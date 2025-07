Acusan a director del SII de no pagar contribuciones de propiedad en Paine por casi una década

Una polémica sacude al Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta vez protagonizada por su director, Javier Etcheberry.

Se trata de una investigación publicada en 24 Horas de TVN que apunta a una denuncia por falta de pago de las contribuciones de una casa inscrita a nombre de Etcheberry, la cual está ubicada en un condominio cercano a la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine. El inmueble está construcción y no está regularizado.

La propiedad tenía un avalúo fiscal en el SII, a junio de 2025, superior a los $ 158 millones. Por este terreno y sus construcciones, el director del SII pagó $ 225 mil por la segunda cuota de este año de las contribuciones.

Según el reportaje, en la mañana del 26 de junio, el avalúo de la propiedad era de $ 158 millones. Sin embargo, para la tarde el valor se modificó y ascendió a $ 338 millones, por lo que el pago de contribuciones debería ser de $ 638 mil.

La respuesta de Etcheberry

Frente a esta situación, el titular del SII sostuvo que ha intentado inscribir su propiedad para regularizar su estado.

"Nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. La verdad es que en muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos, antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo”, dijo en conversación con 24 Horas.

A esto, agregó que “hace más de 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa, contraté a un arquitecto, he hecho gestiones, he contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión de que no les importa que se inscriban las casas".

Etcheberry destacó que "hace nueve años presenté todo, todos los datos".