Frenar polarización y reactivar la economía: el llamado de seis gremios empresariales en el post plebiscito

Un llamado a la unidad del país realizaron diversos gremios empresariales en el país, en la antesala del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, enfatizando que independiente del resultado Chile debe seguir funcionando de cara a la reactivación y frenar la polarización que se ha visto en las campañas por el Apruebo y Rechazo.

El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, señaló que para su sector “lo fundamental es que al país le vaya bien y que se generen las condiciones de unidad, estabilidad, seguridad e incentivos a la inversión para que podamos salir de la crítica situación por la que están atravesando miles de pequeños negocios a lo largo del país”.

Sostuvo que “estamos disponibles para aportar nuestro conocimiento del mundo emprendedor y PYME para que el marco institucional que nos rija sea uno que efectivamente consagre el emprendimiento”.

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas del Turismo (Fedetur), Helen Kouyoumdjian, planteó que independiente del resultado del domingo, “como gremio esperamos que el país inicie una nueva etapa, en la que nos podamos reencontrar como sociedad, y que a partir de esa unidad, sin violencia, avancemos en aquellos temas que nos permitan construir un país mejor”.

Sostuvo que se necesita “generar las condiciones para volver a crecer y retomar el liderazgo que teníamos como país, generando más y mejores oportunidades de progreso para las personas, enfrentando las urgencias sociales”.

En el caso de su sector, dijo que “requerimos que existan señales de estabilidad, certidumbre y paz social para volver a crecer a niveles prepandemia y volver a ser un motor de desarrollo social y económico”.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, manifestó que después del plebiscito “Chile necesita retomar la ruta de la convivencia social, del crecimiento económico y del desarrollo humano” y que para ello “los sectores productivos debemos contar con las condiciones necesarias para generar oportunidades de trabajo a los chilenos, y aportar a las regiones y sus habitantes”.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, enfatizó que “necesitamos que Chile recupere el imperio de la ley, el Estado de Derecho, el orden público, la seguridad y el crecimiento económico” y que “es lo que esperamos que comience a ocurrir tras el plebiscito. Que haya unidad y un espíritu de colaboración nacional. Esperamos que se recupere el espíritu cívico que no debimos perder”.

Para el presidente de la Asociación de Hoteleros, Alberto Pirola, luego del plebiscito lo que “nos interesa es trabajar con tranquilidad y poder dar a nuestros empleados y clientes seguridad; y para eso necesitamos un país unido, no seguir con conflictos y que las autoridades se preocupen realmente de la seguridad y la violencia, porque eso puede dañar no solo a este rubro, sino que la imagen de todos. Si esto empeora no será fácil recuperarnos”.

Desde la Asociación de Eventos de Chile su presidente, Carlos Huete, planteó que “tenemos la esperanza de que tras el plebiscito del domingo se inicie una nueva etapa en el país, de mayor armonía, tranquilidad y certidumbre”.

Enfatizó que “estamos viviendo tiempos complejos, que requieren lo mejor de cada uno de los chilenos. Necesitamos trabajar juntos para poner nuevamente de pie al país tras dos años y medio de crisis derivada de la pandemia” y que “en este proceso es fundamental la generosidad y la capacidad de llegar a acuerdos en la búsqueda de soluciones que resuelvan las urgencias sociales y los temas pendientes”.