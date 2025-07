Fernando de Pablo director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid: “Chile tiene que avanzar en su estrategia digital no solo en la administración central, sino en los municipios”

Para avanzar en los procesos de transformación del Estado se requiere una estrategia clara, estructuras de gobernanza con competencias y recursos, y plataformas comunes que brinden servicios accesibles y consistentes en todo el territorio.

Este es el diagnóstico del director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, Fernando de Pablo, quien afirmó “que la coordinación entre el Gobierno central chileno y los municipios no debe abordarse como un asunto secundario, sino como parte central del diseño institucional y técnico de la política digital”.

El experto español participó este jueves como expositor en el encuentro internacional sobre inteligencia artificial (IA) “Para la transformación del Estado: personas, confianza y futuro”, organizado por el Ministerio de Hacienda en colaboración con la Universidad de Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información y la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología.

“Es necesario que los países definan esquemas de interoperabilidad que se vayan adaptando con las distintas reparticiones públicas y sean capaces de intercambiar datos de forma estandarizada y eficiente”.

De Pablo ha liderado iniciativas como la Estrategia Madrid Capital Digital y la implementación de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que impulsó la “administración electrónica” en España en 2007. Hoy integra el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Administración Digital, representando a los municipios.

De Pablo, en entrevista con DF, abordó las claves para avanzar hacia estrategias de interoperabilidad y gobernanza digital con plataformas comunes en los municipios para reducir brechas y garantizar derechos digitales en todo el territorio. También se refirió al proceso de implementación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, en medio de las tensiones políticas y empresariales que ha generado su aplicación progresiva.

- ¿Cuáles son las condiciones mínimas para avanzar en la interoperabilidad de información y datos en las distintas entidades del Estado?

- Se requieren diversos componentes tecnológicos y transversales para lograr la eficiencia, uno es la ciberseguridad y otra es la cooperación, que técnicamente recibe el nombre de interoperabilidad. Es necesario que los países definan esquemas de interoperabilidad que a corto y mediano plazo se vayan adaptando con las distintas reparticiones públicas y sean capaces de intercambiar datos de una forma estandarizada y eficiente.

La interoperabilidad, además, es muy importante para facilitar la vida a los ciudadanos para desarrollar un principio que definimos como ‘one only’, es decir, que los ciudadanos no tengan que presentar continuamente documentación ya presentada en otras entidades. Entonces, se requiere un esquema de cooperación, una definición de normas y técnicas de interoperabilidad, y una obligación al final por parte de todas las entidades públicas para seguirlas. También es esencial que haya liderazgo y gobernanza alrededor de estos elementos, además de apoyo presupuestario y político al más alto nivel.

- ¿Cómo ve a Chile en transformación digital? ¿Y qué desafíos tiene?

- Chile está siguiendo un camino muy adecuado, he seguido su evolución. La propia creación de la Secretaría de Gobierno Digital; la Ley de Transformación Digital, que incluye la interoperabilidad; y la definición de la plataforma de interoperabilidad que tiene, van en la buena dirección. Claro que este no es un tema de un día para otro, sino de mediano plazo.

Ahora, es necesario que todas las instituciones entren a formar parte de esa plataforma y de esa estrategia, no solo el Gobierno central, sino las municipalidades y los gobiernos regionales, porque la vida real y la mayor parte de los servicios públicos se dan en los municipios. La digitalización es un aliado natural de los municipios pequeños. Si no la consigues, generas una brecha y un avance a distintas velocidades.

Hay que desarrollar las infraestructuras y las plataformas comunes que tienen que dar servicio al país, y cada vez crecer más. En ese sentido, creo que es necesario potenciar la Secretaría de Gobierno Digital para que puedan asumir todas estas necesidades.

Ley de IA europea

- En el marco de las presiones al Reglamento de IA de la Unión Europea, ¿Cuál es su evaluación general? ¿Considera que es equilibrada o frena la innovación?

- Es un gran debate. En la vida real no existen los ceros y el uno, no todo es un punto de equilibrio, y este punto de equilibrio no es el mismo para las personas, las organizaciones, ni los países. Es cierto que está en una encrucijada, después de la última Comisión Europea los informes Letta y Draghi plantearon que Europa se está quedando atrás en competitividad, sobre todo en relación con los grandes bloques en el mundo, y especialmente en temas de autonomía estratégica y soberanía digital. Este es un punto importante a tener en cuenta.

La IA necesita regulación porque los ciudadanos necesitan confianza, pero creo que tenemos que hacer una regulación más inteligente, no podemos poner las mismas condiciones para una pequeña y mediana empresa que una grande. Y comparto la preocupación de que es necesario que las empresas europeas tengan un contexto regulatorio que les permita competir en igualdad de condiciones que las estadounidenses.

Es una regulación necesaria, y el planteamiento de Europa ahora es que se está haciendo una revisión de si realmente en algún aspecto se está sobrerregulando.