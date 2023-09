German Becker (RN): “Quizás pudimos plantear un poco más fuerte nuestros puntos, pero sin republicanos no podemos hacer nada”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Agotado de reuniones y de lo difícil que han resultado los consensos en el Consejo Constitucional está el presidente de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Económicos, el exdiputado de Renovación Nacional (RN) German Becker.

Pero le atribuye gran parte de la responsabilidad a la falta de acuerdos, en un proceso que no logra acaparar el interés ciudadano, a la izquierda. Salvo el mea culpa sobre el comportamiento de Chile Vamos, que se ha visto superado por la avalancha republicana.

En esta conversación con Diario Financiero hace un breve recorrido por el trabajo, especialmente de su comisión, que concentra los derechos en materia tributaria, derechos de propiedad y seguridad social, entre otros. Según el ingeniero civil, en el actual proceso “estamos corrigiendo los problemas que tiene la actual Constitución”.

-¿Qué tan satisfecho quedó con el resultado del trabajo realizado en las comisiones, particular en la suya?

-Quedé parcialmente satisfecho… en la mía, se podría decir que hicimos todos los esfuerzos para lograr la mayor cantidad de consensos, ojalá transversales, pero fueron infructuosos. Lo digo con alguna seguridad, la izquierda no estaba en condiciones de aprobar nada, ningún cambio a la propuesta de la comisión de expertos. Había cosas que podrían haber votado a favor. Sin embargo, finalmente, siempre se echaba atrás.

-¿Cómo qué cosas podrían haber aprobado y no lo hicieron?

-Había temas que se podrían haber aprobado, a lo mejor por unanimidad. Sin embargo, fue muy difícil lograr eso, porque la izquierda aprobaba, prácticamente, sólo lo que venía de los expertos, ese era como un muro de contención.

-Pero Chile Vamos y republicanos aprobó con sus votos lo que el oficialismo no quería aprobar era permanentemente rechazado. O sea, estaban ambos sectores en posición de no ceder.

-Claro, lo complicado es cuando se tiene mayoría o minoría; porque, al final de cuentas, tú pones una enmienda, si le gusta a la mayoría la van a votar y, si no, se rechaza. Y eso fue lo que pasó con muchas enmiendas de la izquierda; las nuestras en general pasaron porque teníamos mayoría. Pero no había voluntad de llegar a acuerdo, porque tratamos de llegar acuerdo, pero las enmiendas de la izquierda muchas veces iban más allá del proyecto de los expertos y nosotros creemos que esa propuesta también era un límite complicado de sortear.

-¿Lo que me dice es que Chile Vamos y republicanos hicieron valer su mayoría para poder avanzar en la comisión?

-Es que no quedaba otra, porque si no se llega a acuerdo, conversando cuatro horas sobre un tema, lo único que queda es votar y si hay una mayoría, obviamente, esa mayoría va a imponer su visión. Nosotros hicimos todos los esfuerzos para lograr acuerdos… Créame que fue desgastador.

-Al menos en su comisión, ¿se podría decir que salió una propuesta inclinada a la visión de Chile Vamos y republicanos?

-Yo diría que quedó una Constitución que refleja lo que nosotros creemos que es mejor para Chile. No necesariamente con todo lo que quería republicanos, que quería bastante más. Chile Vamos logró morigerar muchas enmiendas y creo que, en general, quedó más parecida a lo que piensa Chile Vamos, que a lo que piensan los republicanos.

-Chile Vamos cedió frente a republicanos en la enmienda que elimina el pago de contribuciones, algo que es clave para ellos, pero que no era bien visto en su sector, ¿lo hicieron porque tiene la convicción de que es bueno para el país y debe estar en la Constitución o como moneda de cambio por otra cosa?

-Lo que pasa es que en derecho a la vivienda republicanos y un sector importante nuestro pensaba que las contribuciones de alguna manera limitaban este derecho; y lo que sí hicimos es un transitorio bastante largo que da un plazo importante de seis años para partir haciendo esto y, además, se van exceptuar muchas viviendas de altos ingresos. O sea, las viviendas de gente que tenga muchos recursos, obviamente, van a seguir pagando la sobretasa y las contribuciones. Esto no va a ser para todos, logramos rebajar bastante la propuesta inicial. Entonces, habría un límite.

“La izquierda siempre va a ser crítica”

-¿Ustedes probaron eliminar la exención a los hidrocarburos, que Flavio Quezada advirtió que se estaba cometiendo un error; y después ustedes quisieron revertir lo que habían hecho…

-Pero la izquierda no nos dio la unanimidad…

-Pero no sólo eso, también en materia de cambio climático, ¿cómo se cometieron tantos errores?

-Las dos tienen una explicación muy sencilla. En la de cambio climático, artículo 206, había acuerdo con la izquierda en dos artículos anteriores que votarían con nosotros porque estaban consensuados; sin embargo, no los votaron con nosotros. Por lo tanto, republicanos no votó cambio climático, porque la izquierda no cumplió. Pero eso lo podemos remediar fácilmente en el Pleno y se va a remediar, no hay problema.

-¿Y qué los llevó a terminar con la prohibición de la concesión de hidrocarburos?

-Los hidrocarburos estaban exceptuados en Chile desde el tiempo de la Guerra Fría, era un tema estratégico, porque se suponía, por un lado, que habían más hidrocarburos y si hubiera problemas de guerra o de conflicto, los hidrocarburos deberían ser del Estado y por eso estaban exceptuados. Sin embargo, ahora eso ya no se justifica, por eso eliminamos la excepción.

-Lo que no se entiende es que habiéndola aprobado, hayan intentado revertir lo hecho.

-Porque, si alguien estima que esto es muy grave, yo no lo encuentro grave para nada, pero a veces se exageran las cosas desde el punto de vista político. Se puede retirar esa enmienda, no hay problema. Porque, además, hay muy pocos hidrocarburos en Chile y no creo que venga nadie a Chille a explotar hidrocarburos concesionados. Así que no va a pasar nada más allá, solamente en una cosa que nosotros estábamos eliminando la excepción, porque creíamos que ya no se justificada.

-Los expertos Alejandra Krauss y Flavio Quezada, entre otros, han planteado que el trabajo de las comisiones ha sido bastante poco riguroso. Lo ocurrido con estas enmiendas puede ser un ejemplo de eso, ¿no es una señal de falta de rigurosidad hacía la ciudadanía descontenta con el proceso y le da la razón a algunos expertos?

-No. Creo que se ha sido lo más riguroso que se puede en un proceso con tanta gente, con tanta gente tratando de obstruirnos y en tan poco tiempo. Yo también veo falta de rigurosidad en algunos aspectos del anteproyecto que no presentaron; entonces, a esto obviamente todavía le quedan muchos pasos y se van a ir arreglando los temas más formales que le preocupan a Flavio Quezada.

Mira, la verdad, es que aquí la izquierda siempre va a ser crítica, no es posible que se conformen con un proyecto de este tipo, porque refleja la mayoría que hay en el país ahora, sin pasar la máquina, intentando llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles y vamos a seguir haciéndolo en el Pleno.

“Este proyecto está corrigiendo el sistema”

-Cómo se hace cargo de las críticas en el sentido de que hasta ahora está pasando exactamente lo contrario a lo del proceso anterior, que estaba cargado a la izquierda y no tenía respaldo; pero el de ahora está cargado a la derecha y tampoco lo tiene; y de la preocupación de algunos expresidentes sobre el destino del proceso?

-La diferencia es que el anterior era un proyecto refundacional, refundaba Chile completamente…

-¿Y éste?

-Este no, porque se está corrigiendo el mismo sistema; estamos corrigiendo los problemas que tiene la actual Constitución, estamos dando defensoría a las víctimas; se está haciendo un sistema anticorrupción… se están haciendo muchas cosas que son muy positivas para el país. Entonces, no entiendo la preocupación de los expresidentes…

-Más que nada manifestaron su preocupación sobre el rumbo del proceso.

-Bueno, creo que en los expresidentes de izquierda tienen que manifestar esa preocupación; es natural, porque ellos tienen que tratar de moderar al máximo lo que está pasando acá adentro, de llevarlo más hacia su sector y les encuentro toda la razón en ese sentido. Ellos tienen que hacer ese discurso, no veo cómo van a hacer un discurso distinto, de que están de acuerdo con lo que está pasando.

-¿Hace alguna autocrítica por la forma cómo está trabajando en Chile Vamos, en cuanto a que se estaría dejando arrastrar por el Partido Republicano?

-Quizás pudimos plantear un poco más fuerte nuestros puntos, pero republicanos tienen el 45% del consejo, sin ellos no podemos hacer nada. Entonces, ha sido difícil eso, de repente, en la relación, porque ellos son muchos, tienen mucha votación y nosotros hacemos todo lo que podemos para morigerar, a veces, sus enmiendas, en otras estamos de acuerdo; tenemos, tenemos similitud de pensamiento, pero no somos iguales. Así es que, bueno, estamos trabajando en eso y esperamos seguir haciéndolo, nosotros en el Pleno y luego los expertos. Y va a quedar una Constitución bastante más moderada de lo que está ahora, espero.

-Este viernes empieza a votar el Pleno, ¿qué espera de esta parte del proceso?

-Que, dentro de esta parte del proceso, haya una de deliberación con altura de miras; que lograremos algunos acuerdos que no pudimos alcanzar en las comisiones; que también se ceda en algunas posiciones que, a lo mejor, la ciudadanía piensa que son muy extremas. Eso es lo que esperamos nosotros, como Chile Vamos.