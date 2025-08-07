Cambios operacionales golpean utilidades de CMPC en el primer semestre, que anotan una caída de 61%
En tanto, las ventas de la compañía forestal bajaron 3% entre enero y junio, versus el mismo periodo del año anterior.
Noticias destacadas
Empresas CMPC, el holding forestal de la familia Mattte, informó al mercado que las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora cayeron 61% en el primer semestre de 2025, tras anotar US$ 131 millones al 30 de junio, por debajo de los US$ 334 millones del mismo periodo del año anterior. Según explicó la compañía, las diferencias en las ganancias "responden principalmente a cambios a nivel operacional".
En igual lapso, las ventas registraron una baja de 3%, pasando de US$ 3.840 millones en los primeros seis meses de 2024 a US$ 3.720 millones en 2025. Sin embargo, la firma destacó que los ingresos aumentaron 1% en el segundo trimestre, versus el mismo periodo del año previo. Lo anterior, ante las ventas de activos no esenciales, por la integración de nuevas operaciones en Softys y un mayor ingreso en el negocio de celulosa.
En el detalle del semestre, las ventas de Softys cayeron 10% interanual, las de celulosa se incrementaron en un 2% y las de biopackaging cayeron un 5%.
CMPC realizó un cambio en la estructura operacional que partió sus funciones el 4 de agosto de este año con 10 vicepresidencias. "El rediseño organizacional busca una mayor agilidad, cercanía con el negocio y alineamiento transversal estratégicos de la compañía", según detalló en su análisis razonado.
Las vicepresidencias corresponden a: Operaciones Forestales (Fernando Hasenberg), Operaciones Industriales (Felipe Alcalde), Comercial Pulp y Boxboard (Raimundo Varela), Maderas y Embalajes (Matías Lagos), Proyectos y Estrategia (José Antonio Correa), Nuevos Negocios y Ventures (Jorge Valdivieso), Finanzas, Administración y Tecnología (Sebastián Moraga), Asuntos Corporativos y Sostenibilidad (Guillermo Turner), Personas y Organización (Constanza Arjona) y Legal y Compliance (Rafael Cox).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El adiós a Luis Ortiz Quiroga: destacados penalistas relevan el legado del histórico académico y litigante
Tras casi 60 años haciendo clases en la Universidad de Chile, el penalista fallecido este martes es considerado como un referente para varias generaciones de profesionales y litigantes.
Patagonia Startups adquiere red de inversionistas ángeles de Dadneo para financiar a compañías en etapas tempranas
Con la compra de Austral Angels, la incubadora basada en Osorno y Valdivia proyecta crear un fondo de capital de riesgo con foco en el sur del país para compañías de tecnología para el cambio climático, sostenibilidad y biotecnología. También cerró un acuerdo con la red Eurecat para acelerar startups.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete