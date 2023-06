Jorge De La Maza (Republicanos) y Consejo Constitucional: "Durante estos primeros días ha primado el diálogo y esto va a tener que seguir así"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Como miembro del Partido Republicano, Jorge De la Maza, no estaba buscando una nueva Constitución, pero tras el fracaso del antiguo proceso, el representante de la región de Los Ríos creyó que su experiencia como abogado en derecho público podía ser un buen implemento en la mesa de conversación.

El objetivo del consejero de 46 años es lograr crear una Constitución "liviana", basada en claros principios y limitaciones, con garantías que permitan a los particulares poder desarrollarse de manera integral. "El nuevo documento debe fijar las reglas del juego dentro de un Estado democrático que delegue el exceso normativo a la ley común", sostuvo De la Maza, agregando que está dispuesto a trabajar junto a sus compañeros para obtener resultados definitivos el próximo 17 de diciembre.

"La actividad empresarial del Estado tiene que ser desarrollada bajo ciertos límites y consideraciones, garantizando al individuo poder competir en igualdad de condiciones. Esa posibilidad de participar de los particulares garantiza la posibilidad de poder tener la facultad de elección".

- ¿Cuáles son sus expectativas del consejo?

- En realidad siempre tienen que ser buenas. Quiero parafrasear a Carlos Frontaura, comisionado experto. Él tuvo una frase muy acertada y yo adhiero a lo mismo. No soy ni optimista ni pesimista, pero creo que hay que tener esperanza. No es que la tenga, creo que hay que tener.

- ¿Cómo han sido los primeros días del consejo? ¿Ha primado el diálogo en este?

- Absolutamente. Durante estos primeros días ha primado el diálogo y esto va a tener que seguir así. Obviamente hay consejeros con los cuales uno se entiende mejor, hay otros que a uno ni siquiera lo saludan. Pero el ánimo, por lo menos de mi parte, ha sido poder ser muy transversal en conocer y conversar con todos los consejeros. Obviamente que uno no puede hacerse la esperanza de caerle bien a todo el mundo, pero la intención de los consejeros republicanos es poder conocer a todos los miembros del Consejo.

- La ceremonia de inauguración del Consejo Constitucional estuvo marcada por el llamado a llegar a acuerdos. ¿Ustedes como partido están dispuestos a renunciar a ciertos puntos o convicciones para llegar a acuerdos con los otros consejeros?

- La verdad que no me lo he propuesto o presentado de esa forma, porque en realidad creo que las convicciones y los fundamentos que uno puede tener desde el interior son necesarios conservarlos. Se pueden quizás consensuar para poder ser abordados en el texto de una manera más amplia. Pero no es necesario renunciar a las convicciones que uno tiene para poder llegar a un acuerdo.

- ¿Qué le pareció el trabajo realizado por la Comisión Experta?

- Hay cosas que me gustan, otras que no tanto y otras que no, pero precisamente creo que hay que trabajarla. Todos los temas se pueden trabajar en el consejo. Ahora estamos en un momento de análisis con los asesores respecto de todas las materias que comprende la propuesta de la comisión. Yo soy parte de la Comisión de Sistemas Políticos, y creo que durante esta semana o la otra vamos a terminar con este análisis para poder hacer las indicaciones pertinentes.

- ¿Cuáles son estos puntos que no le parecieron del anteproyecto que le gustaría reforzar y profundizar más?

- Nosotros tenemos planteado trabajar en base a los consensos, no quiero adelantar nada todavía antes de poder discutirlos bien en comisión.

- ¿Van a respetar las bases establecidas en el anteproyecto?

- Son las reglas del juego. Las bases o bordes son las reglas que se establecieron para poder trabajar el texto constitucional.

- Usted es parte de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. ¿Qué espera aportar en la comisión?

- Luis Alejandro Silva y yo formamos parte de esta comisión, ambos abogados del Partido Republicano. Por lo mismo creo que vamos a aportar con bastante conocimiento técnico y legal. Esta es una comisión importante porque básicamente se va a discutir el sistema político propiamente tal, el motor y la sala de máquinas de este. Eso para nosotros representa un aspecto de mucha relevancia, con el objetivo de hacer viable el ejercicio del poder de aquí al futuro.

- A su juicio, ¿cuáles son los temas que la Constitución debe consagrar sí o sí?

- Este proyecto ya consagra principios y bases constitucionales, garantías o derechos fundamentales al ciudadano y límites al poder, lo que hace toda Constitución. Sin embargo, es necesario poder perfeccionar estos atributos que tienen las constituciones del mundo. Creo necesario poder perfeccionar lo relativo a las limitaciones del poder del Estado, perfeccionarlo en distintos aspectos y ámbitos que obviamente pasan por determinadas materias que están en boga hoy en día y que tienen que ver con esto del Estado social de derecho. Este no es un tema que me aproblema mayormente, siempre y cuando existan los resguardos necesarios en la Carta Fundamental que establezcan una garantía a los cuerpos intermedios y a los ciudadanos para poder garantizar su participación dentro del sistema económico.

"Estimo relevante dar la importancia que se merece el principio de subsidiariedad"

- ¿Cree que se abordó de forma correcta el rol del Estado en el anteproyecto? Dejando un Estado social y democrático de derecho, pero la subsidiariedad implícita.

- Ese es uno de los puntos conflictivos para nosotros, pero no es un punto que me moleste en realidad. Todo estado debe avanzar hacia el futuro de una forma u otra, pero estimo relevante dar la importancia que se merece el principio de subsidiariedad. Creo necesario poder enfatizar de alguna manera dentro del texto la importancia que pueda tener la libertad del individuo para emprender y para desarrollar emprendimientos o desarrollarse de manera material y espiritual, que es obviamente una garantía que está establecida en el actual texto vigente y que también se relaciona y se reconoce a través del principio de subsidiariedad. El principio tiene un componente valórico, sin la necesidad de estar expreso en un texto constitucional puede estar garantizado de una u de otra forma.

- A raíz de la estrategia nacional del litio, ¿debería consagrarse en la Constitución el concepto de Estado empresario?

- Uno puede relacionar el Estado empresario de manera más activa a un desarrollo o a una actividad propia de este sumida o subsumida dentro del principio de Estado social de derecho. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo, no compartimos. Creemos que un rol activo del Estado como Estado empresario limita muchas veces las posibilidades de particulares de poder desarrollarse en igualdad de condiciones. El Estado es un ente que tiene todas las capacidades y los medios a su favor, entonces cuando este ejerce actividades económicas obviamente va a tener mejores resultados en perjuicio de aquellos que quieren desarrollar las mismas actividades de manera particular. En lo personal, la actividad empresarial del Estado tiene que ser desarrollada bajo ciertos límites y consideraciones, garantizando al individuo poder competir en igualdad de condiciones. Esa posibilidad de participar de los particulares garantiza la posibilidad de poder tener la facultad de elección. Quizás no en el ámbito de la minería ni del litio, pero sí en el ámbito de los servicios, que es también una actividad en la cual el Estado, si bien es cierto, pudiendo desarrollar actividades de manera única, podría limitar a los particulares a desarrollar las mismas actividades y de esa manera también podría limitar la capacidad de elección.

- En relación a la descentralización, ¿cómo le gustaría que este nuevo proyecto abarque esta materia?

- Este ha sido un tema que he conversado con muchos consejeros, y que no solo le importa a nuestra bancada, también a Renovación Nacional y a los Socialistas. La mayoría de los consejeros son de región, y esta situación pone de relieve la importancia y la voluntad de poder trabajar en el texto constitucional la materia de descentralización de manera efectiva y de manera seria. Debe haber una descentralización efectiva del Estado, no tan solo a través de la regionalización, sino que a través de procesos de ejecución de proyectos de manera independiente al control o aprobación de la Dipres o de los Ministerios a nivel central del Estado. Esto se ha conversado desde un punto de vista de otorgamiento de más facultades, quizás a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales o a otra entidad que tenga por objeto administrar recursos de manera independiente. Creemos necesario establecer las prevenciones o limitaciones respecto del ejercicio de los presupuestos a nivel comunal, porque sabemos que existen siempre riesgos de corrupción que ya se han dado mucho.

- En el ámbito medio ambiental ¿qué se debe considerar en la nueva carta magna?

- Hay que hacer bastantes correcciones o perfecciones. Hay que hacer precisiones y ordenar este articulado respecto a la protección del medio ambiente. Nosotros también entendemos que la actividad económica empresarial muchas veces se ve limitada con las restricciones ambientales que existen en el país, y es por eso que tenemos que tener cuidado y equilibrar los derechos y las obligaciones con el objeto de que efectivamente podamos tener un medio ambiente protegido y sano. Pero por otra parte, podamos también establecer las garantías mínimas para que los particulares puedan desarrollar sus actividades, respetando la normativa ambiental, obviamente

- Uno de los temas prioritarios de la ciudadanía -y que fue una de las bases de su campaña- es la seguridad. ¿De qué forma cree que la Constitución debería contribuir en dicho ámbito?

- Tiene que ser abordado de manera integral, no tan solo en las bases. Hoy en día las bases de la institucionalidad se llaman Fundamentos del orden constitucional, y no solo tienen que estar ahí, en el fundamento del orden constitucional, reconociendo obviamente al Estado como un órgano que puede ejercer y que pueda tener una predominancia para el cumplimiento del derecho a través del Estado de derecho. Como no solamente debe estar aquí, tiene que ser tratado de manera orgánica el tema de la seguridad. Y en ese aspecto, es fundamental poder establecer complementos en lo referente al Ministerio Público.

- ¿Qué complementos le gustaría establecer?

- Hay ciertas iniciativas que tienen que ver con la creación de la Defensoría de las Víctimas y ciertos intereses relativos a perfeccionar lo que tiene que ver con las salidas alternativas. Pero eso son materias de naturaleza legal. Creo que el tema de la seguridad también tiene que ser visto en lo que dice relación a los estados de excepción constitucional. Yo tengo una iniciativa propia, pero tampoco la quiero adelantar, que tiene relación con el derecho a la legítima defensa.

- ¿Usted cree que dentro de este nuevo proceso se pueda dejar de lado la discusión política que se da en el día a día- como en el Congreso- , para lograr un proyecto que sea aprobado el 17 de diciembre?

- Yo creo que estamos bastante alejados y apartados de aquello, estamos distantes de la mecánica que se da en el Congreso actualmente. Por eso creo que es factible poder establecer bases fructíferas de diálogo. La verdad es que estamos bastante inmersos en este proceso constitucional, a pesar de que sabemos que en las encuestas no hay muy buena recepción por parte de la opinión pública y de la ciudadanía. Pero en ese sentido, estamos trabajando para ampliar el proceso de participación ciudadana con el objeto de que la ciudadanía se integre, se interiorice y participe de este proceso. Ahora estamos en otra sintonía a la del Congreso, eso se da también porque existe otra predisposición u otra disposición. En el Congreso hemos visto muchas bancadas, muchos partidos políticos que no pueden ponerse de acuerdo porque no les alcanzan los quórum. En el consejo las bancadas determinadas están bien definidas, están bien organizadas y son bastante responsables y ordenadas respecto de lo que se decide en cada una de ellas. Creo que eso está sirviendo bastante como para poder fijar lineamiento y prioridades para poder llegar a resultados definitivos.