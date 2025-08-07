Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Trump nomina al presidente de su Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, a la junta de gobernadores de la Fed

El funcionario, que deberá ser ratificado por el Senado, ha sido crítico a la operación del banco central estadounidense en los últimos años y de su papel en la regulación y supervisión bancaria. Tras el anuncio, el índice Dollar Spot de Bloomberg borró sus ganancias diarias.

Por: Sofía Pelfort L

Publicado: Jueves 7 de agosto de 2025 a las 16:30 hrs.

Sofía Pelfort L
<p>Trump nomina al presidente de su Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, a la junta de gobernadores de la Fed</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Histórico exlíder sindical minero expresa su "total respaldo" a Codelco y dispara contra comisiones en el Congreso: "Son una pérdida de tiempo"
2
Economía y Política

Ley Karin: DT publica nuevo dictamen y aclara que trabajadores sí pueden desistir de sus denuncias
3
Empresas

Grupo Luksic evalúa acciones para “resarcir perjuicios sufridos” en licitación de combustible a vehículos estatales
4
Empresas

Telefónica busca firmar acuerdo de venta en Chile antes de fin de año y unas seis empresas habrían mostrado interés
5
Empresas

En medio de su proceso de reorganización judicial, familia Paulmann Mast adquiere el control total de Adelco
6
Mercados

La tendencia de los jóvenes en hipotecarios: invertir para arrendar y mantenerse en la comuna de origen
7
Mercados

La paralización de El Teniente tras el fatal colapso subterráneo tensaría la oferta de cobre mundial para las fundiciones
8
Empresas

Presidenta de Aprimin y El Teniente: "Fue una tragedia enorme, pero difícilmente podemos atribuirla a la gestión de seguridad de la empresa contratista”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Entre Códigos Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete