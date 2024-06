Emasa pone en el congelador su área de Venture Vapital corporativa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En 2021, Emasa -empresa chilena con presencia en Perú y Colombia de venta de autopartes- se propuso una meta ambiciosa: a comienzos de la próxima década el 30% de sus ingresos debían provenir de líneas de negocios con fuentes de energía cero emisión.

Por ello, en ese momento anunciaron la creación del brazo de capital de riesgo corporativo Emasa Ventures, el que disponía de un fondo de US$ 20 millones para invertir en startups. A pesar del buen pie inicial, este año cerraron el área indefinidamente tras un magro 2023.

La idea inicial era apostar de lleno por la electromovilidad, en línea con las nuevas tendencias de la industria automotriz, factor que los empujó a reinventarse.

Ese cambio de estrategia implicaba dos frentes. En el corto plazo, hacer más eficiente, rentable y ágil su modelo de negocio de venta de autopartes. Y a largo plazo, el objetivo era desarrollar otras verticales, como entregar soluciones y servicios para la electromovilidad basados en tecnología.

Esos factores los llevaron a trabajar e invertir en startups para acelerar su transformación. Para liderar esta área tenían al gerente de nuevos negocios e innovación, Arsenio Fernández, y al gerente de inversiones de Emasa Ventures, Sebastián Díaz.

Cambio de foco

El actual gerente general de Emasa, Roberto Jara, explicó que el cierre de Emasa Ventures obedece “estrictamente a una reestructuración de la empresa” que se llevó a cabo entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2024, a raíz de la “situación del mercado”.

Entre los cambios, se acordó la salida del gerente general de la compañía hasta ese entonces, Víctor Ide, y de los ejecutivos a cargo de Emasa Ventures, además de retomar el enfoque tradicional del negocio.

“Antiguamente teníamos una estrategia bastante más corporativa y definimos que cada país (en los que estamos) es una unidad de negocio y, dentro de esa definición, se acordó poner foco en nuestro negocio tradicional, es decir, venta de partes y piezas automotrices”.

Explicó que los resultados “más bajos” del segundo semestre de 2023 los llevó a adoptar estas medidas, lo que significó que se “sacara el foco” a proyectos como Emasa Ventures.

“Eso no quiere decir que lo hayamos desechado, diría que lo tenemos en el congelador”, afirmó Jara sin especificar una fecha para retomar la iniciativa.

El área de capital de riesgo corporativa disponía de un fondo de US$ 20 millones para invertir en startups con soluciones disruptivas en el ámbito de la movilidad, con un producto validado en el mercado, y en una etapa semilla hasta serie A, con tickets desde US$ 500 mil hasta US$ 2 millones en equity (con participación en la empresa).

El fondo apuntaba a startups en cuatro verticales: movilidad eléctrica, autos conectados, movilidad compartida, y plataformas digitales.

Jara comentó que la única inversión que alcanzaron a materializar fue en la insurtech Jooycar, con un respaldo de US$ 2 millones.

Además del fondo de inversión, construyeron un espacio de unos 1.200 metros cuadrados en la comuna de Vitacura llamado Emasa Mobility Hub, un lugar que buscaba congregar a los actores más relevantes de la electromovilidad para crear un ecosistema y acelerar el desarrollo de la movilidad sostenible del futuro.

El espacio, que habría requerido una inversión de unos US$ 10 millones, contaba con zonas de trabajo para albergar emprendedores y startups, aceleradoras, inversionistas y empresas.

A fines de 2022, la firma hizo un llamado a startups para formar parte de Emasa Mobility Hub con un modelo de membresías y “aportes”. Las seleccionadas fueron Movener, Andes Electronics, MOVIA y ReparaTuAuto.

Jara comentó que si bien este espacio ya no opera como se pensó originalmente, sigue en pie y “lo ocupamos como centro de capacitaciones con cursos a distintas instituciones y empresas”, además de usar algunas de sus oficinas.

Lecciones

Pese al cierre indefinido de su área de innovación e inversión, Jara comentó que temas como la electromovilidad seguirá “vigente”, pero para retomarla necesitan tener personal dedicado a esto.

“Hoy no tenemos la posibilidad de estar desarrollando esto en el corto plazo. (Necesitamos) por lo menos un par de años para ello”, afirmó Jara.

Sin embargo, el ejecutivo dijo que sacan algunas cosas en limpio. Por ejemplo, las soluciones innovadoras que algunas startups tenían. “Es un negocio bastante novedoso. A futuro, indudablemente será una alternativa muy válida, pero en este momento tenemos que tener mucho cuidado porque no estamos preparados y no tenemos la gente para desarrollarlo”, afirmó Jara.

En cuanto a los resultados de la compañía en lo que va del año, dijo que se ha desarrollado acorde a lo planificado. Reconoció que ha sido “súper competitivo” y con márgenes más bajos, pero que han logrado los objetivos que se habían fijado.

El segundo semestre lo proyectó como “positivo”, con ciertos canales más activos que otros.