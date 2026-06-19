Las otras compañías que apuestan a una apertura bursátil

La histórica apertura de SpaceX ha dado el puntapié de salida a grandes colocaciones, sobre todo de tecnológicas, este año. Compañías relacionadas con la inteligencia artificial y con los sectores de Defensa, salud y comercio online estudian su debut.

La colocación de SpaceX ha servido de termómetro para determinar el apetito real de los inversores por este tipo de negocios y por la capacidad de absorber la cantidad de acciones que pueden llegar al mercado en un año. Sólo con algunas de ellas se estima un valor conjunto de US$ 4,6 billones. "El valor total de todas las aperturas realizadas desde la fundación de la Bolsa de Nueva York en 1792 asciende a US$ 1,5 billones", explica François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel AM, aunque puntualiza que el impacto inmediato en la liquidez será limitado ya que se espera que sólo vendan acciones por cerca del 10% de su valoración.

OpenAI, Anthropic y Databrics son algunas de las candidatas americanas a desembarcar en los próximos meses. En Europa, el grupo de defensa KNDS, la tecnológica italiana Bending Spoons y Belron International, propietaria de Carglass, se colocan en la parrilla de salida. En otros mercados destaca la india Zepto.

"La IPO de SpaceX, por su elevado tamaño, está copando la atención. Es importante ver cómo se comporta la demanda en esta OPV tan grande, porque si se confirma, como se espera, que el apetito inversor es elevado, y que hay más demanda que oferta, esto ayudará a otras empresas a animarse a salir a Bolsa, sino en 2026, en 2027", afirma Rosa María Orozco, socia responsable del área de Mercado de capitales y OPV en EY.

Hay expertos que ven señales de final de ciclo que recuerdan a 1999, cuando había directivos buscando liquidez, la historia contaba más que el múltiplo y había una narrativa transformacional.

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Anthropic

La creadora de Claude es la que está en una fase más avanzada ya que ha presentado a la SEC un documento con su intención de cotizar. La compañía ha elegido a Morgan Stanley y Goldman Sachs para liderar una salida a Bolsa, prevista para octubre, aunque aún no hay banda de precios ni fecha oficial, dependerá de las condiciones del mercado. La empresa recaudó US$ 65.000 millones en una ronda privada de financiación el 28 de mayo, alcanzando una valoración de US$ 965.000 millones, superior a los US$ 852.000 millones de OpenAI, informa Bloomberg.

Open AI

La empresa que hay detrás de ChatGPT es otra candidata a salir a Bolsa, aunque al adelantarse Anthropic los analistas consideran que esperará a ver el interés que genera para dar el paso. El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo en una entrevista recientemente que la empresa saldrá a Bolsa cuando tenga sentido hacerlo. Su principal atractivo es que representa de forma directa el auge de la inteligencia artificial generativa. Pero también plantea dudas importantes, especialmente por su elevado consumo de caja y por la previsión de que no alcance el punto de equilibrio hasta dentro de varios años, comentan en IBroker.

Databricks

La plataforma de datos e inteligencia artificial destaca por contar con posición financiera más sólida. Combina crecimiento con flujo de caja libre positivo, lo que la convierte en una opción más conservadora dentro del bloque tecnológico. Es una empresa para tener en el radar cuando empiece a cotizar. Hace unos días su cofundador y CEO, Ali Ghodsi, dijo durante una entrevista a Bloomberg que, aunque está seguro de que cotizará en Bolsa, "creo que este es un año terrible para hacerlo". Databricks, que compite con cotizadas como Oracle y Snowflake, ha obtenido financiamiento este año entre inversionistas privados.

Stripe

Otras compañías en las apuestas para más adelante son la empresa de procesamiento de pagos Stripe, que tiene a su favor su exposición al crecimiento del comercio digital y que procesa elevados volúmenes de pagos por su relación con empresas tecnológicas de rápido crecimiento.

Bending Spoons

La compañía italiana ha presentado formalmente su intención de cotizar en el Nasdaq hace unos días. Se describe como una combinación entre una compañía de software y un fondo de adquisiciones tecnológicas.

Compra negocios digitales maduros o estancados, reduce costes, mejora márgenes y los opera a largo plazo. Entre sus adquisiciones más conocidas están WeTransfer, Evernote, Vimeo y AOL. "Vemos una gran oportunidad por delante. Hemos identificado más de 1.000 empresas digitales que podrían ser objetivo de adquisición atractivos en el futuro", asegura Luca Ferrari, CEO de la empresa con motivo de la salida a Bolsa.

La empresa con sede en Milán fue valorada en US$ 11.000 millones en una ronda de financiación en octubre y ahora aspira a alcanzar los US$ 20.000 millones. Aún no hay banda de precios ni calendario, pero podría desembarcar en Bolsa antes de julio, según fuentes financieras.

KNDS

El grupo de Defensa franco-alemán planea lanzar una oferta pública inicial en París y Fráncfort este año, según anunció en diciembre, con la esperanza de aprovechar el fuerte interés de los inversionistas en las acciones del sector de Defensa. La compañía afirmó que una doble cotización le daría mayor margen para invertir en tecnología, capacidad y talento.

Fuentes cercanas al mercado afirman que la valoración podría alcanzar los US$ 20.000 millones. Es fruto de la fusión de la alemana Krauss-Maffei Wegmann (KMW), fabricante de los tanques Leopard, y el de armas estatal francés Nexter.

KNDS se centra en la fabricación de sistemas terrestres, incluidos tanques y municiones. La compañía espera que una doble cotización le dé más margen para invertir en tecnología, capacidad y talento. Los expertos aseguran que el sector de Defensa atrae a los inversores, pero que será clave el precio.

Anduril

Otra compañía relacionada con el sector, Anduril, de tecnología de defensa, ha mostrado su interés en cotizar en Bolsa. Mientras los expertos esperan el desembarco para 2026-2027, su fundador Palmer Luckey asegura que la prioridad es seguir creciendo y demostrar la capacidad de producción de su nueva fábrica Arsenal-1 antes de salir al mercado.

Belron (Carglass)

El grupo dedicado a la reparación y cambio de parabrisas de vehículos, que opera a través de marcas como Carglass, está entre las colocaciones esperadas en Europa. En función del apetito de los inversores y del entorno de la Bolsa, podría acometerse en la segunda mitad de 2026 o en 2027. Se estima una valoración de 32.000 millones de euros.

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Zepto

Con los inversionistas con apetito por la Bolsa india, la empresa de comercio rápido es una de las IPO más esperadas en el país este año. Busca recaudar hasta US$ 837 millones y utilizar los fondos obtenidos con la salida a Bolsa para expandir su red de almacenes, invertir en tecnología e infraestructura en la nube y financiar adquisiciones.

La firma presentó confidencialmente una solicitud de salida a Bolsa por valor de 110.000 millones de rupias (US$ 1.150 millones) en diciembre. Las empresas de comercio rápido apuestan por la creciente base de consumidores urbanos de la India, ya que los clientes optan cada vez más por entregas en 10 minutos para todo tipo de productos, desde comestibles hasta aparatos electrónicos.

Otras compañías

Otras compañías en el radar de las OPV son Mistral AI, Kraken, en el ámbito cripto y en medios de pago Revolut, pero están en fases menos claras, según los analistas.

Aunque la lista de candidatos a entrar en Bolsa es amplia muchas veces se quedan en el camino.