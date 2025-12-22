Videsk se suma como proveedor de Banco Azteca del Grupo Elektra con su solución de video banking
La plataforma permite a los clientes una atención personalizada y remota con ejecutivos reales.
Noticias destacadas
Luego de meses de pruebas y validaciones internas, la startup chilena Videsk se convirtió en proveedor de Banco Azteca del Grupo Elektra en México, con una solución para realizar operaciones remotas por video banking (videollamada) entre el cliente y el banco.
Este hito marca la entrada de la firma fundada por Andrés Leiva y Matías López a México.
Videsk desarrolló una plataforma de video contact center, que permite a las personas hablar con un ejecutivo de servicio al cliente por videollamada, gestionar la demanda de atención y generar métricas. Opera como un software como servicio (SaaS, en inglés) y se conecta al sitio web o aplicación de una empresa.
Leiva, CEO de Videsk, comentó que el acuerdo, que ya está en operación productiva, comenzó a funcionar en septiembre y contempla una implementación gradual, acorde al tamaño y volumen de clientes de la institución financiera.
El proyecto venía de años anteriores y requirió superar un largo proceso de evaluación interna por parte del banco, además de competir directamente con un proveedor europeo que ya estaba piloteando una solución similar.
Finalmente, dijo Leiva, Banco Azteca optó por Videsk debido a su mayor flexibilidad para adaptarse a sus sistemas, “capacidades de integración plug-and-play y soporte operativo más cercano”.
La plataforma de Videsk permite a los clientes del banco acceder a atención personalizada por videollamada con ejecutivos reales, replicando la experiencia de una sucursal física, pero sin necesidad de desplazarse.
Este avance en la región se da en un año marcado por una desaceleración del mercado chileno, lo que llevó a Videsk a priorizar mercados más dinámicos.
Actualmente, la startup mantiene 22 clientes activos y presencia en Chile, Perú, Colombia, Honduras y México, y evalúa abrir una presencia física en este último país durante 2025.
Leiva proyectó un aumento de las ventas del 51% comparado con el año anterior.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete