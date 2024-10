Las razones de Salesforce para invertir en Runway: “Quedamos muy impresionados”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS

La Inteligencia Artificial (IA) y en particular la generativa, ha despertado el interés de fondos de capital de riesgo y de grandes tecnológicas. Un ejemplo, es Salesforce, que en su conferencia Dreamforce 2024, realizada en San Francisco, Estados Unidos, anunció la ampliación de su fondo de IA generativa de US$ 500 millones a US$ 1.000 millones.

La multinacional de soluciones de gestión de relaciones con clientes (CRM, en inglés), a través de Salesforce Venture, su vehículo de inversión en startups creado en 2009, ha invertido US$ 6 mil millones en 600 compañías, entre ellas, Runway, una startup de IA generativa para la industria creativa, fundada por los chilenos, Cristóbal Valenzuela y Alejandro Matamala.

El managing partner de Salesforce Ventures, Paul Drews, explicó que la inversión en Runway la hicieron en junio de 2023, con su primer fondo de IA generativa que en ese entonces era de US$ 250 millones.

Runway, que ya alcanzó la categoría de unicornio valorizado en más de US$ 1.000 millones, desarrolla modelos capaces de generar videos hiperrealistas a partir de un prompt de texto, con hasta ahora, casos de uso en la industria de la publicidad y del cine.

Drews explicó que la estrategia de Salesforce Ventures es dividir el mercado de IA en modelos fundacionales, machine learning, herramientas, y aplicaciones y que les llamó la atención aquellas startups que innovan en la capa de modelos fundacionales y que luego construyen una interfaz y experiencia de usuario sobre ella para “resolver realmente” los flujos de trabajo para el usuario final, lo que es el caso de Runway.

“Quedamos muy impresionados con lo que Cristóbal y su equipo están construyendo. Están innovando en términos de modelos de texto a video, pero también en flujos de trabajo para ayudar a los creativos a construir, crear e innovar en sus campos”, dijo Drews.

El ejecutivo, además de calificar de “absolutamente increíble” al equipo de Runway, señaló que cumplen con lo que buscan en startups: modelos y tecnología innovadores y una adopción y tracción fuertes en el mercado.

“Cuando ves algo en que todas esas estrellas se alinean, nos entusiasma encontrar formas de asociarnos con esas compañías. (...) Sé que Cristóbal ha tenido conversaciones con ejecutivos de Salesforce acerca de cómo colaborar (con casos de uso), es algo que siempre exploramos”, comentó.

Paul Drews, Managing partner de Salesforce Ventures

Interés en Latinoamérica

Salesforce Ventures ha invertido en startups de unos 30 países, entre ellos, de Latinoamérica, y a la fecha, tiene 80 exits (salidas de la inversión) en su portafolio.

Para ambos ejecutivos, la región presenta oportunidades de inversión y proyectaron que podría convertirse en un “mercado importante”.

“Tenemos varias inversiones en Latinoamérica. Observamos las principales economías y vemos buenas oportunidades en países como Chile, Brasil y México, sobre todo en el sector fintech, que normalmente ha sido un bastión en la región”, señaló Kallen.

Agregó que, además de seguir de cerca el desarrollo de startups de la región, prevé que “en los próximos 10 años será un mercado importante y en el que nuestras compañías del portafolio estarán dedicando más tiempo”.

La nueva apuesta por la IA

¿Qué los llevó a aumentar fuertemente su apuesta por la IA generativa? Drews lo atribuye al ritmo en que el mercado y la industria están avanzando.

“Quedamos atónitos con el ritmo de la innovación”, dijo. “Nos reuníamos con emprendedores increíbles que realmente estaban resolviendo problemas que cambian las reglas del juego, así que rápidamente decidimos ampliar la cifra del fondo”, agregó.

Además de Runway, han invertido en otros actores relevantes como Anthropic, Cohere, Mistral AI, Hugging Face y Together AI.

“Trabajamos en estrecha colaboración con líderes de producto y ejecutivos de Salesforce para identificar áreas de innovación que podamos considerar para potenciales casos de uso”, dijo Drews.

Agregó que el mandato de área de capital de riesgo es “generar esos fuertes retornos financieros, pero hacerlo en categorías que sean relevantes para Salesforce hoy o potencialmente en el futuro”, dijo Drews.