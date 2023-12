Menos de 1% de las empresas unicornio en el mundo tiene ingresos y liquidez a gran escala

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los unicornios, empresas que superan los US$ 1.000 millones en valoración de mercado, han adquirido protagonismo en los últimos años, sobre todo en el ecosistema tecnológico, acaparando inversiones millonarias.

Con el objetivo de analizar qué unicornios han alcanzado la categoría de “insurgente establecido”, la consultora basada en Estados Unidos, Bain & Company, concluyó que menos del 1% de estos a nivel mundial genera US$ 1.000 millones en ingresos y liquidez anual.

La consultora define “insurgentes establecidos” como aquellas empresas unicornio que cruzan los umbrales de US$ 1.000 millones en valoración, en ingresos y flujo de caja anual. Y como “insurgentes emergentes” a las unicornio que han alcanzado los US$ 1.000 millones solo en ingresos anuales.

El socio y director de Bain & Company en Chile, Marcial Rapela, restó importancia a este resultado e hizo hincapié en que el “gran secreto” -y meta- de las empresas debe estar en cómo escalar los negocios, más que en alcanzar este flujo de caja e ingreso anual.

Por ejemplo, mencionó que algunos fundadores de las startups grandes de Chile se están instalando en países como México o Brasil para estar más cerca de sus clientes y poder “obtener beneficios de escala sin perder esta mentalidad de fundador”.

El estudio analizó unos 2.500 unicornios surgidos en los últimos 20 años y determinó que pese a haber superado los US$ 1.000 millones en valorización, son poco comunes los que pueden operar por sí mismos sin recibir respaldos millonarios en capital de riesgo.

El reporte determinó que de estos, 15 alcanzaron la categoría de “insurgente establecido”, lo que representa el 0,7% del total unicornios, pero en conjunto llegan a la sorprendente cifra de US$ 2,3 billones en valor de mercado. Entre ellos, están Airbnb, BioNTech, Daqo New Energy, Jazz Pharmaceuticals, JD.com, Li Auto, Meituan, Meta, Palo Alto Networks, Pinduoduo, Service Now, Sunshine Insurance, Tesla, Vipshop, y Xiaomi.

En tanto, el estudio determinó que 250 unicornios alcanzan la categoría de “insurgentes emergentes”, como Uber, Spotify, Snap, Pinterest y Etsy.

Los sectores de los unicornios exitosos

De las 15 empresas “insurgentes establecidas”, cinco corresponden a plataformas de consumo basadas en China (JD.com, Pinduoduo, Meituan, Vipshop, y Xiaomi) y tres son líderes de plataformas con sede en Estados Unidos en redes sociales (Meta), hotelería (Airbnb) y ciberseguridad (Palo Alto Networks).

Otras tres han aprovechado la oportunidad que presenta la transición energética en energía solar (Daqo New Energy), vehículos eléctricos (Li Auto) o ambos (Tesla).

Mientras que otros dos son líderes en áreas de productos biofarmacéuticos: BioNTech y Jazz Pharmaceuticals.

Respecto de estos unicornios, el análisis establece que un aspecto clave son los equipos fundadores. “Son doblemente impresionantes por la rapidez con la que han podido generar su impacto. En promedio, superaron estos tres obstáculos dentro de los 10 años posteriores a su fundación”.