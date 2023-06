Grupo de Cambio Climático de las Naciones Unidas trabaja para definir los mercados de carbono

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Algunas frases en una nota de un grupo de las Naciones Unidas han encendido una tormenta de fuego en el mundo de la eliminación de carbono. El problema es una pregunta seductoramente simple: ¿Qué cuenta como una compensación de carbono?

El documento, un borrador para definir un nuevo mercado global de carbono, publicado el mes pasado, elevó las soluciones basadas en la naturaleza, como plantar árboles, mientras minimizaba el papel de la eliminación de dióxido de carbono (CDR) utilizando máquinas u otras formas de tecnología. Tanto los enfoques naturales como los tecnológicos pueden ser formas efectivas de evitar los impactos más catastróficos del calentamiento global. La demarcación puede no parecer un gran problema, pero para la industria de eliminación de carbono, es existencial.

Otro grupo respaldado por la ONU, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), ha advertido que es casi seguro que el mundo necesitará eliminar miles de millones de toneladas de carbono al año de la atmósfera para mediados de siglo para limitar el calentamiento a 1,5°C.

El mercado de las compensaciones de carbono se estima en alrededor de US$ 2 mil millones en la actualidad. Para mediados de siglo, BloombergNEF proyecta que podría crecer entre US$ 160 mil millones y US$ 624 mil millones anuales. (En un análisis separado, BloombergNEF descubrió que confiar solo en la eliminación de carbono podría hacer que el mercado alcance casi $ 1 billón para 2037).

Si la ONU declara que las soluciones basadas en la naturaleza son la única y verdadera forma de eliminar el carbono de la atmósfera, podría congelar a una industria en crecimiento fuera del mercado al que está tratando de servir, lo que podría poner en peligro el clima en el proceso.

La letanía de los pecados de la remoción de carbono, según la nota de la ONU, incluye no contribuir al desarrollo sostenible y no estar aún "tecnológica y económicamente probado". Las eliminaciones diseñadas tampoco “son adecuadas para su implementación en países en desarrollo y no contribuyen a reducir los costos globales de mitigación”, decía la nota.

Sin embargo, el panel declaró que las soluciones tradicionales del mercado de carbono, como la reforestación, son relativamente benignas a pesar de una gran cantidad de evidencia que muestra que los proyectos a menudo no cumplen sus promesas de reducción de emisiones y, a veces, pisotean los derechos humanos.

El documento y la posterior reacción violenta que le siguió llegan a las tensiones fundamentales y crecientes sobre lo que cuenta como una tonelada de carbono extraída y almacenada. Casi lo único en lo que todos parecen estar de acuerdo es que no existe una técnica de eliminación de carbono en el mercado que sea barata y fácil de hacer, así como duradera y permanente.

La captura directa de aire, utilizando máquinas para capturar carbono del cielo, solo puede eliminar unas pocas miles de toneladas de carbono al año y sigue siendo costosa y consume mucha energía. Las soluciones basadas en la naturaleza, aunque más baratas y más establecidas gracias a años de comercialización en mercados voluntarios en los que las empresas participan para complementar sus propios esfuerzos de reducción de emisiones, tienen un historial inestable en lo que respecta a la confiabilidad y la durabilidad. El material natural también requiere bastante tierra.

El bajo costo de las soluciones basadas en la naturaleza refleja cómo los mercados de carbono voluntarios han impulsado una carrera hacia el abismo, con una avalancha de proyectos basados ​​en una contabilidad a veces de mala calidad.

En esencia, el mundo actualmente tiene dos opciones: pagar un poco de dinero por soluciones basadas en la naturaleza o pagar una prima por una eliminación más duradera. (Para el contexto, la empresa emergente de eliminación de carbono Charm Industrial cobra a los clientes a partir de alrededor de $ 600 por tonelada, que es la misma cantidad que Bill Gates dijo que pagó a otra empresa de eliminación, Climeworks).

“Creo que la respuesta corta a esto es que necesitamos toda la cartera de soluciones en el momento adecuado y en la aplicación adecuada”, dijo Ben Kolosz, profesor asistente de energía renovable y eliminación de carbono en el Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Hull. “Así que no diría que uno es mejor que el otro. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades, y es importante tenerlas en cuenta”.

En lugar de pedirle a la ONU que favorezca un método sobre otro, muchos en la industria de eliminación de carbono están pidiendo a la organización intergubernamental que adopte un "enfoque basado en criterios y neutral en cuanto a métodos" para evaluar proyectos. Un grupo de 100 defensores de la industria de eliminación de carbono pidió recientemente a la ONU que adopte la definición de eliminación de carbono establecida por uno de sus propios expertos científicos en el IPCC que no distingue entre soluciones basadas en la naturaleza y de ingeniería. En cambio, el panel de los principales científicos del clima define la eliminación de carbono en términos generales como "actividades antropogénicas que eliminan el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo almacenan de forma duradera en depósitos geológicos, terrestres u oceánicos, o en productos".

“Prácticamente todos los enfoques de CDR son un híbrido de naturaleza e ingeniería”, dijo Ben Rubin, director ejecutivo del Carbon Business Council, una organización sin fines de lucro que representa a las empresas de gestión de carbono, que reunió a los firmantes de la carta. Señaló ejemplos como el biocarbón y la meteorización mejorada de rocas, que utilizan procesos naturales para eliminar el carbono, además de la ingeniería humana.

El borrador del documento es parte de las discusiones en curso en el período previo a las conversaciones climáticas COP28 que se llevarán a cabo en Dubai a finales de este año. El grupo de establecimiento de estándares de eliminación de carbono dentro de la ONU aún no ha adoptado un marco formal, aunque la nota presagia dónde puede aterrizar el borrador final.

Cuando se finalice el lenguaje, proporcionará un marco general para la eliminación de carbono que tendrá un efecto dominó en toda la industria, especialmente a medida que los gobiernos nacionales aumenten las inversiones en el espacio floreciente. La decisión final del panel de la ONU tendrá enormes consecuencias para la industria de eliminación de carbono, así como la dirección que tome el mundo cuando se trata de extraer carbono de la nada para evitar un calentamiento catastrófico.

“Las líneas simplemente comienzan a desdibujarse tan rápido”, dijo Rubin. “Por eso creo que tener un enfoque basado en criterios tiene la mayor claridad en lugar de decir artificialmente que una cosa es la naturaleza y la otra es la tecnología”.