Videsk se suma como proveedor de Banco Azteca del Grupo Elektra con su solución de video banking

La plataforma permite a los clientes una atención personalizada y remota con ejecutivos reales.

Luego de meses de pruebas y validaciones internas, la startup chilena Videsk se convirtió en proveedor de Banco Azteca del Grupo Elektra en México, con una solución para realizar operaciones remotas por video banking (videollamada) entre el cliente y el banco.

Este hito marca la entrada de la firma fundada por Andrés Leiva y Matías López a México.

Videsk desarrolló una plataforma de video contact center, que permite a las personas hablar con un ejecutivo de servicio al cliente por videollamada, gestionar la demanda de atención y generar métricas. Opera como un software como servicio (SaaS, en inglés) y se conecta al sitio web o aplicación de una empresa.

Leiva, CEO de Videsk, comentó que el acuerdo, que ya está en operación productiva, comenzó a funcionar en septiembre y contempla una implementación gradual, acorde al tamaño y volumen de clientes de la institución financiera.

El proyecto venía de años anteriores y requirió superar un largo proceso de evaluación interna por parte del banco, además de competir directamente con un proveedor europeo que ya estaba piloteando una solución similar.

Finalmente, dijo Leiva, Banco Azteca optó por Videsk debido a su mayor flexibilidad para adaptarse a sus sistemas, “capacidades de integración plug-and-play y soporte operativo más cercano”.

La plataforma de Videsk permite a los clientes del banco acceder a atención personalizada por videollamada con ejecutivos reales, replicando la experiencia de una sucursal física, pero sin necesidad de desplazarse.

Este avance en la región se da en un año marcado por una desaceleración del mercado chileno, lo que llevó a Videsk a priorizar mercados más dinámicos.

Actualmente, la startup mantiene 22 clientes activos y presencia en Chile, Perú, Colombia, Honduras y México, y evalúa abrir una presencia física en este último país durante 2025.

Leiva proyectó un aumento de las ventas del 51% comparado con el año anterior.