Las mesas de trading de Wall Street resultaron grandes ganadoras de la tormenta arancelaria de Trump

Las grandes mesas de trading de Wall Street fueron claras ganadoras de la fuerte volatilidad en el mercado por la guerra arancelaria del presidente Donald Trump, que implicó cifras récord en ingresos por negociación de acciones en los resultados del segundo trimestre que anunciaron los bancos de inversión estadounidenses.

Los operadores de acciones de Goldman Sachs Group Inc. registraron su mayor recaudación histórica, ya que las sacudidas por las noticias de los aranceles impulsaron un segundo trimestre consecutivo de ingresos récord para la unidad. Los ingresos por negociación de acciones en el segundo trimestre fueron de US$ 4.300 millones, unos US$ 600 millones más de lo que esperaban los analistas y US$ 100 millones más que el total del primer trimestre, según un comunicado publicado el miércoles. Esto también impulsó las ganancias por encima de las expectativas para el período.

Los operadores de renta fija de Goldman reportaron ingresos de US$ 3.470 millones, y las comisiones de banca de inversión ascendieron a US$ 2.190 millones. Ambas cifras superaron con creces las estimaciones de consenso de los analistas, compiladas por Bloomberg. Las comisiones totales de gestión en la gestión de activos y patrimonios, un área clave de crecimiento para el banco, aumentaron un 11 % en comparación con el año anterior, aunque los ingresos netos disminuyeron ligeramente hasta los US$ 3.780 millones.

Los traders bursátiles de Morgan Stanley tuvieron su mejor segundo trimestre registrado: la firma obtuvo US$ 3.720 millones en ingresos por operaciones con acciones, un aumento del 23% con respecto al año anterior y superando las expectativas de los analistas. La unidad de gestión patrimonial de la firma, muy seguida de cerca, registró US$ 59.200 millones en nuevos activos netos durante el período, superando también las previsiones.

Las comisiones de banca de inversión de Morgan Stanley cayeron un 5%, hasta los US$ 1.540 millones, una caída menor de la prevista por los analistas debido a un aumento del 42% en la suscripción de acciones. Tanto la asesoría como la suscripción de deuda disminuyeron con respecto al año anterior y no alcanzaron las estimaciones de los analistas. En una conferencia celebrada en junio, el director ejecutivo, Ted Pick, describió el negocio como "una historia de dos trimestres: uno que empezó lento, con una fuerte pausa, y ahora que ha repuntado".

Los operadores de Bank of America Corp. también registraron un segundo trimestre récord, ya que la compañía se benefició de la volatilidad de los mercados y los ingresos netos por intereses superaron las estimaciones de los analistas. Los ingresos por operaciones de renta fija, divisas y materias primas de BofA aumentaron un 19%, hasta US$ 3.250 millones, en el trimestre finalizado en junio, según informó la compañía. Esto contribuyó a que Bank of America superara las estimaciones de los analistas en cuanto a ganancias por acción. Las operaciones con acciones aumentaron un 9,6%, hasta los US$ 2.130 millones, también superando las expectativas.

Y los operadores de acciones de JPMorgan Chase & Co., que presentó sus resultados el martes, también registraron un segundo trimestre récord.