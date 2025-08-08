Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre al alza y supera los 8.400 puntos a medida que se extiende el repunte del sector commodities

El índice avanzaba 0,6%. Las acciones serie B de SQM anotaban el mejor retorno del día, mientras que CMPC se posicionaba en el segundo lugar del ranking, tras superar las estimaciones del mercado con sus resultados del segundo trimestre. Los selectivos de Wall Street también abrieron al alza.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 09:41 hrs.

acciones mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales IPSA Wall Street Benjamín Pescio
