Theodora AI: La legaltech que detecta, mide y mitiga sesgos en las organizaciones

Para la abogada y Máster en Derecho (LL.M), María José Martabit, los grandes problemas legales y reputacionales de las organizaciones a nivel global tienen un origen común: los sesgos.

“Después de estudiar profundamente esta temática, llegué a la firme convicción de que una solución posible y disruptiva sería aquella que les permita a las personas dentro de una organización, detectar, corregir y medir los sesgos de manera constante y permanente”, comenta Martabit.

Así, con la firme determinación de poder solucionar una problemática universal, en 2022, la experta funda Theodora AI. En este proceso, la profesional se asocia al investigador chileno y director de investigación en el Instituto de la IA Experiencial de Northeastern University, Silicon Valley, Ricardo Baeza-Yates.

Detectar, medir y mitigar

La principal función de Theodora AI es detectar, corregir y mitigar sesgos de género, edad, discapacidad, nacionalidad, religión, orientación sexual, etc; en textos, imágenes y algoritmos que requieran revisar los profesionales. “Nuestra tecnología está entrenada con IA que detecta estas tendencias y luego propone cambios”, dice Martabit.

“Lo que no se ve, no se puede medir y tampoco mejorar”, comenta la experta, por eso, para ella el primer paso es hacer visible aquello que las organizaciones no han logrado ver. De esta manera, podrán conocer los riesgos de los sesgos y prejuicios implícitos que se transmiten en sus mensajes.

Campañas con menos sesgos

Diversidad es que te inviten a una fiesta; inclusión es que te saquen a bailar, con esta frase de Vernā Myers, ex jefa de estrategia de inclusión de Netflix, María José, reflexiona sobre la importancia de diferenciar el estar presente y sentirse parte de algo, “en el mundo del marketing, esta distinción es crucial”, comenta.

Frente a una sociedad cada vez más consciente, “ya no es suficiente simplemente lanzar mensajes publicitarios al público. Necesitamos asegurarnos de que cada persona se sienta incluida, valorada y representada en nuestras campañas”, comenta la abogada.

Muchos expertos coinciden en aprovechar las herramientas de IA como un complemento para las funciones de los profesionales de distintas industrias. Así, Theodora AI se posiciona como una de las plataformas que viene a aportar a los equipos de trabajo, así como también a la sociedad.

“Al incorporar Theodora en nuestras estrategias de marketing, no solo nos aseguramos de cumplir con las expectativas de una sociedad cada vez más consciente, sino que también nos posicionamos como impulsores del cambio positivo”, finaliza la CEO.