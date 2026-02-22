DF Lab Opinión/ Lo que todo ejecutivo debe hacer para aprovechar la IA agente

"¿Pero qué es exactamente un agente de IA? Es un software que puede pensar, planificar y actuar con un objetivo claro. Y cuando muchos agentes trabajan juntos, pueden lograr cosas complejas".

Hoy estamos viviendo un cambio histórico: por primera vez, las máquinas pueden tomar decisiones y resolver tareas casi como lo hace una persona. Esto permite que las empresas usen la inteligencia artificial no solo para automatizar tareas, sino también para crear agentes capaces de trabajar por sí mismos. Es una nueva forma de generar valor y quienes adopten esta tecnología ahora podrán avanzar mucho más rápido que sus competidores.

¿Pero qué es exactamente un agente de IA? Es un software que puede pensar, planificar y actuar con un objetivo claro. Y cuando muchos agentes trabajan juntos, pueden lograr cosas complejas. Por ejemplo, un sistema de agentes podría organizar completamente un viaje de trabajo: revisar tu agenda, comprar los pasajes, reservar hotel y ajustar los horarios si hay retrasos o mal clima. Todo sin que tú tengas que hacer nada.

Para que los ejecutivos puedan sacarle provecho a esta tecnología, hay cinco claves esenciales.

La primera es ver la IA agente como una inversión estratégica. No se trata solo de “probar” nuevas herramientas. La IA agente es un nuevo tipo de capital para las empresas, igual que lo fueron en su momento las máquinas o los computadores. Bien usada, puede multiplicar el valor del negocio.

En segundo lugar, los ejecutivos deben prepararse para una nueva forma de trabajar. Estos agentes pueden hacer el trabajo repetitivo y liberar a las personas para tareas más estratégicas. Por ejemplo, una aseguradora en Estados Unidos redujo 90% el tiempo de revisión de documentos gracias a agentes de IA. Antes, casi todos los casos necesitaban intervención humana; ahora solo el 2,7%.

La tercera clave es reinventar cómo se hacen las cosas. La IA agente no consiste en acelerar el proceso antiguo, sino en cambiarlo. Es como pasar de usar un mapa de papel a que el GPS te diga la mejor ruta en tiempo real. Los ejecutivos deben atreverse a rediseñar los flujos completos de trabajo.

En cuarto lugar, es fundamental usarla donde realmente genera más valor. No todas las áreas aportan lo mismo. Hay procesos donde la IA agente puede generar un salto enorme. Por ejemplo, en una multinacional analizada por Accenture, el 60% de la pérdida de eficiencia se debía a tareas manuales. Ahí se puso el foco primero, y el impacto fue inmediato.

Finalmente, se debe actuar rápido, pero con estrategia. Probar por probar puede ser caro y lento. La clave es moverse rápido, sí, pero en las áreas que marquen una diferencia concreta para el negocio.

Muchas empresas ya han invertido en IA, pero no ven resultados porque se concentraron en lo incorrecto o no desarrollaron las capacidades necesarias para escalar. En los próximos años, la brecha entre quienes usen la IA agente para crecer y quienes sigan haciendo las cosas como siempre seguirá creciendo.

El mensaje para los ejecutivos es claro: este es el momento de tomar las decisiones clave. La IA agente no reemplaza a las personas; las impulsa. Permite que los equipos trabajen mejor, más rápido y con más impacto. Las empresas que actúen ahora no solo se adaptarán al futuro: lo construirán.