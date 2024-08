Invisibilidad, brechas de género y el desafío de demostrar capacidades: el sesgo “Demuéstralo otra vez”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

¿Cuáles son las diferencias entre los estudios jurídicos y las gerencias legales en términos de equidad de género? ¿En qué momento del desarrollo de la carrera las mujeres dejan de ejercer en los estudios y, por lo tanto, existen más socios que socias? Esas son algunas de las preguntas que abordó el podcast "El género del Derecho", un proyecto realizado por la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, en colaboración con la Comunidad #SomosFinancieras, de Diario Financiero.

En el primer episodio, titulado “Demuéstralo otra vez: las presiones que enfrentan las mujeres en el sector jurídico y legal”, se profundizaron los hallazgos del estudio Para cambiar hay que conocer, sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales en Chile, el primero que se hace en el país, que revela cómo las mujeres abogadas enfrentan la necesidad de probar constantemente sus capacidades, en comparación con sus colegas masculinos.

El informe, realizado por un equipo interdisciplinario de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Equality Action Center at the University of California, San Francisco, destaca que un 33,3% de las mujeres encuestadas sienten que deben trabajar el doble para alcanzar el mismo reconocimiento que sus compañeros varones, en contraste con el 9,4% de los hombres que comparten esta percepción.

“Una empresa donde hay mayor presencia femenina, en todos los estamentos incluyendo liderazgo, te cambia naturalmente la dinámica de las organizaciones”, dijo la gerenta legal de Generadora Metropolitana, María de Lourdes Velásquez, abogada con más de 20 años de experiencia en estudios y cargos de liderazgo en diversas industrias, y la primera invitada al podcast.

En la conversación con Isabel Ramos, editora de proyectos estratégicos de DF, y Verónica Undurraga, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Velásquez enfatizó en que hay que tomar la decisión y atreverse a tener una organización diversa.

Velásquez también mencionó que la diversidad en los equipos es crucial para ofrecer perspectivas amplias y evitar puntos ciegos en la asesoría legal, además de poder detectar riesgos que normalmente no se ven y entender cosas nuevas, lo que agrega valor al servicio.

Diferencias entre empresas y estudios

La abogada explicó que las empresas están más avanzadas en la implementación de prácticas estructuradas para gestionar la diversidad y el talento, mientras que los estudios jurídicos aún no las han desarrollado plenamente.

“Hoy en día, una ejecutiva o un ejecutivo que no es capaz de desarrollar equipo, tiene un serio problema de desarrollo en una organización como una empresa, no así en los estudios”, observó Velásquez.

Con respecto al fenómeno de que las mujeres tienden a dejar de ejercer en los estudios jurídicos a medida que pueden optar a cargos más altos, en el capítulo conversaron que esto sucede por los altos requisitos de tiempo, las responsabilidades familiares que históricamente han recaído en las mujeres y la faltas de flexibilidad que tienen las organizaciones para compatibilizar la vida personal con la laboral. A su vez, la cultura en los estudios jurídicos a menudo no está diseñada para apoyar a las mujeres en su camino hacia los puestos de liderazgo y, en consecuencia, eso genera falta de oportunidades.

“Hay que asegurar una fuerza laboral, un equipo diverso y luego, si efectivamente lo tienes, hay que hacerse cargo de cómo gestionar esa diversidad, lo que es un trabajo increíblemente difícil”, planteó Velásquez.

Finalmente, enfatizó en la responsabilidad compartida entre empresas y estudios jurídicos para fomentar la igualdad y la inclusión, destacando que el cambio cultural es esencial para cerrar las brechas de género.

"El género del Derecho" busca ser una herramienta para generar conciencia y promover cambios significativos en la forma en que se perciben y tratan los sesgos de género dentro del ámbito legal.