Bono de reparación de deuda histórica de profesores no pagará impuestos

La iniciativa legal establece un pago total de $ 4,5 millones para cada docente afectado, a entregarse en dos cuotas anuales en enero y octubre de cada año, por un período estimado de seis años según cupos disponibles.

En total, el costo fiscal de la iniciativa será de US$ 267 millones al tipo de cambio actual. Durante su primer año de implementación, los fondos provendrán del presupuesto del Ministerio de Educación y, de ser necesario, también de la partida del Tesoro Público. Hacia adelante, sus recursos estarán incorporados en la ley de Presupuestos.

En total, serán 57.560 personas las beneficiadas, pero con la posibilidad de incrementarse.

Entre los detalles del proyecto, destaca que la bonificación no se considerará remuneración o renta imponible, por lo que no estará afecta a impuestos y no estará sujeta a descuento alguno.