Un sorprendente aumento en las operaciones de JPMorgan señala una disminución del temor a los aranceles

Los banqueros de inversión de JPMorgan Chase & Co. lograron un sorprendente aumento en el segundo trimestre, lo que indica lo que podría ser el inicio de un repunte en las operaciones de compraventa tras la incertidumbre generalizada relacionada con las políticas arancelarias de EEUU.

Las comisiones de la banca de inversión subieron un 7%, según informó el banco en un comunicado el martes, mientras que los analistas esperaban una caída del 14%. Los operadores bursátiles de la firma registraron su mejor segundo trimestre histórico, y las operaciones de renta fija superaron las expectativas.

La actividad de operaciones de compraventa comenzó lenta, pero cobró impulso a medida que mejoraba la confianza del mercado, declaró el director ejecutivo, Jamie Dimon, en el comunicado.

Los resultados de la banca de inversión, mejores de lo esperado, ofrecen un primer vistazo a cómo las fluctuaciones arancelarias de la administración Trump afectaron los resultados, así como nuevas perspectivas sobre la salud de los consumidores y las empresas estadounidenses. Wells Fargo & Co. y Citigroup Inc. también informarán el martes, y Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley lo harán el miércoles.

Los negocios de asesoría en fusiones de los grandes bancos han sido motivo de preocupación para muchos inversores, ya que el repunte previsto este año se vio obstaculizado por anuncios arancelarios contradictorios que mantuvieron a muchos directores ejecutivos al margen, a la espera de más claridad. Doug Petno, codirector del área de banca comercial y de inversión de JPMorgan, declaró a los inversores en mayo que muchos clientes "pisaron el freno" durante la volatilidad.

Las acciones de JPMorgan, que habían subido un 20% este año hasta el lunes, subieron un 1% en las primeras operaciones de Nueva York.

Resultados

En el ámbito de la banca de inversión, la suscripción de deuda aumentó un 12% y las comisiones por asesoramiento en fusiones y adquisiciones subieron un 8%, ambos factores contradiciendo las expectativas de los analistas, que preveían una disminución con respecto al año anterior. Los ingresos por suscripción de acciones cayeron un 6%, mientras que los analistas esperaban una caída del 29%.

En el ámbito de la negociación, el negocio de renta fija obtuvo US$ 5.690 millones, muy por encima de la estimación promedio de US$ 5.220 millones. Las transacciones de acciones alcanzaron los 3.250 millones de dólares, un récord para el segundo trimestre tras el máximo histórico anterior establecido en el primer trimestre.

Los ingresos netos por intereses de JPMorgan en el trimestre finalizado el 30 de junio no alcanzaron las estimaciones de los analistas, aunque la compañía afirmó que ahora prevé ganancias de aproximadamente US$ 95.500 millones para todo el año. En su día del inversionista en mayo, el banco reafirmó su previsión anterior de ingresos netos por intereses (NII) para todo el año, de aproximadamente US$ 94.500 millones, pero el director financiero, Jeremy Barnum, declaró entonces que las perspectivas eran "probablemente ligeramente mejores que las de las ganancias del primer trimestre".

JPMorgan añadió US$ 439 millones a su reserva para préstamos potencialmente morosos, una cifra inferior a los US$ 761 millones que esperaban los analistas.

Los inversionistas también están interesados en conocer cómo los ejecutivos consideran el capital, con una conferencia de la Reserva Federal sobre el tema programada para finales de este mes. JPMorgan y sus homólogos superaron con éxito una versión relajada de la prueba de estrés anual de la Fed el mes pasado, y días después, el banco aumentó su dividendo y anunció su mayor programa de recompra de acciones hasta la fecha.

El banco central también propuso cambios a otra norma, el ratio de apalancamiento suplementario mejorado, a finales del mes pasado.