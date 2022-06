3 startups con impacto social que buscan cambiar la vida de personas con discapacidad

En Chile, el 20% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Con el fin de mejorar su calidad de vida, han surgido una serie de startups que están generando impacto social.

Lazarillo: autonomía para personas ciegas

En 2016, el ingeniero eléctrico especializado en inteligencia computacional, René Espinoza, fundó Lazarillo, una aplicación que busca ayudar a las personas con discapacidad visual a desplazarse en la ciudad y lugares interiores, a través de guías de audio que entregan indicaciones detalladas.

Espinoza comenta que la app, que opera a través de sistema Android o iOS y funciona con fuentes de datos abiertas y privadas, “mapea y geolocaliza los espacios interiores y exteriores”, para entregar información en tiempo real.

Está en 25 idiomas, porque los mismos usuarios aportan a referenciar lugares y a realizar las traducciones en una plataforma de colaboración.

La aplicación es gratuita para las personas, pero también ofrece un servicio -de pago- para que las empresas puedan introducir sus planos con información de localización, lo que permite que una persona se desplace dentro de un edificio, como un hospital.

Entre las organizaciones que usan la app, están la red de salud UC Christus y la Universidad de Atacama en Chile, el BAC Credomatic en Costa Rica y están trabajando con el Estado de Michigan (EEUU) para implementar la solución.

Lazarillo permite desplazarse a personas con discapacidad visual

Wheel The World y su turismo inclusivo

Wheel The World es la plataforma para que personas con discapacidad física puedan viajar y acceder a ofertas de alojamiento, tours, actividades y movilización. “Es un booking para personas con discapacidad, en nuestro sistema ellos se registran, crean su perfil de accesibilidad, detallando cuáles son sus necesidades y el sistema les recomienda destinos”, dice Álvaro Silberstein, cofundador y CEO de la startup.

La startup nació en 2018 a partir de un viaje de amigos de Silberstein -quien tiene una discapacidad física desde los 18 años- a Torres del Paine en 2017, donde realizaron el circuito de la W en silla de ruedas.

“Nuestra historia se hizo viral y empezamos a crear una comunidad de personas con discapacidad que querían viajar. Actualmente ofrecen más de 80 destinos y mil productos. A la fecha más de 2 mil personas han viajado con ellos, siendo el 80% de sus clientes de Estados Unidos, 10% europeos y 10% de Latinoamérica.

Sus paquetes turísticos están enfocados en personas con discapacidad física y sus acompañantes. Estos usuarios son el 95% de sus clientes, pero también cuentan con servicios para personas con discapacidad visual, auditiva y con trastorno del espectro autista.

Para fin de año, esperan alcanzar quintuplicar los productos, cerrar alianzas con operadores turísticos y hoteles y y “posicionar la marca en EEUU y alcanzar 5 mil personas viajando con nosotros”, dice el CEO.

Rémora creó elementos para ayudar a niños con discapacidad motora.

Rémora: rehabilitación pediátrica sostenible

La enfermera pediátrica, Rocío González, fundó Rémora, en agosto de 2020, con un doble fin: fabricar elementos de rehabilitación para niños con discapacidad motora y aprovechar los desechos que se generan en centros de salud.

“Trabajé cuatro años en hospitales en el área de pediatría y me chocaba mucho la generación de residuos. Y también, por otro lado, me tocó ver a muchos niños que no podían acceder, por falta de recursos de los hospitales, a productos de rehabilitación que les permitieran avanzar y poder irse a la casa”, dice Gónzalez.

La startup cuenta con dos productos de rehabilitación complementarios -una silla y una mesa- para pequeños con discapacidad motora, fabricados con materiales reciclados y bajo el ecodiseño.

La silla de rehabilitación para bebés se usa para facilitar la alineación y estabilidad de la postura en bebés de hasta 20 kilos que tengan dificultades para afirmar su cabeza y tronco y se complementa con un segundo producto, la “mesa junquero”.

“Con el hecho de estar sentado, va activando musculatura que va permitiendo que se desarrollen y se activen”, explica González.