Sebastián Mardones: La promesa de BTG para las inversiones en Chile y la región

Aniversario

“El mercado de capitales ha estado un poco más apagado”, dice Sebastián. El estallido social en 2019, la pandemia que le siguió y la presión inflacionaria se unieron para reducir la actividad, con las colocaciones mostrando una sequía en los años recientes. “No ha habido colocaciones en la bolsa hace más de cuatro años, y es necesario que este mercado esté activo, porque ahí es donde las distintas compañías buscan financiamiento”, manifiesta.Si bien está fuera de su área laboral, le preocupan a nivel personal las guerras, los conflictos, y el constante sentimiento de miedo y no sentirse seguro. Le gusta leer la prensa y mantenerse informado. Cree que el ruido del primer proceso de reforma constitucional “ya pasó”, o al menos la sensación en el mercado y en los círculos de negocios es mucho más amigable, con menos incertidumbre. “La gente recuperó un poco la confianza, en Chile se ve más apetito por riesgo y la bolsa tuvo un rally súper importante”.

Sebastián afronta este nuevo desafío con mucho optimismo y orgullo de sí mismo, pero también considera que el éxito se debe al trabajo que hacen todos. “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”, afirma. En este nuevo cargo, liderará el área de Project Finance para toda la región andina, mezclando las finanzas corporativas con la veta comercial, ya que tendrá que ofrecer los productos del banco.Su nuevo rol es desafiante, “por eso me motivé a tomar el cargo”, admite. Uno de los desafíos será expandir sus conocimientos sobre las distintas regulaciones e industrias fuera de Chile. Tendrá que viajar bastante además a países de Latinoamérica a conocer a los inversionistas y potenciales clientes. Pero admite que sus días de trabajo siempre terminan igual. “Por más trabajo que tenga, siempre llego a comer a la casa con mi señora, eso no lo tranzo”.

Ingeniero civil de la Universidad de Chile, se describe como una persona trabajadora y disciplinada. De hecho, al empezar esta entrevista dejó encima de la mesa una serie de hojas con la información que preparó para no olvidar nada durante la conversación. Hoy tiene 32 años y en 2017 llegó a BTG Pactual como analista en el equipo de finanzas corporativas, lugar donde se propuso dejar una huella. “La cultura meritocrática me ayudó a desempeñarme bien y llegar a crecer muy rápido”, dice.Cuatro años después (en 2021) lo ascendieron como director. En este nuevo cargo comenzó a estar más involucrado en temas de infraestructura y energía, lo que lo llevó a cerrar transacciones como la fusión de Enel Américas con Enel Green Power América; la compra del terminal de gas licuado GasMar; y la venta de un portafolio de proyectos hidroeléctricos, entre otros grandes deals.

Nacido en Los Andes, Sebastián, Mardones, desde temprana edad mostró talento en el ámbito deportivo, alcanzando el “Top 10” del tenis chileno. Lleva seis años en BTG Pactual, donde ha liderado la realización de 16 transacciones por un valor total de más de US$ 13 mil millones. Ahora asume un nuevo desafío como director de Project Finance para Latam.

[an error occurred while processing this directive]