Las cinco tendencias tecnológicas impulsadas por la IA que redefinirán la competitividad empresarial en 2026

El reporte de Ingenia señala que las empresas deberán lograr un balance entre la integración artificial agéntica y la humana para alcanzar una mayor productividad.

“En un panorama tecnológico en acelerada evolución, las empresas que no se adapten a las tendencias clave quedarán rezagadas con el riesgo de quedar fuera del mercado”. Así lo señala el reporte Cinco tendencias tecnológicas que marcarán el rumbo de las organizaciones en 2026 de la consultora tecnológica Ingenia, especializada en arquitectura y estrategia de tecnología, con presencia en Chile, México y España.

Estas tendencias se centran en la integración de inteligencia artificial (IA) generativa en los equipos y su adopción y escalamiento redefinirán la competitividad de las empresas y su interacción con la tecnología, los clientes y el ecosistema digital.

1 Cyborg Engineering: agentes de IA y capacidad humana

Según el reporte, este será un año de madurez en arquitecturas agénticas, donde emerge el Cyborg Engineering, que define como un nuevo método para el desarrollo y la gobernanza de los ecosistemas híbridos, donde los humanos definen la visión y restricciones, y los agentes de IA implementan, prueban y factorizan como proceso natural.

“En lugar de programar todo manualmente o trabajar solo a base de prompts (instrucciones de texto para IA generativa) improvisados, el cyborg engineer -nuevo rol que mezcla al product owner (responsable de validar el producto de cara al cliente) con un ingeniero- piensa primero, diseña mejor y usa agentes de IA como copilotos o incluso como ejecutores especializados (...)”, explicó el cofundador y director ejecutivo de Ingenia, Santiago Blanco.

Agregó que la creatividad y la responsabilidad siguen siendo humanas, “pero la productividad y la escala se multiplican gracias a la IA”.

Santiago Blanco, cofundador y director ejecutivo de Ingenia.

2 Plataformas para ordenar procesos

Una segunda tendencia son las herramientas de plataformas, aplicaciones o programas que permiten ordenar de manera estratégica el ecosistema tecnológico de una empresa. Esto supone pasar de modelos en que cada área resuelve de forma aislada sus necesidades de infraestructura y operación, a uno centralizado, manteniendo estándares en seguridad, observabilidad, gobernanza y operación.

Según Blanco, el uso de estas plataformas es un paso previo a la integración de herramientas de IA agéntica y “es un balance entre la velocidad que requiere el equipo de desarrollo y el control de riesgos que requiere el equipo de infraestructura”.

Explicó que estas aplicaciones posibilitan que “el desarrollador pueda jugar en un sandbox (espacio de prueba controlado), creando y matando servidores constantemente”.

3 La IA permitirá acelerar el desarrollo de productos

Las herramientas de IA permitirán que el product owner y el UX (diseño de producto) trabajen “casi en paralelo”. Mientras uno valida las necesidades y objetivos con el cliente, el otro itera sobre propuestas generadas a partir de prompts, documentos o notas automáticas de las reuniones, lo que “elimina la fricción” y acelera el desarrollo de un primer prototipo.

Blanco dijo que con la IA generativa, el product owner puede mostrarle al cliente una “versión funcional o prototipo del producto sin depender de un desarrollador” y agregó que el uso de esta tecnología es solo un acelerador, “la responsabilidad final es del equipo de ingeniería”.

4 La IA generativa será una infraestructura crítica

Este 2026 será el punto de inflexión de la IA generativa que pasará de “promesa” a ser una “infraestructura crítica en las organizaciones”.

Según el reporte, la mayoría de las empresas están en fases iniciales de implementación de la IA y el 60% no ha logrado escalar el impacto a toda la compañía.

Para acortar esta brecha, Ingenia propone: “integrar la IA en el edge” (procesar y analizar los datos cerca del lugar donde se generan, por ejemplo, en sensores) para reducir la latencia; reemplazar el prototipado rápido por un ecosistema industrializado; almacenar los datos en nubes locales; establecer mecanismos de gobernanza; e implementar agentes de IA en ciberseguridad predictiva.

Blanco dijo que “hay roles nuevos que aparecen y otros que se transforman. Por ejemplo, el product owner ahora tiene que ser una persona que entienda de tecnología (...) Van a seguir existiendo expertos que validen si lo que se implementó es lo esperado o si hay una forma más eficiente de hacerlo”.

5 Vibe Coding emerge para generar código con IA

La madurez alcanzada por los modelos de IA ha propiciado el surgimiento de un nuevo enfoque, el Vibe Coding, en que el desarrollador describe la arquitectura, los requisitos, las restricciones y los criterios, y la IA genera el código, el que luego será evaluado, ajustado y validado por el equipo de ingenieros. Según el informe, su adopción permitirá que “los equipos trabajen con mayor precisión, eleven la calidad del producto y reduzcan los tiempos de entrega”.

“El Vibe Coding es como si fuera la antesala del Cyborg Engineer. Yo sigo desarrollando, sigo siendo la persona que lee el backlog (lista de lo que el cliente necesita), que interactúa con el product owner, pero en lugar de que yo codifique, le pido al agente que lo haga”, explicó Blanco.