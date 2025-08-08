IPSA abre al alza y supera los 8.400 puntos a medida que se extiende el repunte del sector commodities

El índice avanzaba 0,6%. Las acciones serie B de SQM anotaban el mejor retorno del día, mientras que CMPC se posicionaba en el segundo lugar del ranking, tras superar las estimaciones del mercado con sus resultados del segundo trimestre. Los selectivos de Wall Street también abrieron al alza.

La bolsa chilena abrió con ganancias este viernes a medida que sigue el frenesí de compras de acciones vinculadas a los commodities, y esta vez con el viento a favor de un Wall Street determinado a seguir batiendo récords.

En la apertura de la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA escalaba 0,6% hasta los 8.411,15 puntos, liderado por SQM-B (4%), mientras que CMPC (3,4%) anotaba el segundo mejor retorno, tras superar las estimaciones del mercado con sus resultados del segundo trimestre.

CMPC reportó un Ebitda trimestral de US$ 332 millones, mientras que en promedio los analistas compilados por Bloomberg esperaban US$ 277 millones, y la utilidad neta de US$ 81 millones más que duplicó los pronósticos.

La plaza local viene de cerrar con fuertes ganancias y en máximos de dos meses la sesión de la víspera, que al igual que esta mañana, estuvo conducida por las acciones de empresas ligadas a los commodities, por eventos internacionales favorables tanto a los precios del litio como de la celulosa.

Mientras tanto, las tasas swap subían con fuerza en Chile, ya que los operadores reconsideraban sus expectativas sobre la política del Banco Central tras conocerse que el IPC de julio subió 0,9% mensual, tres décimas por encima de las estimaciones de consenso.

Bolsas internacionales

Todo esto ocurre mientras la Bolsa de Nueva York, que ayer vio frustrado su intento de retomar los máximos históricos, busca la revancha. El Nasdaq subía 0,4%, el S&P 500 0,3% y el Dow Jones 0,3% en los primeros negocios.

Los futuros del oro tocaron máximos históricos de US$ 3.534 la onza este viernes al comienzo de la jornada asiática, tras la noticia de que Donald Trump gravará con una tasa de 39% las barras de oro de 1 kilogramo provenientes de Suiza. A esta hora la onza cotizaba a US$ 3.479.

Las bolsas europeas no mostraban cambios relevantes. El continental Euro Stoxx 50 se dirige a completar un alza de 3,3% en su mejor semana desde abril.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés avanzó 1,9%, pero el Hang Seng hongkonés retrocedió 0,9% y el CSI 300 de China continental disminuyó 0,2%. De todas formas, los tres índices cerraron la semana al alza, liderados por el Nikkei.

En noticias relacionadas con la Reserva Federal, el presidente Donald Trump nominó ayer en la tarde a Stephen Miran, el presidente de su Consejo de Asesores Económicos, para ocupar el puesto de gobernador de la Fed que quedó vacante con la renuncia de Adriana Kugler.

Trump también dijo que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, incluso si este aún no hubiera aceptado sentarse también con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Trump dijo a la prensa que estaba "muy decepcionado" con el comportamiento de Putin, y dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones adicionales por la guerra en Ucrania tan pronto como este viernes.