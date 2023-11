Chile posee la red de TLC con mayor acceso al PIB mundial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Acceso al 88% del PIB mundial

Desde el retorno a la democracia, Chile ha expandido considerablemente sus lazos comerciales. La OCDE da cuenta de que el país posee la red de Tratados de Libre Comercio (TLC) más poderosa del mundo, con acceso al 60% del PIB mundial.

Según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Chile tiene 33 acuerdos económico-comerciales, que le dan acceso a 65 economías, al 88% del PIB mundial y al 64% de la población global.

59%

de nuestras exportaciones se dirigieron a ASIA EN 2022, SEGÚN LA SUBREI.



Ingreso al CPTPP

En febrero entró en vigencia en Chile el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11), tras difíciles y extendidas negociaciones a nivel interno.

Conformado por 11 países del Asia-Pacífico, el CPTPP es el cuarto TLC más grande del mundo.

“Se modernizan las alianzas públicas y privadas, se entregan certezas jurídicas, y ya hemos comenzado a tener conversaciones con potenciales inversionistas que han reaccionado de buena manera a esta estrategia”, comentó en la cuenta pública el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

Evolución de las exportaciones

En 1990 los envíos chilenos sumaban US$ 8.631 millones y el principal destino era Europa con el 40% del total, seguido por Asia con el 28%. En 2022, las exportaciones totalizaron US$ 98.548 millones, con un 59% destinado al mercado asiático y un 15% a América del Norte, según la Subrei. Ese mismo año, el 94% de las ventas no cobre al extranjero se dirigieron a países con TLC. Chile se consolidó como el primer exportador mundial de ciruelas frescas y deshidratadas, erizos de mar, algas de uso industrial, yodo, carbonato de litio y cátodos de cobre.



China y Europa

En 1990 se firmó el primer Acuerdo de Cooperación entre Chile y la Unión Europea (EU), compuesta por 27 países. Actualmente se está a la espera de concretar la modernización del TLC que facilitará las tramitaciones y permitirá que el 99,6% de los productos chilenos ingresen a la UE libres de aranceles.

En 2006 entró en vigencia el TLC en Bienes entre Chile y China. El Acuerdo Suplementario de Comercio de Servicios entró en vigencia en 2010 y el Acuerdo Suplementario de Inversiones comenzó a regir en 2014. Desde 2015, el 97,2% de las mercancías chilenas pueden ingresar al mercado chino libres de arancel.

TLC con EEUU

Este año se cumplieron 20 años de la firma del TLC con Estados Unidos, que entró en vigencia el 1 de enero de 2004. Gracias a la liberación de aranceles al 100% del comercio de mercancías, el intercambio comercial llegó a US$ 35.400 millones en 2022, con un crecimiento anual promedio de 9,2% desde 2003, según cifras del Gobierno.