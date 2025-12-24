Click acá para ir directamente al contenido
Debuta cumbre que debatirá el impacto de la IA y la nueva eradel trabajo en el Congreso Futuro

El 16 de enero seis expertos internacionales con visiones disímiles abordarán las interrogantes que abre el uso de la inteligencia artificial en entornos laborales y el futuro del trabajo.

Por: Laura Flores

Publicado: Viernes 26 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

