Liderazgo femenino: Transformando la excepción en la regla

Hace algunos días, una colega compartió en un grupo de Whatsapp el reel “Empoderamiento: Quiero ser una de muchas”, posteado en el Instagram de Comunidad de Mujeres. El video habla de la aspiración de no tener que ser excepcional o hacer historia para tener éxito o una posición de liderazgo en una carrera tradicionalmente considerada como masculina, como las ciencias e ingenierías. A raíz de esto surgió la pregunta: ¿Se necesitan estas campañas de empoderamiento?



Es cierto que en Chile hemos avanzado muchísimo en inclusión femenina en todo tipo de espacios de trabajo, con la educación como gran motor. Por ejemplo, la primera generación en que las mujeres fueron “una de muchas”, en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue a mediados de los 80. Hasta entonces las mujeres no eran más que un 10% del curso y en 1986 pasaron de pronto a ser el 30%. Esta alza fue una sorpresa para todos y la Escuela no estaba preparada para este cambio, de hecho, en ese momento ni siquiera había suficientes baños para mujeres.



Pese a que, en ese entonces, este cambio fue inesperado, los resultados fueron más que positivos. Los mejores 10 promedios fueron mujeres, sus miradas enriquecían el aprendizaje de todos y quedó en evidencia que los liderazgos femeninos serían un gran aporte en las empresas y organizaciones.



Afortunadamente, esto dejó de ser algo excepcional y cada día son más las mujeres que optan por carreras en esta línea. Hace ya años que en Ingeniería Comercial alrededor de la mitad del alumnado son mujeres, en las ingenierías también se han visto avances, aunque falta un poco más, pero sí se nota un cambio. Y, con gran satisfacción, hoy vemos en puestos gerenciales y en algunos directorios a algunas de esas mujeres que entraron a estudiar en momentos donde esto no era algo común.



Acorde al Global Gender Gap Report 2023, Chile es uno de los 42 países (de 145) que mejoró en paridad de género, subimos 4,1 puntos a 77,7%, lo que nos deja en el puesto 27 en el ranking global. Sin embargo, en gerencias generales y directorios las mujeres aún son las menos. Las que llegan a dichos cargos son excepcionales. Y no sólo en el sentido de ser increíblemente talentosas y extraordinarias, sino en que lamentablemente siguen siendo más la excepción que la regla. Las mujeres aún tienen que trabajar más duro para demostrar su valor y llegar a esas posiciones. Según un estudio de PwC, sólo una empresa del IPSA supera el umbral de 40% de mujeres en directorios exigido por un bono internacional, que entre sus cláusulas establece que su costo subirá un 0,15% anual si no se cumple con este objetivo, lo que refleja su convicción de esta organización de que la inclusión femenina en los más altos niveles realmente aporta a la creación de valor en las empresas y la sociedad.



Hay numerosos estudios académicos y realizados por consultoras que señalan que las empresas con presencia femenina en gerencias y directorios muestran mayores probabilidades de crecimiento, y mejoras en los procesos de toma de decisión y gestión de riesgo. Esto debido a que la diversidad de género en el liderazgo mejora significativamente la cultura, el desempeño organizacional, la gobernanza y la innovación.



Las mujeres nos sentimos orgullosas de las ejecutivas en las empresas, de las alumnas en las salas de clases, de las emprendedoras que construyen sueños y trabajos. Seguiremos esforzándonos, abriendo camino, apoyándonos, confiadas en que más pronto que tarde llegará el día en que en los puestos de liderazgo también seremos más de muchas.