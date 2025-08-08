Compras de UF inundan al mercado de renta fija local tras el sorpresivo repunte en el IPC de julio

La tasa de interés del BTU a cinco años se desplomaba 10 puntos para cotizar en su menor nivel desde octubre de 2024, gracias al rally que comenzó hace tres semanas. Por el contrario, los operadores buscaban desprenderse de bonos nominales ante las renovadas expectativas de precios.

Se esperaba un repunte y los partidarios de la UF habían estado moviendo sus piezas con antelación, pero el alza de casi 1% que mostró el IPC esta mañana tomó por sorpresa a los operadores, quienes se volcaron a comprar bonos indexados al nivel de precios.

Los rendimientos de los bonos de Tesorería en UF (BTU) se hundían 10 puntos base (pb) para cotizar a 2,01% en el tramo con vencimiento a 2030, destacando en los montos transados de la Bolsa de Santiago.

Esto significa que la tasa de interés del BTU a cinco años está en su menor nivel desde octubre de 2024, gracias al rally que comenzó a mediados de julio. Los BTU con duración inferior ya están bajo 2%, mientras que la tasa a 10 años caía moderadamente a 2,34%.

Volver a trazar líneas

"El IPC ha generado un flujo de compra en la renta fija en UF, sobre todo hasta cinco años plazo, y un flujo de venta en la renta fija en pesos, lo cual se debe a la búsqueda de retorno entre ambos y las alzas de de las tasas swap", dijo a DF el portfolio manager de MBI Inversiones, Ramón Domínguez.

El bono de Tesorería en pesos (BTP) mostraba un alza de 5,5 pb en sus tasas de interés a 2030, que transan de esta forma en 5,43%, fruto de la presión vendedora sobre estos instrumentos.

La tasa swap promedio cámara a dos años saltaban 8 pb, en reflejo de un cambio de expectativas sobre el Banco Central. Según el modelo de Bloomberg, los operadores ya no ven probable que vuelva a bajar la tasa tan pronto como en septiembre. Para octubre, ven alrededor de 60% de probabilidad.

Nadie se esperaba una revancha así de dura. El IPC de julio subió 0,9% mensual, tres décimas por encima de las estimaciones de consenso y dos décimas sobre la estimación máxima entre los analistas consultados por Bloomberg.

"La sorpresa inflacionaria de julio y el incremento de componentes relevantes nos lleva a incorporar un sesgo táctico hacia un eventual aumento de posición en UF, particularmente en el tramo de uno a tres años", publicó el head de estrategia de inversión de Sura Investments, Mauricio Guzmán.

El mencionado reajuste de posiciones, aún no implementado, "buscaría aprovechar el impacto de una inflación más elevada en el corto plazo y se orientaría hacia un segmento de mayor duración, en un escenario en que anticipamos mayores flujos hacia la renta fija local", explicó Guzmán.

"La renta fija en UF sigue mostrando retornos atractivos, toda vez que la renta fija en UF a tres años está en 2,85%, y a cinco y ocho años en 3%, según los índices de Risk America por duración. Pensando en el próximo trimestre, el devengo sigue siendo alto, de 0,3% y 0,4% para agosto y septiembre, respectivamente, lo que permitirá devengar una variación alta de la UF en noviembre inclusive", valoró Domínguez.

Según el gestor de carteras, "probablemente vemos que las ganancias de capital de manera clara y agresivas en la renta fija local están muy bien incorporadas en los precios, y que ahora el retorno de la renta fija local y la diferenciación entre los distintos fondos y subclases de activos vendrá más por la selección que por la alocación. La selección de activos aún no descontados correctamente deberían ser el diferenciador hacia adelante en términos de retorno".