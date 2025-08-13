Debuta el primer blindaje cuántico para proteger y evitar secuestros de datos médicos en Chile

Sequre Quantum implementó una solución en la plataforma de teleradiología de MMRAD, para resguardar datos e imágenes, incluso de ciberataques de un computador cuántico.

El ciberataque que paralizó al Instituto de Salud Pública (ISP) en julio, es solo uno de los numerosos incidentes de seguridad informática que han afectado a servicios de salud en el mundo en los últimos años.

En ese contexto, las firmas chilenas Sequre Quantum, especializada en cifrado cuántico y postcuántico, y MMRAD, que desarrolla sistemas para la gestión clínica, cerraron una alianza para implementar el primer blindaje cuántico para proteger datos médicos y evitar potenciales secuestros de información sensible.

La solución de Sequre Quantum, que ya está operativa en la plataforma de teleradiología Universitas de MMRAD, combina su tecnología para crear llaves criptográficas -capaces de autenticarse en línea a través de la generación cuántica de números aleatorios-, con cifrado postcuántico, creado con algoritmos matemáticos complejos que resisten ataques de un computador cuántico.

El cofundador y CEO de MMRAD, Luis Meneses, señaló que el objetivo del blindaje cuántico es proteger datos de imágenes médicas -como resonancias magnéticas, tomografías computadas, radiologías simples y mamografías- que están en la plataforma, en la que se atienden mensualmente “entre cinco mil y seis mil” pacientes en todo el país.

También buscan concientizar a quienes toman las decisiones en los centros de salud.

“El secuestro de datos médicos se ha convertido en un negocio extremadamente rentable a nivel mundial. Esto es alarmante porque, más allá de la protección de la privacidad, un ataque informático en los sistemas de salud puede tener efectos devastadores y afectar directamente la salud de los pacientes”, comentó.

Cifrado de extremo a extremo

La CEO y cofundadora de Sequre Quantum, Paulina Assmann, dijo que la tecnología se acopla “al sistema y estructura existentes”, sin interferir en la información.

Explicó que el blindaje cuántico permite cifrar y proteger tanto los datos médicos de MMRAD que están alojados en carpetas, como aquellos “en movimiento”, y si un ciberatacante intercepta el archivo o compromete un servidor, solo podrá acceder a una cadena de códigos indescifrables, por lo que no se interrumpe el flujo clínico.

“Asumimos que siempre el delincuente cibernético se va a meter a un sistema. Entonces la solución propone que cuando entre, que se robe basura (por los códigos indescifrables), y esa basura no la puede ni desencriptar hoy ni en el futuro, cuando un computador cuántico esté en funcionamiento”, afirmó.