aseguró en una llamada para discutir los resultados financieros del tercer trimestre de su empresa que la expansión del bitcoin no dependerá de quién gane las próximas elecciones. “No estoy seguro de que ninguno de los presidentes u otros candidatos marque la diferencia”, dijo, y agregó que la utilización de estos activos digitales va a ser cada vez más una realidad en todo el mundo, porque bitcoin es una clase de activo en sí mismo, siendo una alternativa a otras materias primas como el oro.

Más allá de esto habría otros factores que podrían ayudar a una eventual alza del valor de las criptomonedas, como sería una reducción en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que ayudaría a una mayor reactivación de los mercados, impactando positivamente en los activos de riesgo como bitcoin, aseguran desde Orionx.