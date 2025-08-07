En medio de su proceso de reorganización judicial, familia Paulmann Mast adquiere el control total de Adelco

El clan compró el 50% de participación que tenía la compañía brasileña de inversiones IG4.

Hasta hace algunos meses, la sociedad Abastecedora del Comercio SpA (Adelco) era controlada -en partes iguales- por la familia Paulmann Mast y la compañía brasileña de inversiones IG4. Pero ahora, en medio de su proceso de reorganización judicial, la empresa considerada uno de los principales actores del rubro de distribución de alimentos y abarrotes del país, verá cambios aguas arriba.

El pasado 16 de junio Inversiones Gibraltar, sociedad ligada al clan Paulmann Mast, notificó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de una operación de concentración, la cual consistía en la eventual adquisición del 50% de la participación accionaria de la empresa brasileña.

Y, tras unas semanas de investigación, la Fiscalía aprobó la operación, lo que dejó el 100% de Adelco en manos de los Paulmann Mast.

En el proceso, la FNE evaluó si la operación podía generar riesgos verticales en el mercado, como el bloqueo de insumos. No obstante, la entidad descartó que la concentración de la empresa tenga la habilidad o el impacto suficiente para implementar estrategias de este tipo.

Otro aspecto que evaluó la Fiscalía fue si la operación podría generar un eventual bloqueo de clientes, lo que también fue descartado por ésta.

“Que, consecuentemente, esta Fiscalía concluyó que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en ninguno de los segmentos que pudieran ser afectados por los efectos de esta”, señaló la FNE, dando luz verde a la concentración de Adelco.