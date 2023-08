Cadem: Un 56% votaría en contra en plebiscito por una nueva constitución

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un 56% votaría en contra de una nueva constitución en el plebiscito de diciembre, mientras que 24% estaría a favor y un 20% no sabe o no responde, de acuerdo con los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de agosto.

"En ese contexto, 61% no cree que el Consejo Constitucional logrará proponerle a Chile una Constitución que sea votada a favor", indicó el sondeo.



De acuerdo con la encuesta, para la derecha las principales razones para votar en contra son la preferencia por la Constitución actual (34%), como rechazo al gobierno (18%) y la falta de información (14%). Para la izquierda las principales razones son la desconfianza hacia los expertos y que no fueron elegidos (46%), porque no están los temas que le interesan (26%) y la mala imagen que tienen de los consejeros del Partido Republicano (18%).

Aprobación a Boric y gabinete

Por su parte, en la cuarta semana de agosto, 28% (+1pto) aprueba y 67% (-2pts) desaprueba la labor del Presidente Gabriel Boric, sin cambios significativos, según la Cadem.

La aprobación del gabinete también se mantiene estable este mes y Jaime Pizarro sigue siendo el ministro mejor evaluado con 76% (+3pts) de aprobación, seguido por Manuel Monsalve (60%, +3pts) y Ximena Aguilera (60%, +8pts). Carolina Arredondo y Nicolás Cataldo debutan con 53% y 43% de aprobación, respectivamente.

Un 33% aprueba la gestión del gobierno frente a la crisis por el sistema frontal y sólo 31% cree que actuó de forma oportuna.