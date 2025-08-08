Liquidez y profundidad: los factores que definirán el número de acciones del nuevo IPSA

Próximo al cambio de proveedor del índice, se hará una consulta a distintos corredores para definir su composición.

El futuro del principal índice bursátil chileno, IPSA, se juega entre la diversificación y la liquidez.

La integración de las bolsas de Chile, Colombia y Perú, a través del holding nuam, avanza mediante distintas decisiones estratégicas. Tal como adelantó DF, una de ellas consiste en reemplazar al actual proveedor del IPSA, Standard and Poor’s, por MSCI a fines de 2026.

En 2018, cuando el selectivo pasó a manos de S&P, redujo su composición desde 40 a 30 acciones actuales, disminuyendo la diversificación del índice y concentrando su estructura en compañías más grandes y líquidas.

Con la proximidad del cambio de operador, en el mercado han surgido dudas sobre la futura conformación del IPSA, considerando los ajustes que implicará la implementación del MSCI.

Según fuentes conocedoras del proceso, se realizará una consulta a distintos actores del mercado local para recoger sugerencias y comentarios en torno al diseño del futuro del nuevo índice, denominado "MSCI IPSA".

DF consultó a una serie de corredoras cuál debería ser el número de acciones que compongan el nuevo IPSA, considerando los pros y contras de elevar o reducir el actual número de compañías.

Para el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, "sería mejor volver a tener 40 acciones en vez de las 30 actuales, y que hoy ni siquiera son 30 sino que 29".

“Mientras más acciones considere un índice, se va reduciendo el peso específico que tiene cada empresa dentro de éste, lo que hace que este sea más estable”, añadió.

Esta visión se repite entre corredores, quienes enfatizan que, una mayor diversificación de papeles favorecería el desarrollo del mercado, dado que las cinco primeras acciones hoy concentran más del 45% del IPSA.

Lo anterior, advierten los corredores, podría no reflejar adecuadamente la economía real chilena y, de acuerdo con Araya, derivar en un comportamiento “contracíclico entre el índice y el desempeño de la economía, lo que convertiría al índice en un muy mal indicador”.

A juicio del gerente general de BTG Pactual Corredor de Bolsa, Hugo Rubio, más que fijar una cifra de acciones, la construcción del índice debería priorizar que estas “tengan características adecuadas en términos de liquidez, profundidad de mercado, disponibilidad de arriendo de acciones. Estimo que hay aproximadamente 20 acciones con estas características”, afirmó.

Metodología unificada

En ese contexto, las diferencias en liquidez y profundidad entre los tres mercados unificados se perfilan como un desafío adicional para la conformación de cada selectivo.

Para abordarlo, los tres países migrarán hacia metodologías MSCI, lo que permitirá estandarizar criterios y garantizar comparabilidad entre índices. Según fuentes del proceso, la cantidad de empresas que integrará cada indicador dependerá de las particularidades de cada país y de lo que resulte más adecuado para su mercado de capitales.

“El punto es que la liquidez debe ser ajustada por la profundidad de cada mercado, ya que, si un mercado es menos profundo, no podría exigir que un papel se transe bajo los mismos parámetros que en otro más desarrollado o con mayor liquidez”, coincidió Araya.