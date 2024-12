DF Lab Opinión/ GenAI: ¿Nos estamos deslumbrando o realmente inspirando?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Constantemente vemos un verdadero frenesí en torno a la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI): seminarios, conferencias y análisis de expertos que exploran su potencial para revolucionar los negocios. Mientras algunos destacan las oportunidades y el crecimiento que trae, otros ponen énfasis en los desafíos, como el impacto en el empleo, las cuestiones éticas y la protección de datos.

Recientemente, el profesor Álvaro González Alorda mencionó algo en clase que me hizo reflexionar: tanto "turismo académico" nos deslumbra, pero nos distancia de la verdadera transformación. Y tiene razón. La transformación no es cómoda; implica incomodidad y esfuerzo, y demanda un liderazgo que inspire desde la acción, no solo desde el discurso.

Por mi trabajo me encuentro a diario con empresas fascinadas por la inteligencia artificial, con ejecutivos participando en programas de AI en prestigiosas universidades. Sin embargo, a menudo no logran inspirar a sus equipos ni a sus organizaciones para convertir esa fascinación en una transformación tangible. Se quedan en el “espejismo de la innovación”, mientras el potencial de GenAI se diluye en proyectos de poca relevancia o aplicando IA en áreas que no son estratégicas.

Uno de los problemas que observo es que muchos están adoptando GenAI sin siquiera saber si puede resolver el tipo de problemas que tienen. O empiezan por buscar casos de uso de bajo impacto para el negocio, sin una clara justificación de valor. A menudo, incluso cuando encuentran aplicaciones, descubren que no tienen suficientes datos para alimentar los modelos y obtener los resultados esperados. Esto, lejos de llevar a la transformación, genera frustración y una suerte de inacción.

Entonces, ¿cómo podemos monetizar GenAI de una forma inspirada y transformadora? Quizás el primer paso sea verlo como una herramienta para la innovación evolutiva. En lugar de lanzarse a proyectos disruptivos, podríamos utilizar GenAI para cerrar la deuda técnica que muchas organizaciones arrastran.

Un ejemplo claro es la modernización de aplicaciones con código antiguo. Imaginemos un gran banco con cientos de aplicaciones legadas: el proceso de modernización, en condiciones normales, podría llevar años, movilizar a cientos de personas y exigir una inversión millonaria. Con GenAI, este proceso podría completarse en meses y con una fracción de los recursos.

Este enfoque, de usar GenAI para modernizar nuestras plataformas y resolver primero los problemas técnicos de fondo, puede ser el primer paso para luego pensar en la disrupción. Al enfocarnos en cerrar la deuda técnica, nos preparamos para la transformación real sin deslumbrarnos por la moda.

En conclusión, es hora de catalizar el “turismo académico”, de bajar el brillo del deslumbramiento y de concentrarnos en cómo GenAI puede ayudarnos a avanzar de manera concreta. Si logramos inspirarnos verdaderamente, sin distraernos en el entusiasmo vacío, encontraremos en estas herramientas un aliado poderoso para transformar y, finalmente, monetizar el valor de la tecnología en nuestros negocios.