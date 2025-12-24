Debuta cumbre que debatirá el impacto de la IA y la nueva eradel trabajo en el Congreso Futuro

El 16 de enero seis expertos internacionales con visiones disímiles abordarán las interrogantes que abre el uso de la inteligencia artificial en entornos laborales y el futuro del trabajo.

¿Qué tareas desaparecerán y en cuáles será imprescindible el uso de la inteligencia artificial (IA)? ¿Será un robot el que haga los trabajos en el futuro? ¿Qué habilidades necesitaremos para no quedar atrás? Estas son parte de las interrogantes que buscará responder la primera Cumbre del Trabajo, en un escenario en que las industrias se redefinen por la aceleración de los cambios tecnológicos.

Se trata de uno de los eventos paralelos de la decimoquinta edición del Congreso Futuro 2026, que organiza la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y la comisión Desafíos del Futuro del Senado, la que se realizará entre el 12 y 17 de enero en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (Ceina), en Santiago y regiones.

En la Cumbre del Futuro del Trabajo, que se llevará a cabo el 16 de enero en el Ceina, seis referentes internacionales de distintas esferas -Mark Graham, Will Stronge, Georgios Petropoulos, Raffaella Sadun, Pinar Ozcan y Anasuya Sengupta- abordarán el impacto de la IA en entornos laborales, la redirección de la automatización, la inteligencia artificial y la tecnología hacia un desarrollo más justo, en un conversatorio moderado por la CEO & fundadora de la consultora The People Future, Denisse Goldfarb.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro y cofundador de Congreso Futuro, Guido Girardi, comentó que esta primera cumbre reunirá a “líderes mundiales y expertos de frontera”, para discutir, con evidencia y sentido público, qué reglas, qué derechos y qué modelos necesita el trabajo en la era de la IA.

“El debate sobre el futuro del trabajo suele reducirse a eficiencia o reemplazo tecnológico, pero esa mirada no permite entender la complejidad de este cambio. Lo que está en juego es cómo se redistribuye el poder en la economía digital, quién captura el valor de la IA y qué ocurre con quienes quedan invisibilizados en esa cadena”, dijo el exsenador.

La incorporación de la IA en las empresas y organizaciones ha sido abordada desde diferentes puntos de vista, y esta cumbre buscará mostrar diferentes posiciones a través de seis expertos que tienen visiones disímiles respecto del impacto de esta tecnología en el mundo laboral: Stronge y Ozcan se muestran positivos, Petropoulos y Sadun mantienen una posición analítica y más neutral, mientras Graham y Sengupta se enmarcan en corrientes pesimistas.

Will Stronge, Reino Unido

Académico e investigador de la Universidad de Brighton y cofundador del think tank Autonomy Stronge, doctor en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Brighton, es promotor del movimiento por la semana laboral de cuatro días y director de Autonomy, think tank especializado en el futuro del trabajo. Su campo de investigación se centra en la mayor productividad con la reducción de horas y la mejora del bienestar, cuestionando la cultura del trabajo excesivo. Ve la automatización como una oportunidad para transformar el contrato social laboral.

Pinar Ozcan, Países Bajos Profesora de Estrategia en Saïd Business School, de la Universidad de Oxford El campo de investigación de Ozcan, doctora en Management Science de la Universidad de Stanford, se centra en estrategia, emprendimiento y mercados tecnológicos, especialmente en la investigación sobre IA, modelos de negocio en fintech y banca abierta. Se considera una “optimista estratégica” de la incorporación de la IA, confía en la capacidad adaptativa de los individuos y organizaciones, cuando existen accesos, incentivos y ecosistemas, pero reconoce que pueden existir riesgos de exclusión.

Georgios Petropoulos, EEUU Profesor de la Marshall Business School de la Universidad de Southern California y de FutureTech del MIT El doctor en Economía de Tilburg University, investigador y miembro del Laboratorio de Economía Digital de Stanford, tiene una mirada neutral respecto de la incorporación de la inteligencia artificial al mundo laboral. Petropoulos estudia cómo se deberían regular las grandes plataformas digitales, la adopción de los robots y la labor de la IA en la productividad y el trabajo. Considera claves las políticas públicas para la adaptación, formación y regulación para esta transición laboral. Raffaella Sadun, EEUU

Profesora de Economía y Administración de Empresas en Harvard Business School La investigadora y doctora en Filosofía de The London School of Economics tiene una mirada neutra en torno a la IA y el trabajo. Es coautora del estudio El compañero de equipo cibernético: un experimento de campo sobre IA generativa que transforma el trabajo en equipo y la experiencia, el cual plantea que el uso de esta tecnología “mejora significativamente el rendimiento”, “rompe silos funcionales” y puede “cumplir parte del rol social y motivacional que tradicionalmente ofrecen los compañeros de equipo humanos”. Mark Graham, Reino Unido

Profesor de Geografía de Internet en Oxford Internet Institute El doctor en Geografía de la Universidad de Kentucky tiene una visión crítica de la IA y el futuro del trabajo. Se adscribe al “pesimismo social informado”, basado en la percepción social negativa de la información disponible de problemas reales. El investigador del Green Templeton College, ha contribuido a elaborar estrategias de desarrollo digital y políticas laborales. En su libro Feeding the Machine (2024), ofrece una visión de las organizaciones que explotan el trabajo humano y la inteligencia colectiva para alimentar el “insaciable apetito” de datos de la IA. Anasuya Sengupta, India