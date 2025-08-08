IPC de julio sorprende con un aumento mayor a lo esperado por el impacto del alza en las cuentas eléctricas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,9% y en 12 meses se aceleró a 4,3%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en julio un 0,9% mensual, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en un avance que se ubicó sobre las expectativas del mercado debido al impacto del alza en las cuentas de la electricidad. Con esta variación, la inflación en 12 meses se aceleró a 4,3%.

"Destacaron las alzas en las divisiones de vivienda y servicios básicos, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y la disminución de la división de seguros y servicios financieros", dijo el INE en un comunicado.

Analistas esperaban un alza de 0,6% en los precios internos el mes pasado, de acuerdo con el consenso de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg.

"Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron vivienda y servicios básicos (1,5%) con 0,275 puntos porcentuales (pp.) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%) con 0,192pp", dijo el INE. En particular, por productos, el suministro de electricidad presentó un aumento mensual de 7,3% y acumuló 19,1% en el año.

Entre otros productos que incidieron en el avance del indicador en julio, el pack de telecomunicaciones subió un 3,9% mensual, mientras que los servicios de alojamiento presentaron un incremento de 7,4% y la gasolina aumentó 1,3%.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,419pp. La única división que consignó bajas mensuales en sus precios fue seguros y servicios financieros (-0,5%).

Por productos, los equipos de telefonía móvil registraron una baja mensual de 5,9%, mientras que los tomates tuvieron un descenso de 14,3% en julio.